عشيقة بيكيه ترقص عارية على أنغام أغنية لشاكيرا .. لقهرها وإغاظتها! (فيديو)

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وطن – يبدو أنّ كلارا شيا مارتي، عشيقة اللاعب المعتزل حديثاً جيرارد بيكيه، تحاول “إغاظة وقهر”، شريكته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا، رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق قانوني معها.

وظهرت عشيقة بيكيه وهي ترقص على أنغام اغنية شاكيرا (Te Felicito) أو (ممثل بارع)، وكانت ترتدي البيكيني، فيما يبدو أنا رسالة منها لإغاضة المغنية شريكة عشيقها الحالي.

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ومنذ طرحها على يوتيوب، في شهر أبريل العام الجاري 2022، حصدت الأغنية حتى الآن أكثر من 399,839,653 مليون مشاهدة.

وكانت مجلة “hola” الإسبانية، نشرت في وقتٍ سابقٍ صوراً حصريةً، لمدافع نادي برشلونة الإسباني الذي قرر الاعتزال حديثاً جيرارد بيكيه وعشيقته الجديدة كلارا شيا مارتي، طالبة العلاقات العامة، البالغة من العمر 23 عاماً، والتي أعاد بناء حياته العاطفية معها بعد انفصاله منذ شهرين عن المغنية الكولومبية شاكيرا .

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ونشرت المجلة صور بيكيه وعشيقته، أثناء حضورهما حفل زفاف أحد أفضل أصدقاء بيكيه، “ألبرت بيدريت”، حيث بدت “كلارا” مبتسمةً، فيما لا يخفي بيكيه أنه واقع في حبّها.

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وجاء التوصل للاتفاق بين الثنائي عقب أسبوع واحد من إعلان بيكيه اعتزاله للعب كرة القدم. بينما تواجه شاكيرا (45 عاما) محاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا بعد أن خسرت استئنافا في 26 مايو.

ويقول ممثلو الادعاء إن المغنية لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (15.54 مليون دولار) من الضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.