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رياضة

تشكيلة منتخب قطر في نهائيات كأس العالم 2022

المدرب الإسباني فيليكس سانشيز يعلن عن تشكيلة العنابي القطري المشاركة في مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب قطر watanserb.com
تشكيلة منتخب قطر
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وطن- نشر الاتحاد القطري لكرة القدم، الجمعة، قائمة منتخب قطر الرسمية، المشارِكة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

واختار المدرب الإسباني فيليكس سانشيز باس، المديرُ الفني للمنتخب القطري (العنابي)، 26 لاعباً، استعداداً للمشاركة في نسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022.

كما وشهدت تشكيلة العنابي القطري، تواجدَ العديد من النجوم اللامعين على صعيد الكرة القطرية، من أبرزهم: “حسن الهيدروس”، و”أكرم عفيف”، و”المعز عليّ”، وغيرهم.

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تشكيلة منتخب قطر في كأس العالم 2022

وجاءت تشكيلة منتخب قطر (العنابي)، المشارِكة بشكل نهائي في مونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22، كما يلي:

حراس المرمى: سعد الشيب، مشعل برشم، يوسف حسن.

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دفاع العنابي القطري: مصعب خضر، بسام الراوي، خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن، بيدرو ميغيل، عاصم مادبو، إسماعيل محمد، جاسم جابر، همام الأمين، سالم الهاجري.

خط الوسط: طارق سلمان، محمد وعد، كريم بوضياف، مصطفى طارق، علي أسد، عبد العزيز حاتم.

مركز الهجوم: أكرم عفيف، نايف الحضرمي، حسن الهيدروس، المعز عليّ، محمد مونتاري، خالد منير، أحمد علاء الدين.

مجموعة منتخب قطر في مونديال كأس العالم 2022

ويتواجد العنابي القطري المستضيف لأحداث البطولة العالمية، في المجموعة الأولى في منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022، برفقة الإكوادور وهولندا والسنغال.

كما وسيفتتح منتخب قطر (العنابي)، أولى مواجهات مونديال كأس العالم 2022 دور المجموعات، أمام الإكوادور، في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الجاري، على ملعب (استاد البيت)، في العاصمة القطرية (الدوحة).

كما وستكون المواجهة الثانية أمام السنغال (أسود التيرانغا)، وسيختتم منافسات المجموعة بمواجهة صعبة أمام هولندا، في ال29 من هذا الشهر.

كما ويذكر أنّ أحداث مونديال كأس العالم 2022 قطر، ستبدأ في ال20 من شهر الجاري، على أن يكون ختام فعاليات الحدث الكروي في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، على ملعب (استاد لوسيل).

المصدروطن + الاتحاد القطري لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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