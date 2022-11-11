رد فعل مذهل لوالدة شام البكور المتوجة بلقب تحدي القراءة ومفاجأة نجاة الطفلة من الموت

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر رد فعل مؤثر جدا لوالدة الطفلة السورية شام البكور، المتوجة بلقب تحدي القراءة العربي، بدورته السادسة والاستثنائية في دبي.

وأظهر الفيديو، والدة شام، وهي تنهار من البكاء تعبيرا عن فرحتها الهستيرية، فور إعلان تتويج ابنتها بهذا اللقب.

قبل قليل – الإمارات :

ردة فعل أم الطفلة السورية "شام" بعد فوز طفلتها بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي حيث اختيرت شام من بين 20 مليون مشاركة من كافة انحاء الوطن العربي pic.twitter.com/gprJJs9FCF — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) November 10, 2022

فوز الطفلة شام

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وفازت الطفلة شام البالغة من العمر 7 سنوات، بلقب “تحدي القراءة العربي” في موسمه السادس، برعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

اختتمنا بحمد الله اليوم فعاليات تحدي القراءة العربي .. مسابقة شارك فيها ٢٢ مليون طالب من ٤٤ دولة لقراءة ٥٠ كتاب في كل عام دراسي .. والفائزة هذا العام هي شام البكور من سوريا الحبيبة .. سوريا الحضارة واللغة والثقافة .. سوريا العلم والعلماء والتاريخ .. pic.twitter.com/9uUoiBB0RK — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 10, 2022

نافست الطفلة الصغيرة، على اللقب على المستوى العربي 18 مشاركا يمثلون 18 دولة عربية.

الطفلة المعجزة شام عندما تم سؤالها عن الكتاب التي قرأته أكثر من مرة 💖🥺pic.twitter.com/1RVUPoRAhV — Screen Mix (@ScreenMix) November 10, 2022

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وقالت والدة الطفلة السورية إن صغيرتها نجت من حادث أودى بحياة والدها، ونجت من الموت بأعجوبة بعد أن أصابت رأسها شظايا.

شام تفوز بجائزة #تحدي_القراءة_العربي فازت الطفلة السورية شام البكور، اليوم الخميس، بجائزة "تحدي القراءة العربي" المقامة في دبي بدولة الإمارات، والتي شارك فيها 22.27 مليون طالب وطالبة من 44 دولة.https://t.co/xfanAbmvnz pic.twitter.com/B2QIIfPG56 — AboSalem (@emad_salem21) November 10, 2022

والطفلة المتوجة شام هي ابنة الشهيد محمد صبحي البكور الذي قتله النظام السوري في القصف الجوي على مدينة الأتارب.

#شام_البكور الطفلة التي فازت في اختبار القراءة

وحتفل فيها النظام وكل الصفحات والقنوات الإعلامية

هي ابنة الشهيد محمد صبحي البكور الذي قتله النظام

في القصف الجوي على مدينة الأتارب — Lara hidar 🔴 (@larahidar) November 11, 2022

ودشن مغردون وسما بعنوان “شام البكور“، احتفاء بالطفلة المتوجة.

مبارك لسورية فوز الطفلة #شام_البكور بلقب بطلة تحدّي القراءة العربي 2022. pic.twitter.com/UIjSdf4txr — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) November 10, 2022

وقال الناشط جمال الحربي: “الطفلة السورية شام البكور بطلة الموسم السادس في أنبل تحدي عربي مبروك لأهلها مبروك لسوريا مبروك للعرب جميعاً”.

الطفلة السورية #شام_البكور بطلة الموسم السادس في أنبل تحدي عربي مبروك لأهلها مبروك لسوريا مبروك للعرب جميعاً 🇸🇾#تحدي_القراءة_العربي pic.twitter.com/aS6V5yGjpo — جمال الحربي (@JALHARBISKY) November 10, 2022

مبارك لسورية فوز الطفلة #شام_البكور بلقب بطلة تحدّي القراءة العربي 2022.🥳🥳 pic.twitter.com/BDCWpspuJV — حہٰمزة🌚 (@yasene02) November 11, 2022

الطفلة السورية "#شام_البكور" تفوز بلقب "تحدي القراءة العربي" من بين ٦١ ألف مشارك pic.twitter.com/rMARufG2vZ — برق للأخبار 🇴🇲 (@OMNNews) November 11, 2022

وتقام مسابقة “تحدي القراءة العربي” سنويا في دولة الإمارات العربية من تنظيم “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، وتهدف بشكل خاص إلى بناء جيل متمكن في القراءة، وفق إعلام محلي.