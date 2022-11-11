الجمعة, نوفمبر 11, 2022
الرئيسيةالهدهدمظاهرات 11/11.. هل تحولت مصر إلى إمارة سعو-إماراتية؟
الهدهد

مظاهرات 11/11.. هل تحولت مصر إلى إمارة سعو-إماراتية؟

سؤال لافت طرحه عمرو واكد

كتب وطن
مظاهرات 11/11 watanserb.com
مظاهرات 1111
- Advertisement -

وطن – في خضم دعوات لمظاهرات 11\11 تساءل الفنان المصري عمرو واكد، عما إذا كانت قد تحولت مصر إلى إمارة سعو إماراتية.

وقال واكد في تغريدة على موقع “تويتر“: “هو ليه دلوقتي أغلب اللجان الإليكترونية اللي بتدافع بإستماتة عن النظام المصري عامة والسيسي خاصة بيبقوا حاطين صورة محمد بن سلمان أو محمد بن زايد أو لو حاطين صورة السيسي بيتكلمو بلهجة خليجية؟ هي مصر خلاص بقيت إمارة سعو-إماراتية؟”.

- Advertisement -

جاءت تغريدة عمرو واكد تزامنا مع دعوات أطلقت للتظاهر في مصر اليوم الجمعة، التي عرفت بـ”مظاهرات 11/11″، وفرضت على إثرها حالة تأهب أمني على مستوى.

حرب هاشتاجات

بالتزامن، اندلعت حرب هاشتاجات على موقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدي ومعارضي النظام، يصب كل منهما هجوما حادا على الطرف الآخر

معارضو النظام: موعد مع الحرية

وسم أطلقه المناهضون لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعوا من خلال للتظاهر ضد النظام الحاكم.

- Advertisement -

مؤيدو النظام: محدش نزل

وسم أطلقه الداعمون لنظام الرئيس السيسي وتحدثوا من خلاله عن “فشل الدعوة للمظاهرات”، ووجهوا سخرية من الداعين للتظاهرات.

دراسة تفجر مفاجأة

وأظهرت دراسة حديثة أن 42% من المصريين يعتقدون أن الاحتجاجات في 11/ 11 ستكون مقدمة لثورة طويلة قد تمتد لـ6 أشهر ضد النظام المصري.

الدراسة التي أجراها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، قالت إنه من “حيث دعوات (11/ 11) فقد أظهرت مؤشرات الدراسة أن 42 بالمئة من المصريين يرون أنها بداية لثورة طويلة نسبيا يمكن أن تمتد لأكثر من 6 أشهر، وقد عبر 4 بالمئة، عن تفاؤلهم بتوقع خلع السيسي من الحكم في تلك الأحداث.

وأوضحت الدراسة أن “المشاركة الفعلية في تلك الأحداث مشروطة بأحد شرطين، الأول: الإحساس بالأمان من اعتداءات الشرطة، فما زالت أحداث مجزرة فض (رابعة العدوية) وأخواتها حاضرة في الأذهان، والشرط الثاني: نزول آخرين للشارع”.

وأكدت أنه “بدون أحد هذين الشرطين فإن نسبة المشاركة المتوقعة في أحداث (11/ 11) ستكون ضعيفة جدا، ولذلك فإن نزول كتلة شعبية لا تقل عن 50 ألفا من المتظاهرين يمكن أن يحرك كرة الثلج، وتتحول إلى ثورة عارمة”.

المصدروطن - رصد تويتر
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
الحساب الخاص في محرري موقع وطن يغرد خارج السرب. يشرف على تحرير موقع وطن نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمترجمين. تابع كل جديد لدى محرري وطن
اقرأ أيضاً
تقارير

عبدالله الشريف: 3 أسلحة للمصريين للتظاهر الآمن في 11/11 (شاهد)

الهدهد

فيديو متداول لخروج أولى مظاهرات 11/11 في مصر ومصطفى بكري يعلق

الهدهد

اقتحام السويس بأسطول مدرعات وسيارات شرطة عشية 1111 وغلق المدينة (شاهد)

الهدهد

مصري باغته الأمن أثناء بث مباشر يروج فيه لـ1111.. رد فعله غير متوقع

الهدهد

ضباط مصريون يصدرون بيانا للشعب ويعلنون دعمهم للإطاحة بالسيسي

تقارير

موقع استخباري: استقالة 6 ضباط مخابرات كبار احتجاجا على سياسات “السيسي”

الهدهد

عمرو واكد يوجه نصيحة للتونسيين: اعزلوا رئيسكم المنقلب وعاقبوه أشد عقاب

الهدهد

عمرو واكد: محمد مرسي مات شهيداً وتعرض لظلم شديد (فيديو)

الهدهد

اعتقال يحيى نجم السفير المصري السابق ونقله لجهة مجهولة لانتقاده إدارة السيسي في أزمة سد النهضة

الهدهد

عمرو واكد يعتذر لضحايا رابعة عن هذا الفيديو: سيظل عار عليا بقية حياتي وأرجوا أن يقبل الله توبتي

الهدهد

“سبب كل المصائب”.. عمرو واكد يُهاجم السيسي ويتهمه بخداع شعبه

حياتنا

عمرو واكد يظهر مع الممثلة الاباحية ميا خليفة ويصدم الجمهور!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رئيس البرازيل لولا دا سيلفا يبكي بحرقة: لم أتوقع عودة الجوع إلى هذا البلد(شاهد)

وسط مطالب بالتحول نحو الانجليزية …أرقام صادمة عن واقع التعليم باللغة الفرنسية في المغرب

الملكة رانيا كسرت البروتوكول في لقاء البابا ومُنعت من ارتداء الأبيض كغيرها من الملكات!

استدعاء ساديو ماني رغم إصابته.. تشكيلة السنغال في مونديال كأس العالم 2022

السودان..تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعد استقرار دام لأسابيع

تفاصيل خطيرة يكشفها بعض النشطاء على خلفية سرقة شاحنة نقل أموال في تونس

لقاء طفل قطري مع إذاعة عُمانية يثير حماس تركي آل الشيخ وهذه كانت المفاجأة(شاهد)

إنريكي يُفاجئ الجميع بتشكيلة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

بسبب خطاب للرئيس الاسرائيلي …عبد المجيد تبون بنسحب من مؤتمر المناخ وتفاعل كبير مع موقفه

بكاء محمد بن راشد على والدته يثير تفاعلاً واسعاً (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC