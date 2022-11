وسط جدل حول إقصائه.. هكذا تضامن المغربي “حكيمي” مع الإسباني “راموس”

- Advertisement -

وطن– عبر النجم المغربي أشرف حكيمي عن تضامنه مع زميله الاسباني في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيرجيو راموس، بعد الجدل الذي أثاره لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لحظة إعلانه عن قائمة الفريق النهائية لبطولة كأس العالم، والتي لم يكن راموس فيها.

ولم يُفوت المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فرصة توجيه رسالة دعم ومؤازرة لزميله الإسباني، سيرجيو راموس، بعد الخير الصادم حول استبعاده من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

حيث قال أشرف حكيمي في “تغريدة” نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “سيرجيو راموس أفضل مدافع في العالم”.

Sergio Ramos Best defend in the world 👏🏽

— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 11, 2022