هل قدم صامويل إيتو الرشوة من أجل إقصاء المنتخب الجزائري ؟ لاعب كاميروني سابق يفضحه

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وطن– وجه اللاعب الكاميروني السابق “محمدو إدريسو” إتهامات وتهديدات مباشرة لرئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو بشراء حكم مباراة الجزائر والكاميرون المؤهلة لمونديال قطر 2022 مؤكدا أن الجميع يعرف كيف تأهل منتخب بلاده.

لاعب كاميروني سابق بفضح صامويل إيتو

ويواجه رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم “صامويل إيتو” اتهامات خطيرة وجهها إليه النجم السابق لمنتخب الكاميرون “محمدو إدريسو”، الذي ظهر في مقطع فيديو اتهم فيه ايتو بالتلاعب بنتيجة مباراة الجزائر، ودفع رشوة ليتمكن منتخب الكاميرون من التأهل إلى مونديال قطر .

فجر الاعب الدولي الكاميروني السابق #ادريسو_محمدو فضيحة من العيار الثقيل، بعد إتهامه لرئيس الاتحادية الكاميرونية #صامويل_ايتو، بتقديم رشوة من أجل عبور #مونديال_قطر_2022 بقوله "نعلم كلنا ما الذي جرى بخصوص المباراة لقد قمتم بشراء المباراة"، في إشارة الى مباراة #الجزائر_الكاميرون. pic.twitter.com/qGpNCb5Dv7 — Abdelmoundji Khelladi | عبد المنجي خلادي (@KAbdelmoundji) November 11, 2022

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وقال المهاجم السابق لمنتخب الكاميرون في مقطع فيديو متداول ” صحيح أن إيكامبي هو من صاحب الهدف القاتل في مرمى الجزائر، لكن، في الواقع، يعلم الجميع أنه تم تقديم رشوة لحكم المباراة بكاري جاساما من قبل الاتحاد الكاميروني”.

وتأتي هذه الإتهامات قبل أيام على انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، لتحيي الجدل الذي دار بشأن المباراة التأهيلية في الملحق الأفريقي التي لعبت بين منتخب الجزائر والكاميرون في أبريل الماضي وتم على إثرها اقصاء الجزائر.

إتهم اللاعب الكاميروني السابق محمدو إدريسو، رئيس الاتحاد صامويل إيتو بـ “شراء” التأهل، لمونديال قطر 2022.#Cameroun🇩🇿🇶🇦🏆 pic.twitter.com/U1RLpcqhiu — @ѕα∂jιαRιtajou 🇩🇿🇵🇸✌️ mαdrιdista 🇪🇸🏹⚽️🤍🖤 (@RitoSadjia) November 11, 2022

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و قامت الجزائر، حينذاك بتقديم شكوى وطعن بشأن طريقة تحكيم غير مقبولة من قبل الحكم المثير للجدل باكاري غاساما.

وكان الغامبي بكاري غاساما قد تولى تحكيم هذه المباراة التي انتزعت خلالها الكاميرون بطاقة التأهل إلى مونديال 2022 من الجزائر.

غضب جزائري من صامويل إيتو

أثارت تصريحات إدريسو حول “الظلم الذي تعرضت له الجزائر” في مقابلتها الحاسمة ضد الكاميرون، حفيظة رواد مواقع التواصل وجماهير محاربي الصحراء.

وهكذا كانت بعض التعليقات:

شاهدوا المباراة و قرروا

و بالنسبة لمن ترك 124 دقيقة ظلم و ركز في هدف الكاميرون 2 الله يشافيكم ان شاء الله

مع حكم آخر كانت المباراة ستنتهي في 90 دقيقة — Mer_Iem (@MimiyaB1) November 11, 2022

قطر ربحت إنجلترا و تونس ربحت أرجنتين و المغرب ربحت فرنسا

صامويل إيتو يلعب في الفيفا طور كأس العالم — (وائل) ☭ (@WAElTN4) November 11, 2022

(وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا)

قنبلة من العيار الثقيل

محمدو ادريسو لاعب كاميروني سابق يفضح إيطو بالرشوة في مباراة الجزائر .

صامويل إيتو في ورطة حقيقية بشأن شراء الحكم غاساما. — Mourad Korichi (@mouradkorichiDZ) November 11, 2022

هذا لاعب كاميروني دولي سابق يهاجم ايتو و الفيديرالية الكاميرونية ل كرة القدم و يأكد انهم اشترو المباراة عن طريق الحكَم و لو لا هذا ما كانو في المونديال. لكن ال FIFA لن تفعل شيء لأنهم بدورهم فاسدين — Zoker (@TheZokerTv) November 11, 2022

فالدقيقة 123 كانت الجزائر متأهلة، يعني لو ما فرحوش قبل الوقت و بقاو مركزين عند تنفيذ الشرط من طرف الكامرونيين ماكانش لي يحيد ليهم المونديال

كفى من البكاء و تحميل الآخرين المسؤولية — Samir Misnahmed (@misnahmed) November 11, 2022

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” قد طلب في نهاية مارس الماضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فتح تحقيق بخصوص ما حدث في المباراة بين الجزائر والكاميرون.

وتقدم “الفاف” بشكوى لدى “الفيفا” ضد غاساما مطالبا بإعادة إجراء المباراة بسبب “الأخطاء التحكيمية ” التي شابتها.

وكانت المباراة، التي تأهل فيها الكاميرون على حساب الجزائر إلى مونديال قطر 2022، شهدت بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، مما دفع الاتحاد الجزائري للمطالبة بفتح التحقيق.

وأخفقت الجزائر في الصعود لنهائيات كأس العالم بعدما خسرت أمام ضيفتها الكاميرون 1-2 في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية، بعد أن فازت ذهابا 1-صفر، حيث استفادت الكاميرون بذلك من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.