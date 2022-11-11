الجمعة, نوفمبر 11, 2022
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هل قدم صامويل إيتو الرشوة من أجل إقصاء المنتخب الجزائري ؟ لاعب كاميروني سابق يفضحه

اتهمت الجزائر، منتخب الكاميرون بـ رشوة الحكم بكاري غاساما في المقابلة الحاسمة للصعود إلى المونديال.

كتب فهمي الورغمي
المنتخب الجزائري watanserb.com
اللاعب الكاميروني السابق محمدو إدريسو يفضح إيتو وغاساما!
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وطن– وجه اللاعب الكاميروني السابق “محمدو إدريسو” إتهامات وتهديدات مباشرة لرئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو بشراء حكم مباراة الجزائر والكاميرون المؤهلة لمونديال قطر 2022 مؤكدا أن الجميع يعرف كيف تأهل منتخب بلاده.

لاعب كاميروني سابق بفضح صامويل إيتو

ويواجه رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم “صامويل إيتو” اتهامات خطيرة وجهها إليه النجم السابق لمنتخب الكاميرون “محمدو إدريسو”، الذي ظهر في مقطع فيديو اتهم فيه ايتو بالتلاعب بنتيجة مباراة الجزائر، ودفع رشوة ليتمكن منتخب الكاميرون من التأهل إلى مونديال قطر .

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وقال المهاجم السابق لمنتخب الكاميرون في مقطع فيديو متداول ” صحيح أن إيكامبي هو من صاحب الهدف القاتل في مرمى الجزائر، لكن، في الواقع، يعلم الجميع أنه تم تقديم رشوة لحكم المباراة بكاري جاساما من قبل الاتحاد الكاميروني”.

وتأتي هذه الإتهامات قبل أيام على انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، لتحيي الجدل الذي دار بشأن المباراة التأهيلية في الملحق الأفريقي التي لعبت بين منتخب الجزائر والكاميرون في أبريل الماضي وتم على إثرها اقصاء الجزائر.

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و قامت الجزائر، حينذاك بتقديم شكوى وطعن بشأن طريقة تحكيم غير مقبولة من قبل الحكم المثير للجدل باكاري غاساما.

وكان الغامبي بكاري غاساما قد تولى تحكيم هذه المباراة التي انتزعت خلالها الكاميرون بطاقة التأهل إلى مونديال 2022 من الجزائر.

غضب جزائري من صامويل إيتو

أثارت تصريحات إدريسو حول “الظلم الذي تعرضت له الجزائر” في مقابلتها الحاسمة ضد الكاميرون، حفيظة رواد مواقع التواصل وجماهير محاربي الصحراء.

وهكذا كانت بعض التعليقات:

 

 

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” قد طلب في نهاية مارس الماضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فتح تحقيق بخصوص ما حدث في المباراة بين الجزائر والكاميرون.

وتقدم “الفاف” بشكوى لدى “الفيفا” ضد غاساما مطالبا بإعادة إجراء المباراة بسبب “الأخطاء التحكيمية ” التي شابتها.

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وكانت المباراة، التي تأهل فيها الكاميرون على حساب الجزائر إلى مونديال قطر 2022، شهدت بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، مما دفع الاتحاد الجزائري للمطالبة بفتح التحقيق.

وأخفقت الجزائر في الصعود لنهائيات كأس العالم بعدما خسرت أمام ضيفتها الكاميرون 1-2 في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية، بعد أن فازت ذهابا 1-صفر، حيث استفادت الكاميرون بذلك من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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