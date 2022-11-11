الرئيسيةالهدهدمحكمة سويسرية تقر تعويضاً بآلاف الدولارات للاجئة سورية أجهضت بعد ترحيلها عبر...
الهدهد

محكمة سويسرية تقر تعويضاً بآلاف الدولارات للاجئة سورية أجهضت بعد ترحيلها عبر القطار!

تم معاقبة الحراس ورئيسهم بأحكام مع وقف التنفيذ

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
محكمة سويسرية watanserb.com
تعويضات لسيدة سورية أجهضت في القطار

وطن– قررت المحكمة الإدارية الفيدرالية السويسرية منح لاجئة سورية مبلغ 12000 فرنك سويسري (ما يعادل 12387 دولارا) تعويضا الإهمال الذي تعرضت له أثناء ترحيلها إلى خارج التراب السويسري.

وبحسب ما أوردته وكالة “سويس إنفو” فإن المبلغ تم منحه للاجئة السورية تعويضا عن إجهاضها عقب تعرضها لعملية ترحيل عبر القطار.

وفي التفاصيل، فقد تم اعتراض اللاجئة السورية على الحدود الفرنسية السويسرية، أثناء محاولتها الوصول إلى فرنسا من إيطاليا مرورا بسويسرا، برفقة حوالي 30 طالب لجوء آخرين.

ووفقا للوكالة السويسرية، فقد تم نقلها برفقة عدد من اللاجئين عبر القطار إلى بلدة دومو دوسولا الحدودية مع إيطاليا.

نزيف حاد أدى إلى الإجهاض

ولفتت الوكالة إلى انه خلال الرحلة، اشتكت المرأة الحامل من ألم ونزيف شديدين، في حين رفض حرس الحدود السويسري توفير المساعدة الطبية.

ولاحقا أجهضت اللاجئة السورية طفلاً ميتًا في المستشفى لدى وصولها إلى إيطاليا.

والخميس قررت المحكمة منح اللاجئة التعويض بعد ان وزارة المالية الفدرالية في السابق دفع أي تعويضات.

وكان دفاع اللاجئة السورية وأسرتها قد طالب بتعويضات تصل إلى 295000 فرنكا .

تخفيف عقوبة رئيس فرقة حرس الحدود

وفي في نفس السياق، عوقب أربعة من أفراد حرس الحدود في علاقة بتلك الحادثة، في حين تم تخفيف عقوبة سجن رئيس فرقة حرس الحدود مع وقف التنفيذ إلى السجن لمدة 150 يومًا مع غرامة قدرها 150 فرنكا بسبب الاضرار البدنية التي لحقت بالمرأة السورية بسبب الاهمال الصحي الذي تسبب فيه، وكذلك لعدم الامتثال للوائح الخدمة.

لاجئة سورية تروي تفاصيل رحلة الموت بعد أن ألقت بطفليها في عرض البحر (شاهد)

إدانة الحراس الذين رفضوا استدعاء الإسعاف

كما تم إدانة الحراس الثلاثة بنفس التهم في عام 2021 وحُكم عليهم بغرامات مع وقف التنفيذ.
وقال القضاة إنه كان ينبغي عليهم إظهار الشجاعة الأخلاقية واستدعاء سيارة إسعاف على الرغم من اعتراض رئيسهم.

يشار إلى أن اللاجئة السورية وأسرتها كانا قد حصلا على اللجوء الإنساني وحق الإقامة في إيطاليا عقب الحادثة.

المصدرسويس إنفو ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

في إطار تسوية مع النظام وعدم إحراجه.. عائلة الناشط علاء عبدالفتاح تتقدم بطلب للعفو عنه!

الهدهد

الكشف عن افتتاح أول كازينو في الخليج العربي في الإمارات ينافس كازينوهات لاس فيجاس!

الهدهد

تحرش جماعي بنساء مغربيات “داخل مقر حكومي لحقوق الإنسان” وإدانة واسعة للحادثة وسط محاولات لتكميم الأفواه

الهدهد

الفيفا ينتصر لقطر ويصدم منتخب الدنمارك بهذا القرار

فيديو

حينما تغضب أفعى أناكوندا .. هذا ما تفعله! (فيديو)

حياتنا

10 أسئلة تسألها شركات الطيران عند التوظيف..كيف تتصرف معها؟

الهدهد

هل قدم صامويل إيتو الرشوة من أجل إقصاء المنتخب الجزائري ؟ لاعب كاميروني سابق يفضحه

الهدهد

استجابة لوصية السلطان.. طيران السلام العُماني ينسحب من معرض بحريني تطبيعي

رياضة

وسط جدل حول إقصائه.. هكذا تضامن المغربي “حكيمي” مع الإسباني “راموس”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

في إطار تسوية مع النظام وعدم إحراجه.. عائلة الناشط علاء عبدالفتاح تتقدم بطلب للعفو عنه!

الكشف عن افتتاح أول كازينو في الخليج العربي في الإمارات ينافس كازينوهات لاس فيجاس!

تحرش جماعي بنساء مغربيات “داخل مقر حكومي لحقوق الإنسان” وإدانة واسعة للحادثة وسط محاولات لتكميم الأفواه

الفيفا ينتصر لقطر ويصدم منتخب الدنمارك بهذا القرار

حينما تغضب أفعى أناكوندا .. هذا ما تفعله! (فيديو)

10 أسئلة تسألها شركات الطيران عند التوظيف..كيف تتصرف معها؟

هل قدم صامويل إيتو الرشوة من أجل إقصاء المنتخب الجزائري ؟ لاعب كاميروني سابق يفضحه

استجابة لوصية السلطان.. طيران السلام العُماني ينسحب من معرض بحريني تطبيعي

وسط جدل حول إقصائه.. هكذا تضامن المغربي “حكيمي” مع الإسباني “راموس”

رئيس البرازيل لولا دا سيلفا يبكي بحرقة: لم أتوقع عودة الجوع إلى هذا البلد(شاهد)

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©