الجمعة, نوفمبر 11, 2022
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رياضة

وسط جدل حول إقصائه.. هكذا تضامن المغربي “حكيمي” مع الإسباني “راموس”

لن يكون سيرجيو راموس حاضرا في مونديال قطر 2022.

كتب فهمي الورغمي
تضامن المغربي حكيمي watanserb.com
تضامن النجم المغربي أشرف حكيمي مع اللاعب الاسباني سيرجيو راموس
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وطن– عبر النجم المغربي أشرف حكيمي عن تضامنه مع زميله الاسباني في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيرجيو راموس، بعد الجدل الذي أثاره لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لحظة إعلانه عن قائمة الفريق النهائية لبطولة كأس العالم، والتي لم يكن راموس فيها.

أشرف حكيمي يتضامن مع راموس

ولم يُفوت المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فرصة توجيه رسالة دعم ومؤازرة لزميله الإسباني، سيرجيو راموس، بعد الخير الصادم حول استبعاده من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

حيث قال أشرف حكيمي في “تغريدة” نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “سيرجيو راموس أفضل مدافع في العالم”.

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يشار إلى أن بداية العلاقة الجيدة بين حكيمي، نجم دفاع منتخب المغرب “أسود الأطلس”، و راموس (36 عاما) قد انطلقت منذ لعبهما معا في فريق ريال مدريد، وتحديدا في موسم (2016-2017).

أثار استبعاد راموس موجة من الانتقادات وجهها متابعي النجم الاسباني إلى لويس إنريكي إذ رفض عدد من جماهير كرة القدم استبعاد سيرخيو راموس الّذي يمتلك برصيده 180 مباراة دولية.

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يأتي ذلك، في الوقت الذي كان راموس، قد شارك في 12 مباراة مع نادي باريس سان جيرمان، في مسابقة الدوري الفرنسي، هذا الموسم، صنع خلالها هدفاً واحداً.

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة، في نهائيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات: ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

لكن وعلى عكس راموس، سيكون حكيمي حاضرا في نهائيات بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده، الذي سيلعب ضمن المجموعة السادسة، التي تضم كلا من منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وكان مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكى، قد أعلن أمس الخميس، قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ضمت القائمة ألمع النجوم المُحترفين في الدوريات الأوروبية خاصة ومنهم ذكرا لاحصرا، حارس مرمى إشبيلية الإسباني “ياسين بونو”، وكل من المدافعين نصير مزراوي، بايرن ميونيخ الألماني وأشرف حكيمي عن النادي الباريسي و أيضاً حكيم زياش، مهاجم تشلسي الإنجليزي.

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تجدر الإشارة إلى أن منتخب أسود الأطلس يشارك في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، ويأمل المغاربة تكرار إنجاز مونديال المكسيك عام 1986 عندما تمكن من التأهل إلى الدور الثاني.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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