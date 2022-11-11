الجمعة, نوفمبر 11, 2022
الرئيسيةالهدهدرد فعل مذهل لوالدة شام البكور المتوجة بلقب تحدي القراءة ومفاجأة نجاة...
الهدهد

رد فعل مذهل لوالدة شام البكور المتوجة بلقب تحدي القراءة ومفاجأة نجاة الطفلة من الموت

احتفاء كبير بإنجاز "الصغيرة السورية"

كتب خالد السعدي
فوز شام البكور في تحدي القراءة العربي watanserb.com
فوز شام البكور في تحدي القراءة العربي
- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر رد فعل مؤثر جدا لوالدة الطفلة السورية شام البكور، المتوجة بلقب تحدي القراءة العربي، بدورته السادسة والاستثنائية في دبي.

وأظهر الفيديو، والدة شام، وهي تنهار من البكاء تعبيرا عن فرحتها الهستيرية، فور إعلان تتويج ابنتها بهذا اللقب.

فوز الطفلة شام

- Advertisement -

وفازت الطفلة شام البالغة من العمر 7 سنوات، بلقب “تحدي القراءة العربي” في موسمه السادس، برعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

نافست الطفلة الصغيرة، على اللقب على المستوى العربي 18 مشاركا يمثلون 18 دولة عربية.

- Advertisement -

وقالت والدة الطفلة السورية إن صغيرتها نجت من حادث أودى بحياة والدها، ونجت من الموت بأعجوبة بعد أن أصابت رأسها شظايا.

والطفلة المتوجة شام هي ابنة الشهيد محمد صبحي البكور الذي قتله النظام السوري في القصف الجوي على مدينة الأتارب.

ودشن مغردون وسما بعنوان “شام البكور“، احتفاء بالطفلة المتوجة.

وقال الناشط جمال الحربي: “الطفلة السورية شام البكور بطلة الموسم السادس في أنبل تحدي عربي مبروك لأهلها مبروك لسوريا مبروك للعرب جميعاً”.

وتقام مسابقة “تحدي القراءة العربي” سنويا في دولة الإمارات العربية من تنظيم “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، وتهدف بشكل خاص إلى بناء جيل متمكن في القراءة، وفق إعلام محلي.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

محمد علي يكشف مخطط ابني زايد وسلمان لفرض سيطرة إماراتية على مصر (شاهد)

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

احذر آلام الفك..قد يكون علامة على الإصابة بهذا المرض القاتل!

عبدالله الشريف: 3 أسلحة للمصريين للتظاهر الآمن في 11/11 (شاهد)

عشيقة بيكيه ترقص عارية على أنغام أغنية لشاكيرا .. لقهرها وإغاظتها! (فيديو)

النظام المصري ينتقم من عبدالله الشريف.. اعتقال شقيقه الأخير وتحطيم محتويات منزله

رونالدو على رأس القائمة .. تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 قطر

اللقطات الأولى للعثور على جثامين 5 أفغان قتلوا طعنا في تركيا

فيديو متداول لخروج أولى مظاهرات 11/11 في مصر ومصطفى بكري يعلق

نجم مؤثر يغيب عن تشكيلة منتخب ألمانيا في مونديال كأس العالم 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC