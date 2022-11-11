تشكيلة منتخب قطر في نهائيات كأس العالم 2022

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وطن- نشر الاتحاد القطري لكرة القدم، الجمعة، قائمة منتخب قطر الرسمية، المشارِكة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

واختار المدرب الإسباني فيليكس سانشيز باس، المديرُ الفني للمنتخب القطري (العنابي)، 26 لاعباً، استعداداً للمشاركة في نسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022.

كما وشهدت تشكيلة العنابي القطري، تواجدَ العديد من النجوم اللامعين على صعيد الكرة القطرية، من أبرزهم: “حسن الهيدروس”، و”أكرم عفيف”، و”المعز عليّ”، وغيرهم.

اللحظة المرتقبة لدى الجميع⏳😍! نقدم لك اختياريات المدرب فيليكس سانشيز لقائمة #العنابي لبطولة كأس العالم 2022🏆. لاعبي منتخبنا الوطني نؤمن بكم وبقدراتكم .. كل التوفيق لكم 👏🇶🇦#كلنا_العنابي#العنابي_أقوى_بتشجعيكم pic.twitter.com/Hg4BlsSwTD — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 11, 2022

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تشكيلة منتخب قطر في كأس العالم 2022

وجاءت تشكيلة منتخب قطر (العنابي)، المشارِكة بشكل نهائي في مونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22، كما يلي:

حراس المرمى: سعد الشيب، مشعل برشم، يوسف حسن.

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دفاع العنابي القطري: مصعب خضر، بسام الراوي، خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن، بيدرو ميغيل، عاصم مادبو، إسماعيل محمد، جاسم جابر، همام الأمين، سالم الهاجري.

خط الوسط: طارق سلمان، محمد وعد، كريم بوضياف، مصطفى طارق، علي أسد، عبد العزيز حاتم.

مركز الهجوم: أكرم عفيف، نايف الحضرمي، حسن الهيدروس، المعز عليّ، محمد مونتاري، خالد منير، أحمد علاء الدين.

مجموعة منتخب قطر في مونديال كأس العالم 2022

ويتواجد العنابي القطري المستضيف لأحداث البطولة العالمية، في المجموعة الأولى في منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022، برفقة الإكوادور وهولندا والسنغال.

كما وسيفتتح منتخب قطر (العنابي)، أولى مواجهات مونديال كأس العالم 2022 دور المجموعات، أمام الإكوادور، في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الجاري، على ملعب (استاد البيت)، في العاصمة القطرية (الدوحة).

كما وستكون المواجهة الثانية أمام السنغال (أسود التيرانغا)، وسيختتم منافسات المجموعة بمواجهة صعبة أمام هولندا، في ال29 من هذا الشهر.

حسن الهيدوس وعبدالكريم حسن وأكرم عفيف يقودون منتخب قطر خلال الظهور الأول للعنابي في #كأس_العالم_قطر_2022 .. 🇶🇦❤️ pic.twitter.com/wPcJjjFyWf — وليد سعيد (@Rabanalsafena) November 11, 2022

كما ويذكر أنّ أحداث مونديال كأس العالم 2022 قطر، ستبدأ في ال20 من شهر الجاري، على أن يكون ختام فعاليات الحدث الكروي في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، على ملعب (استاد لوسيل).