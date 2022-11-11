السبت, نوفمبر 12, 2022
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“ترامب” ينشر صورة لـ”ابن سلمان” يهين فيها “بايدن” بإشارة بذيئة بإصبعه الأوسط (شاهد)

مصادر أكدت أن "ابن سلمان" يسخر من "بايدن" في جلساته المغلقة

كتب سالم حنفي
محمد بن سلمان watanserb.com
لقاء بايدن مع محمد بن سلمان في جدة في شهر يوليو/تموز الماضي
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وطن– نشر الدكتور خالد الجبري، نجلُ المسؤول الأمني السعودي الهارب “سعد الجبري”، كوميكس مهين للرئيس الأمريكي “جو بايدن”، قام الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” بنشره عبر حسابه على منصته “تروث سوشيال”.

وأظهر الكوميكس لحظةَ لقاء “جو بايدن” مع ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في جدة، في شهر يوليو/تموز الماضي.

الصورة توثّق لحظة مصافحة “بايدن” لـ”ابن سلمان” من خلال قبضته، ضمن إجراءات السلامة، خشيةً من فيروس كورونا، إلا أنه تم التلاعب بها ليظهر “ابن سلمان” وهو يشير بحركة بذيئة للرئيس “بايدن”، من خلال إصبع يده الأوسط.

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وفي إشارة لرغبة وتأييد “محمد بن سلمان” لترشّحِ “ترامب” للانتخابات المقبلة، حمل ولي العهد السعودي بيده الأخرى لافتةً دعائية لـ”ترامب”، لانتخابات 2024.

يأتي هذا في وقت، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها، عن توتر العلاقات الأمريكية–السعودية، نقلاً عمن وصفتهم بـ”مصادر بالحكومة السعودية”، أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسخر من هفوات الرئيس جو بايدن، ويشكّك في قواه العقلية في جلساته الخاصة، وهو ما نفاه وزير الخارجية السعودي الأمير “فيصل بن فرحان”.

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وفي تقريرها بعنوان: “انغلاق العلاقات الأمريكية السعودية، مدفوعا بالعداء بين بايدن ومحمد بن سلمان”، قالت الصحيفة في أكتوبر/تشرين أول الفائت: إن “الافتقار إلى الثقة الشخصية يؤدي إلى تسريع الانقسام”.

وأضافت، أن الاتفاق غير المكتوب بين أمريكا والسعودية حول النفط مقابل الأمن، “نجا خلال عهود 15 رئيسًا و7 ملوك، وعبر حظر نفطي عربي وحربين في الخليج وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية”. وتابعت: “الآن، يتصدع تحت قيادة زعيمين لا يحبان أو يثقان ببعضهما البعض”.

وقالت الصحيفة: إن “الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 37 عامًا، يسخر من بايدن في مجالسه الخاصة، ويسخر من هفوات الرجل البالغ من العمر 79 عامًا ويشكك في قواه العقلية، وفقًا لأشخاص داخل الحكومة السعودية”. وأضافت الصحيفة نقلاً عن هؤلاء المصادر “داخل الحكومة السعودية”، أن الأمير محمد بن سلمان “أخبر مستشارين أن بايدن لم يُثر إعجابه منذ أن كان نائبًا للرئيس، ويفضل أكثر الرئيس السابق دونالد ترامب”.

من جانبه، نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن يكون الأمير محمد بن سلمان قد سخر من بايدن بشكل خاص، أو أخبر مساعديه أنّ بايدن لم يُثِر إعجابه ويفضّل ترامب، بحسب الصحيفة.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن الأمير فيصل بن فرحان قولَه: إن “هذه المزاعم التي قدمتها مصادر مجهولة كاذبة تماما”.

وأضاف: “لطالما كان لدى قادة المملكة أقصى درجات الاحترام لرؤساء الولايات المتحدة، بناءً على إيمان المملكة بأهمية وجود علاقة قائمة على الاحترام المتبادل”.

ومما يؤكد دعمَ محمد بن سلمان لـ “ترامب” في حملته الانتخابية، والتي من المقرر أن يطلقها خلال أيام، جمعت صورة رئيس صندوق الثروة السيادي السعودي “ياسر الرميان”، مع الرئيس السابق وهو يرتدي قبعة تحمل شعار حملته الانتخابية، خاصة أنه تمّ تداولها بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وبحسب الصورة، فقد حملت القبعة شعار “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، وهو ما يؤكد دعم “ابن سلمان” لـ”ترامب” في الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها عام 2024.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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