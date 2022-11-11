السبت, نوفمبر 12, 2022
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تقاريررياضة

5 محظورات للمشجعين خلال مونديال كأس العالم 2022

سيتعرض مرتكبي المحضورات لعقوبة السجن وفرض غرامة مالية

كتب فارس أبو شيحة
محظورات كأس العالم 2022 watanserb.com
محظورات يجب على المشجعين تجنبها في كأس العالم 2022
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وطن- أيامٌ قليلة وستبدأ النسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022 قطر، المقرّر إقامتها في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.

محظورات مونديال كأس العالم 2022

لكن لا بدَّ أن نتعرف على 5 محظورات يجب على المشجعين العرب قبل الأجانب الابتعادُ عنها، خلال مونديال كأس العالم 2022، كما وستعرّض مرتكبيها للعقوبة بالسَّجن والغرامة المالية:

(1) المشروبات الكحولية

يتم تناول المشروبات الكحولية فقط في البارات المرخصة من قبل السلطات الحكومية، في دولة قطر والمطاعم.

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كما أنه يجوز لغير المسلمين تناولها في منازلهم (الفنادق)، خلال فترة مونديال كأس العالم 2022.

كما ويعاقب بشكل عام، على السُّكر ( المخمور) بغرامات مالية باهظة والسَّجن، في حال تناولها في الأماكن العامة، أو في حال دخولهم في شجار، أو إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة في الدولة المستضيفة للمونديال.

ويطلب من القائمين من رجال الأمن على البارات (الحانات) إبرازُ بطاقة الهوية، أو صورة جواز السفر.

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كما ولا يسمح لأقلّ من سن 21 عاماً بتناول المشروبات الكحولية، عند الدخول إلى تلك الأماكن.

(2) المخدرات (التعاطي)

تحظر دولة قطر بيع المخدرات والتجارة بها، كما أنها ستعرض من يقوم بهذا الفعل خلال مونديال قطر 2022 بأي طريقة كانت، إلى عقوبة السجن وفرض الغرامات المالية، وصولاً إلى الترحيل من الدولة المقيمة لهذا الحدث الكروي.

كما وتقوم السلطات القطرية، بإجراء مسح كامل على الحقائب والركاب من المشجعين عند وصولهم إلى مطار حمد الدولي، بتقنية أمنية جديدة، واعتقال من يحملون ذلك.

(3) الجنس (معاشرة النساء دون زواج)

تعتبر دولة قطر الجنس (معاشرة النساء) جريمة، وفق القوانين التي تنصّ عليها من قبل السلطات القطرية، كما وتعرّض مرتكبيها خارج نطاق الزواج بالمعاقبة.

لكن سيسمح خلال فترة المونديال للمشجعين مشاركةُ الغرف الفندقية لغير المتزوجين بدون أي مشاكل، وفق ما ذكره موقع السياحة الحكومي على شبكة الانترنت.

كما ويمنع إظهار تلك العلاقات الحميمة في الأماكن العامة، ولن يؤدي تشبيك اليدين لغير المتزوجين إلى دخولهم السجن.

ووفق القوانين التي تنصّ عليها السلطات القطرية، يمنع ممارسة الجنس للمثليين والمثليات بالتراضي. وستعرض مرتكبيها إلى عقوبة السجن من 1-3 سنوات.

(4) الملابس المكشوفة (التعري)

يطلب من الزوار تغطية أكتافهم وركبهم، كما وسيتم إبعاد الأشخاص الذين يرتدون السراويل القصيرة والقمصان بلا أكمام، عن المباني الحكومية ومراكز التسوق وكذلك الأماكن العامة.

كما وينبع ذلك إلى الثقافة والعادات والتقاليد التي تقوم عليها دولة قطر المستضيفة للمونديال، ويجب على المشجعين احترامها.

وسيسمح للزوار بارتداء تلك الملابس المكشوفة في الأماكن المغلقة كالفنادق (حمامات السباحة)، كما وسيطلب من زائرات المساجد في دولة قطر تغطية رؤسهن (الأجانب).

(5) نشر الأخبار الكاذبة

وتعاقب السلطات الحكومية في دولة قطر، كلَّ من يقوم بنشر الأخبار الكاذبة التي تعود بالضرر بمصالح الدولة. كما وتصنف بالجريمة الخطيرة.

كما ويتمثل ذلك في نشر التغريدات والصور المضللة من قبل المشجعين عبر منصات التواصل الاجتماعي حول قطر، أو بأي طريقة أخرى مماثلة لذلك.

افتتاح مونديال كأس العالم 2022

وستنطلق مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022، في ال20 من شهر نوفمبر الجاري، كما وستختتم فعاليات البطولة العالمية في ال18 من شهر ديسمبر القادم.

المصدروطن + روسيا اليوم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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