مظاهرات 11/11.. هل تحولت مصر إلى إمارة سعو-إماراتية؟

وطن – في خضم دعوات لمظاهرات 11\11 تساءل الفنان المصري عمرو واكد، عما إذا كانت قد تحولت مصر إلى إمارة سعو إماراتية.
وقال واكد في تغريدة على موقع “تويتر“: “هو ليه دلوقتي أغلب اللجان الإليكترونية اللي بتدافع بإستماتة عن النظام المصري عامة والسيسي خاصة بيبقوا حاطين صورة محمد بن سلمان أو محمد بن زايد أو لو حاطين صورة السيسي بيتكلمو بلهجة خليجية؟ هي مصر خلاص بقيت إمارة سعو-إماراتية؟”.
هو ليه دلوقتي أغلب اللجان الإليكترونية اللي بتدافع بإستماتة عن النظام المصري عامة والسيسي خاصة بيبقوا حاطين صورة محمد بن سلمان أو محمد بن زايد أو لو حاطين صورة السيسي بيتكلمو بلهجة خليجية؟
هي مصر خلاص بقيت إمارة سعو-إماراتية؟
— Amr Waked (@amrwaked) November 11, 2022
جاءت تغريدة عمرو واكد تزامنا مع دعوات أطلقت للتظاهر في مصر اليوم الجمعة، التي عرفت بـ”مظاهرات 11/11″، وفرضت على إثرها حالة تأهب أمني على مستوى.
حرب هاشتاجات
بالتزامن، اندلعت حرب هاشتاجات على موقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدي ومعارضي النظام، يصب كل منهما هجوما حادا على الطرف الآخر
معارضو النظام: موعد مع الحرية
وسم أطلقه المناهضون لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعوا من خلال للتظاهر ضد النظام الحاكم.
#موعد_مع_الحريه
اذا امطرت السماء حرية فالعبيد سيفتحون المضلات
— إنسان عبدالله (@AbdelahInsan) November 11, 2022
معقولة هتضلم أكتر من كده؟!!#موعد_مع_الحريه
— Arafou⚖️ (@arafou87) November 11, 2022
ماشيه انا وبنتي ذات السابع أعوام في الشارع وبقول ارحل أقلت لي بس يا ماما وطي صوتك هتتخدي مني #موعد_مع_الحريه
— Honda Saed (@HondaSaed) November 11, 2022
مؤيدو النظام: محدش نزل
وسم أطلقه الداعمون لنظام الرئيس السيسي وتحدثوا من خلاله عن “فشل الدعوة للمظاهرات”، ووجهوا سخرية من الداعين للتظاهرات.
#موعد_مع_الحرية #اجمع_هنا_يا_مصري #محدش_نازل_ياشويه_خونه #محدش_نازل
ايتها الجماهير العريضه 😂😂😂😂 pic.twitter.com/RDB4Fl5sEz
— AbdelFattah A.Salama (@AbdelfatahASla1) November 11, 2022
موعد علي العشاء 😂 #اجمع_هنا_يا_مصري #موعد_مع_الحرية #انزل١١_١١_حرر_بلدك #حرر_بلدك #ميدان_التحرير pic.twitter.com/r77jbBwt0D
— Horus (@MOHAMMEDLOTFY) November 11, 2022
الشعب النهارده بعد الصلاه قدام التلفزيون مستني يشوف الشعب 😂😂#انزل١١_١١_حرر_بلدك #ميدان_التحرير #محدش_نزل pic.twitter.com/yxYGKpwItB
— ahmed almenoufy (@Ahmed_Almenofy2) November 11, 2022
دراسة تفجر مفاجأة
وأظهرت دراسة حديثة أن 42% من المصريين يعتقدون أن الاحتجاجات في 11/ 11 ستكون مقدمة لثورة طويلة قد تمتد لـ6 أشهر ضد النظام المصري.
الدراسة التي أجراها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، قالت إنه من “حيث دعوات (11/ 11) فقد أظهرت مؤشرات الدراسة أن 42 بالمئة من المصريين يرون أنها بداية لثورة طويلة نسبيا يمكن أن تمتد لأكثر من 6 أشهر، وقد عبر 4 بالمئة، عن تفاؤلهم بتوقع خلع السيسي من الحكم في تلك الأحداث.
وأوضحت الدراسة أن “المشاركة الفعلية في تلك الأحداث مشروطة بأحد شرطين، الأول: الإحساس بالأمان من اعتداءات الشرطة، فما زالت أحداث مجزرة فض (رابعة العدوية) وأخواتها حاضرة في الأذهان، والشرط الثاني: نزول آخرين للشارع”.
وأكدت أنه “بدون أحد هذين الشرطين فإن نسبة المشاركة المتوقعة في أحداث (11/ 11) ستكون ضعيفة جدا، ولذلك فإن نزول كتلة شعبية لا تقل عن 50 ألفا من المتظاهرين يمكن أن يحرك كرة الثلج، وتتحول إلى ثورة عارمة”.