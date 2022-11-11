لقاء طفل قطري مع إذاعة عُمانية يثير حماس تركي آل الشيخ وهذه كانت المفاجأة(شاهد)

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وطن– أثار لقاء أجرته إذاعة “الوصال” العمانية عام 2019 مع أحد الأطفال القطريين حماسة المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، مما دفعه لنظم قصيدة مدح جديدة بحق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان الطفل القطري قد عبر عن تشجيعه للمنتخب السعودي، خلال خوضه إحدى المباريات.

أبيات شعرية في حب السعودية

وسرد الطفل القطري في لقائه مع الإذاعة العمانية أبيات شعرية تتغزل بالسعودية قائلا: ” أنا قطري عاشق لشعب السعودية..المملكة من قديم الوقت نعشقها”.

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وأضاف:” روابط الدم مخلوقه إلهية.. عادات من إله الكون خالقها”.

“آل الشيخ” يرد بقصيدة مدح في الأمير “تميم”

ويبدو ان “آل الشيخ” لم يعلم بأن الفيديو يعود لثلاثة أعوام ماضية، ليحتفي بما قاله الطفل القطري من خلال نظمه قصيدة بعنوان: “المجد لك”، إهداء لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

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وجاءت قصيدة “آل الشيخ” على النحو التالي:

المجد لك.. والعز عزك يا تميم

ويديم ربي عزك.. ويحمي قطر

لك السيادة والقيادة.. يا زعيم

حتى بلادك.. أصبحت مصدر فخر

قطر لها العز.. ولها المجد العظيم

الشامخة.. من برها إلى البحر

تاريخها مبهر.. من العهد القديم

تسبق زمنها.. دوم في شتى الصور

قطر قطر .. دايم غلاها في الصميم

ولشعبها.. عز وناموس.. وذخر

متميزة.. في صحو إلا والجو غيم

أرض الصدارة.. دربها دايم خضر

صارت محط للأنظار.. كالدر النظيم

تملي قلوب العالم.. وتملي النظر

نجومها تضوي سماها.. في العتيم

ويغفي على أمواجها.. يغفى القمر

حقيقة الفيديو

وكانت المفاجأة أنه اتضح أن الفيديو يعود لشهر “ديسمبر/كانون الأول 2019 أثناء إقامة بطولة كأس الخليج التي استضافتها قطر.

وتداول حينها الكثير من السعوديين الفيديو، محتفين بحب الطفل القطري للسعودية على الرغم من العلاقات المقطوعة بين البلدين، عقب الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ هو نفسه من أطلق أغنية “علم قطر” في عام 2017 وتضمنت تطاولا وإهانات بالغة بحق قطر وحكامها.