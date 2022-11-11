محمد علي يكشف مخطط ابني زايد وسلمان لفرض سيطرة إماراتية على مصر (شاهد)

- Advertisement -

وطن – نشر المقاول والمعارض المصري محمد علي، مقطع فيديو قبل ساعات من مظاهرات 11/11 المرتقبة، هاجم فيه رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد.

وقال علي، إنه كان في بث مباشر على موقع فيسبوك، وتم قطعه، متهما محمد بن زايد بأنه يقف وراء ذلك لحماية السيسي.

وأضاف أن محمد بن زايد يتحكم في السيسي، ويتخوف من الشعب المصري، وتابع وهو يخاطب ابن زايد: “لو الشعب المصري هو اللي مسك البلد إنت مش هيكون ليك لازمة”.

- Advertisement -

وكشف محمد علي، أنه رفض عرضا تلقاه للجلوس مع محمد بن زايد، وأشار إلى أن الرئيس الإماراتي لا يحب الخير للمصريين.

ولفت إلى أن السيسي هو هدية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمحمد بن زايد لتسليم مصر إلى الإمارات، مؤكدا أن طموحات ابن زايد لن تتحقق بسبب وعي الشعب المصري.

وقال محمد علي إنه يثق في أن الشعب المصري سيقف في وجه محمد بن زايد ومحمد بن سلمان.

رسالة إلي كل من وقف ضد حرية الشعب المصري واولهم محمد بن زايد #إنزل_١١_١١_حرر_بلدك #اجمع_هنا_يا_مصري #موعد_مع_الحرية pic.twitter.com/2SciKh11cW — Mohamed Ali | محمد علي (@Moaliofficial_) November 11, 2022

- Advertisement -

ومحمد علي أحد أبرز الداعين لمظاهرات 11/11 التي تترقبها مصر اليوم، وفرضت على إثرها حالة تأهب أمني على مستوى.

وتتزامن هذه الاحتجاجات المرتقبة، والتي حذّرت السفارة الأمريكية في القاهرة مواطنيها في مصر منها، مع انعقاد قمة المناخ التي تحوّلت إلى مصدر قلق للنظام، عقب التضامن الواسع من قبل عدد كبر من المشاركين فيها مع الناشط المعتقل علاء عبدالفتاح، ومطالبتهم النظام بالإفراج عنه.

وتصدر أكثر من وسم موقع تويتر، مثل موعد مع الحرية، و11 نوفمبر، واجمع هنا يا مصري.

احتجاجات 11\11 مقدمة لثورة طويلة

وأظهرت دراسة حديثة أن 42% من المصريين يعتقدون أن الاحتجاجات في 11/ 11 ستكون مقدمة لثورة طويلة قد تمتد لـ6 أشهر ضد النظام المصري.

الدراسة التي أجراها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر“، قالت إنه من “حيث دعوات (11/ 11) فقد أظهرت مؤشرات الدراسة أن 42 بالمئة من المصريين يرون أنها بداية لثورة طويلة نسبيا يمكن أن تمتد لأكثر من 6 أشهر، وقد عبر 4 بالمئة، عن تفاؤلهم بتوقع خلع السيسي من الحكم في تلك الأحداث.

وأوضحت الدراسة أن “المشاركة الفعلية في تلك الأحداث مشروطة بأحد شرطين، الأول: الإحساس بالأمان من اعتداءات الشرطة، فما زالت أحداث مجزرة فض (رابعة العدوية) وأخواتها حاضرة في الأذهان، والشرط الثاني: نزول آخرين للشارع”.

وأكدت أنه “بدون أحد هذين الشرطين فإن نسبة المشاركة المتوقعة في أحداث (11/ 11) ستكون ضعيفة جدا، ولذلك فإن نزول كتلة شعبية لا تقل عن 50 ألفا من المتظاهرين يمكن أن يحرك كرة الثلج، وتتحول إلى ثورة عارمة”.

فيديو متداول لمظاهرات

وسبق أن تداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر مظاهرات ليلية نظمها المصريون اليوم الجمعة، استجابة للدعوة التي أطلقت للخروج اليوم الجمعة 11/11.

وظهر في الفيديو، مئات المتظاهرين هو يجوبون منطقة شبرا شمالي مصر بأعداد ضخمة، ورددوا هتافات مناهضة للنظام المصري.

#شبرا :: يارب شمس بكره وهي بتغرب يغرب معاها الظلم و القهر و الذل و القمع #انزل١١_١١_حرر_بلدك #موعد_مع_الحريه pic.twitter.com/C4ZbisG87W — نورهان رجب (@nourhan_rajab11) November 10, 2022

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد اتهمت جماعة الإخوان التي تصنفها السلطات بأنها تنظيم إرهابي، بأنها تفبرك مشاهد ولقطات من تظاهرات سابقة، وتعيد نشرها على أنها تخرج في هذه الفترة.