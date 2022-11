رئيس البرازيل لولا دا سيلفا يبكي بحرقة: لم أتوقع عودة الجوع إلى هذا البلد(شاهد)

- Advertisement -

وطن– دخل الرئيس البرازيلي الجديد لولا دا سيلفا في نوبة بكاء كبيرة أثناء كلمة ألقاها أمام عدد من مؤيديه في مقاطعة برازيليا، بالبرازيل، معربا عدم تصديقه لعودة الجوع في هذه البلد.

وتعهد “سيلفا” في كلمته المؤثرة، أنه مع نهاية ولايته الجديدة في 2026 “سيتناول كل برازيلي القهوة والغداء والعشاء مرة أخرى”، موضحا أنه بهذا سيكون قد أتم مهمته في هذه الحياة.

وقال في كلمته أن “الشيء الذي لم أتوقعه أبدا عودة الجوع إلى هذا البلد”، قبل أن يغط في نوبة بكاء.

Brazil's President-elect Luiz Inacio Lula da Silva cried as he spoke on the fight against hunger in the South American nation during a meeting with political allies in Brasilia pic.twitter.com/5uCS9bq5Lr

— Reuters (@Reuters) November 11, 2022