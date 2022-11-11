الجمعة, نوفمبر 11, 2022
الرئيسيةرياضةبالأرقام.. أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم
رياضة

بالأرقام.. أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم

منتخب المغرب يتربع على عرش صدارة المنتخبات العربية الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم

كتب فارس أبو شيحة
المنتخبات العربية الأكثر تسجيلاً للأهداف في كأس العالم watanserb.com
المنتخبات العربية الأكثر تسجيلاً للأهداف في كأس العالم
- Advertisement -

وطن- يتصدر منتخب المغرب المشارك في نسخة مونديال كأس العالم 2022، قائمة ترتيب المنتخبات العربية الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة العالمية.

لكن ما يميز هذه النسخة ال22 تستضيفها دولة قطر، كأول دولة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، وسط تجهيزات واستعدادات على قدم وساق لهذا الحدث الكروي المهم.

أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم

كما ونرفق لكم متابعي (وطن) في كل مكان، إحصائية سريعة عن أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ نهائيات مونديال كأس العالم، وهي على النحو الآتي:

- Advertisement -

(1) المغرب ( أسود الأطلس) 14 هدفاً (5 مشاركات).

(2) الجزائر (محاربو الصحراء) 13 هدفاً (4 مشاركات).

- Advertisement -

(3) تونس ( نسور قرطاج) 13 هدفاً ( 5 مشاركات).

(4) السعودية ( الصقور الخضر أو الأخضر) 11 هدفاً (5 مشاركات).

وتشهد نسخة مونديال قطر 2022 المرتقبة، غياب منتخب الجزائر الرائع بنجومه، عقب الخسارة. أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف وحيد في نهائيات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة للمونديال.

كما ويشهد كذلك منتخب مصر (الفراعنة)، الذي يضم أحد أبرز نجوم كرة القدم العربية والعالمية، وهو الفرعون المصري محمد صلاح (أبو مكة) هداف ليفربول الإنجليزي، عن مونديال كأس العالم، بعد الخسارة أمام السنغال (أسود التيرانغا) في نهائيات التصفيات الأفريقية بركلات الترجيح.

ويتواجد في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، 4 منتخبات عربية وهم، قطر (المستضيف)، السعودية. تونس، المغرب.

موعد افتتاح مونديال كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تنطلق مراسم افتتاح بطولة كأس العالم 2022، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بين منتخب قطر (العنابي) والإكوادور على ملعب ( استاد البيت).

كما وستكون المباراة الختامية للمونديال في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، الذي يصادف اليوم القطري لتأسيس دولة قطر على ملعب ( استاد لوسيل).

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

استدعاء ساديو ماني رغم إصابته.. تشكيلة السنغال في مونديال كأس العالم 2022

رياضة

إنريكي يُفاجئ الجميع بتشكيلة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

رياضة

رونالدو على رأس القائمة .. تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 قطر

حياتنا

حسن شاكوش سيغني مع “عود البطل” شخصياً في كأس العالم 2022!

رياضة

تواجد زياش وحمد الله .. تشكيلة منتخب المغرب في مونديال كأس العالم 2022

رياضة

طبيعة إصابة بنزيما ومدى جاهزيته لمونديال قطر 2022

رياضة

5 نجوم تُوج بعضهم بالكرة الذهبية لكنهم حرموا من المشاركة في كأس العالم

حياتنا

مفاجأة.. لن تتخيل من سيشارك شاكيرا حفل افتتاح مونديال قطر!

رياضة

قرار قضائي يحسم أمر مشاركة الإكوادور في نهائيات كأس العالم 2022

رياضة

غيابات واستبعادات بالجملة.. تشكيلة منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022

حياتنا

صدق توقعها بـ3 نسخ سابقة.. لعبة تتنبأ ببطل كأس العالم في قطر

الهدهد

صحيفة عبرية تؤكد فتح قنصلية إسرائيلية في قطر خلال المونديال

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رئيس البرازيل لولا دا سيلفا يبكي بحرقة: لم أتوقع عودة الجوع إلى هذا البلد(شاهد)

وسط مطالب بالتحول نحو الانجليزية …أرقام صادمة عن واقع التعليم باللغة الفرنسية في المغرب

الملكة رانيا كسرت البروتوكول في لقاء البابا ومُنعت من ارتداء الأبيض كغيرها من الملكات!

استدعاء ساديو ماني رغم إصابته.. تشكيلة السنغال في مونديال كأس العالم 2022

السودان..تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعد استقرار دام لأسابيع

تفاصيل خطيرة يكشفها بعض النشطاء على خلفية سرقة شاحنة نقل أموال في تونس

لقاء طفل قطري مع إذاعة عُمانية يثير حماس تركي آل الشيخ وهذه كانت المفاجأة(شاهد)

إنريكي يُفاجئ الجميع بتشكيلة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

بسبب خطاب للرئيس الاسرائيلي …عبد المجيد تبون بنسحب من مؤتمر المناخ وتفاعل كبير مع موقفه

بكاء محمد بن راشد على والدته يثير تفاعلاً واسعاً (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC