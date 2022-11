“ترامب” ينشر صورة لـ”ابن سلمان” يهين فيها “بايدن” بإشارة بذيئة بإصبعه الأوسط (شاهد)

- Advertisement -

وطن– نشر الدكتور خالد الجبري، نجلُ المسؤول الأمني السعودي الهارب “سعد الجبري”، كوميكس مهين للرئيس الأمريكي “جو بايدن”، قام الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” بنشره عبر حسابه على منصته “تروث سوشيال”.

وأظهر الكوميكس لحظةَ لقاء “جو بايدن” مع ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في جدة، في شهر يوليو/تموز الماضي.

الصورة توثّق لحظة مصافحة “بايدن” لـ”ابن سلمان” من خلال قبضته، ضمن إجراءات السلامة، خشيةً من فيروس كورونا، إلا أنه تم التلاعب بها ليظهر “ابن سلمان” وهو يشير بحركة بذيئة للرئيس “بايدن”، من خلال إصبع يده الأوسط.

وفي إشارة لرغبة وتأييد “محمد بن سلمان” لترشّحِ “ترامب” للانتخابات المقبلة، حمل ولي العهد السعودي بيده الأخرى لافتةً دعائية لـ”ترامب”، لانتخابات 2024.

Trump just reposted this meme on Truth Social. pic.twitter.com/JS6TddM5oG

— Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) November 11, 2022