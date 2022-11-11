وسط جدل حول إقصائه.. هكذا تضامن المغربي “حكيمي” مع الإسباني “راموس”

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وطن– عبر النجم المغربي أشرف حكيمي عن تضامنه مع زميله الاسباني في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيرجيو راموس، بعد الجدل الذي أثاره لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لحظة إعلانه عن قائمة الفريق النهائية لبطولة كأس العالم، والتي لم يكن راموس فيها.

أشرف حكيمي يتضامن مع راموس

ولم يُفوت المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فرصة توجيه رسالة دعم ومؤازرة لزميله الإسباني، سيرجيو راموس، بعد الخير الصادم حول استبعاده من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

حيث قال أشرف حكيمي في “تغريدة” نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “سيرجيو راموس أفضل مدافع في العالم”.

Sergio Ramos Best defend in the world 👏🏽 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 11, 2022

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يشار إلى أن بداية العلاقة الجيدة بين حكيمي، نجم دفاع منتخب المغرب “أسود الأطلس”، و راموس (36 عاما) قد انطلقت منذ لعبهما معا في فريق ريال مدريد، وتحديدا في موسم (2016-2017).

أثار استبعاد راموس موجة من الانتقادات وجهها متابعي النجم الاسباني إلى لويس إنريكي إذ رفض عدد من جماهير كرة القدم استبعاد سيرخيو راموس الّذي يمتلك برصيده 180 مباراة دولية.

راموس مستبعد ؟ طيب مين دفاع اسبانيا pic.twitter.com/Ym61IZ83fk — محسن السبيعي 🇧🇷🇸🇦 (@t__ibs) November 11, 2022

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حكيمي وزياش وبونو … نجوم مغربية في المونديال

يأتي ذلك، في الوقت الذي كان راموس، قد شارك في 12 مباراة مع نادي باريس سان جيرمان، في مسابقة الدوري الفرنسي، هذا الموسم، صنع خلالها هدفاً واحداً.

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة، في نهائيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات: ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

لكن وعلى عكس راموس، سيكون حكيمي حاضرا في نهائيات بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده، الذي سيلعب ضمن المجموعة السادسة، التي تضم كلا من منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وكان مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكى، قد أعلن أمس الخميس، قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم قطر 2022.

اللائحة النهائية لأسود الأطلس مستعدة لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 🇶🇦 🚨Your squad list is ready for FIFA World Cup Qatar 2022 !#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/IQOUBmlAP2 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2022

ضمت القائمة ألمع النجوم المُحترفين في الدوريات الأوروبية خاصة ومنهم ذكرا لاحصرا، حارس مرمى إشبيلية الإسباني “ياسين بونو”، وكل من المدافعين نصير مزراوي، بايرن ميونيخ الألماني وأشرف حكيمي عن النادي الباريسي و أيضاً حكيم زياش، مهاجم تشلسي الإنجليزي.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب أسود الأطلس يشارك في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، ويأمل المغاربة تكرار إنجاز مونديال المكسيك عام 1986 عندما تمكن من التأهل إلى الدور الثاني.