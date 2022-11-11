الجمعة, نوفمبر 11, 2022
الرئيسيةحياتناعشيقة بيكيه ترقص عارية على أنغام أغنية لشاكيرا .. لقهرها وإغاظتها! (فيديو)
حياتنا

عشيقة بيكيه ترقص عارية على أنغام أغنية لشاكيرا .. لقهرها وإغاظتها! (فيديو)

توصل بيكيه وشاكيرا لاتفاق قانوني ينهي أزمتهما

كتب رفيف عبدالله
عشيقة بيكيه ترقص عارية على أنغام أغنية لشاكيرا watanserb.com
عشيقة بيكيه
- Advertisement -

وطن – يبدو أنّ كلارا شيا مارتي، عشيقة اللاعب المعتزل حديثاً جيرارد بيكيه، تحاول “إغاظة وقهر”، شريكته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا، رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق قانوني معها.

وظهرت عشيقة بيكيه وهي ترقص على أنغام اغنية شاكيرا (Te Felicito) أو (ممثل بارع)، وكانت ترتدي البيكيني، فيما يبدو أنا رسالة منها لإغاضة المغنية شريكة عشيقها الحالي.

- Advertisement -

ومنذ طرحها على يوتيوب، في شهر أبريل العام الجاري 2022، حصدت الأغنية حتى الآن أكثر من 399,839,653 مليون مشاهدة.

وكانت مجلة “hola” الإسبانية، نشرت في وقتٍ سابقٍ صوراً حصريةً، لمدافع نادي برشلونة الإسباني الذي قرر الاعتزال حديثاً جيرارد بيكيه وعشيقته الجديدة كلارا شيا مارتي، طالبة العلاقات العامة، البالغة من العمر 23 عاماً، والتي أعاد بناء حياته العاطفية معها بعد انفصاله منذ شهرين عن المغنية الكولومبية شاكيرا .

ونشرت المجلة صور بيكيه وعشيقته، أثناء حضورهما حفل زفاف أحد أفضل أصدقاء بيكيه، “ألبرت بيدريت”، حيث بدت “كلارا” مبتسمةً، فيما لا يخفي بيكيه أنه واقع في حبّها.

- Advertisement -

وجاء التوصل للاتفاق بين الثنائي عقب أسبوع واحد من إعلان بيكيه اعتزاله للعب كرة القدم. بينما تواجه شاكيرا (45 عاما) محاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا بعد أن خسرت استئنافا في 26 مايو.

ويقول ممثلو الادعاء إن المغنية لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (15.54 مليون دولار) من الضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.

وكان بيكيه (35 عاما) قد انفصل عن المغنية الشهيرة في مطلع يونيو من العام الماضي، قبل أن يدخلا في سجالات قانونية تتعلق بحضانة طفليهما.

المصدرماركا - مواقع التواصل - رصد وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

حسن شاكوش سيغني مع “عود البطل” شخصياً في كأس العالم 2022!

حياتنا

يكشف ما تحته .. شاكيرا بفستان شفاف من دار الأزياء البريطانية Burberry! (شاهد)

حياتنا

مفاجأة.. لن تتخيل من سيشارك شاكيرا حفل افتتاح مونديال قطر!

حياتنا

قصر شاكيرا في ميامي.. شاهد فخامة المكان الذي ستعيش به مع أطفالها بعد اتفاقها مع بيكيه!

حياتنا

بيكيه وشاكيرا.. اتفاق نهائي بينهما رضخ له جيرارد رغم أنه مؤلم!

حياتنا

كيف تسببت “شاكيرا” بدفع “بيكيه” إلى الاعتزال؟!

رياضة

بعد انفصال شاكيرا عنه.. بيكيه يعتزل كرة القدم (فيديو)

حياتنا

أصالة نصري تعلق على تصرف شاكيرا مع والدها.. ماذا قالت؟

حياتنا

شاكيرا في زي “المشجعة المثيرة” بعد زيارة والدها وتقبيل أقدامه! (شاهد)

حياتنا

مفاجأة غير متوقعة..العثور على مئات القبور في ملكية بيكيه

حياتنا

بيكيه في منزل شاكيرا لأول مرة منذ الانفصال.. هذا ما حدث في الداخل!

حياتنا

بكلمات مؤثرة عن بيكيه.. شاكيرا تصدم الجمهور بكليب Monotonía

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

محمد علي يكشف مخطط ابني زايد وسلمان لفرض سيطرة إماراتية على مصر (شاهد)

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

احذر آلام الفك..قد يكون علامة على الإصابة بهذا المرض القاتل!

عبدالله الشريف: 3 أسلحة للمصريين للتظاهر الآمن في 11/11 (شاهد)

رد فعل مذهل لوالدة شام البكور المتوجة بلقب تحدي القراءة ومفاجأة نجاة الطفلة من الموت

النظام المصري ينتقم من عبدالله الشريف.. اعتقال شقيقه الأخير وتحطيم محتويات منزله

رونالدو على رأس القائمة .. تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 قطر

اللقطات الأولى للعثور على جثامين 5 أفغان قتلوا طعنا في تركيا

فيديو متداول لخروج أولى مظاهرات 11/11 في مصر ومصطفى بكري يعلق

نجم مؤثر يغيب عن تشكيلة منتخب ألمانيا في مونديال كأس العالم 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC