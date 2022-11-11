مظاهرات 11/11.. هل تحولت مصر إلى إمارة سعو-إماراتية؟

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وطن – في خضم دعوات لمظاهرات 11\11 تساءل الفنان المصري عمرو واكد، عما إذا كانت قد تحولت مصر إلى إمارة سعو إماراتية.

وقال واكد في تغريدة على موقع “تويتر“: “هو ليه دلوقتي أغلب اللجان الإليكترونية اللي بتدافع بإستماتة عن النظام المصري عامة والسيسي خاصة بيبقوا حاطين صورة محمد بن سلمان أو محمد بن زايد أو لو حاطين صورة السيسي بيتكلمو بلهجة خليجية؟ هي مصر خلاص بقيت إمارة سعو-إماراتية؟”.

هو ليه دلوقتي أغلب اللجان الإليكترونية اللي بتدافع بإستماتة عن النظام المصري عامة والسيسي خاصة بيبقوا حاطين صورة محمد بن سلمان أو محمد بن زايد أو لو حاطين صورة السيسي بيتكلمو بلهجة خليجية؟

هي مصر خلاص بقيت إمارة سعو-إماراتية؟ — Amr Waked (@amrwaked) November 11, 2022

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جاءت تغريدة عمرو واكد تزامنا مع دعوات أطلقت للتظاهر في مصر اليوم الجمعة، التي عرفت بـ”مظاهرات 11/11″، وفرضت على إثرها حالة تأهب أمني على مستوى.

حرب هاشتاجات

بالتزامن، اندلعت حرب هاشتاجات على موقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدي ومعارضي النظام، يصب كل منهما هجوما حادا على الطرف الآخر

معارضو النظام: موعد مع الحرية

وسم أطلقه المناهضون لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعوا من خلال للتظاهر ضد النظام الحاكم.

#موعد_مع_الحريه

اذا امطرت السماء حرية فالعبيد سيفتحون المضلات — إنسان عبدالله (@AbdelahInsan) November 11, 2022

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ماشيه انا وبنتي ذات السابع أعوام في الشارع وبقول ارحل أقلت لي بس يا ماما وطي صوتك هتتخدي مني #موعد_مع_الحريه — Honda Saed (@HondaSaed) November 11, 2022

مؤيدو النظام: محدش نزل

وسم أطلقه الداعمون لنظام الرئيس السيسي وتحدثوا من خلاله عن “فشل الدعوة للمظاهرات”، ووجهوا سخرية من الداعين للتظاهرات.

دراسة تفجر مفاجأة

وأظهرت دراسة حديثة أن 42% من المصريين يعتقدون أن الاحتجاجات في 11/ 11 ستكون مقدمة لثورة طويلة قد تمتد لـ6 أشهر ضد النظام المصري.

الدراسة التي أجراها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، قالت إنه من “حيث دعوات (11/ 11) فقد أظهرت مؤشرات الدراسة أن 42 بالمئة من المصريين يرون أنها بداية لثورة طويلة نسبيا يمكن أن تمتد لأكثر من 6 أشهر، وقد عبر 4 بالمئة، عن تفاؤلهم بتوقع خلع السيسي من الحكم في تلك الأحداث.

وأوضحت الدراسة أن “المشاركة الفعلية في تلك الأحداث مشروطة بأحد شرطين، الأول: الإحساس بالأمان من اعتداءات الشرطة، فما زالت أحداث مجزرة فض (رابعة العدوية) وأخواتها حاضرة في الأذهان، والشرط الثاني: نزول آخرين للشارع”.

وأكدت أنه “بدون أحد هذين الشرطين فإن نسبة المشاركة المتوقعة في أحداث (11/ 11) ستكون ضعيفة جدا، ولذلك فإن نزول كتلة شعبية لا تقل عن 50 ألفا من المتظاهرين يمكن أن يحرك كرة الثلج، وتتحول إلى ثورة عارمة”.