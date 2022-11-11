بالأرقام.. أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم

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وطن- يتصدر منتخب المغرب المشارك في نسخة مونديال كأس العالم 2022، قائمة ترتيب المنتخبات العربية الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة العالمية.

لكن ما يميز هذه النسخة ال22 تستضيفها دولة قطر، كأول دولة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، وسط تجهيزات واستعدادات على قدم وساق لهذا الحدث الكروي المهم.

أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم

كما ونرفق لكم متابعي (وطن) في كل مكان، إحصائية سريعة عن أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ نهائيات مونديال كأس العالم، وهي على النحو الآتي:

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(1) المغرب ( أسود الأطلس) 14 هدفاً (5 مشاركات).

(2) الجزائر (محاربو الصحراء) 13 هدفاً (4 مشاركات).

أكثر المنتخبات العربية تسجيلًا للأهداف 🥅 في تاريخ نهائيات #كأس_العالم:

• المغرب🇲🇦: 🎯 14 هدف من 5 مشاركات

• الجزائر🇩🇿: 🎯 13 هدف من 4 مشاركات

• تونس🇹🇳: 🎯 13 هدف من 5 مشاركات

• السعودية🇸🇦: 🎯 11 هدف من 5 مشاركات pic.twitter.com/mxgi2oWAwZ — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) November 10, 2022

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(3) تونس ( نسور قرطاج) 13 هدفاً ( 5 مشاركات).

(4) السعودية ( الصقور الخضر أو الأخضر) 11 هدفاً (5 مشاركات).

وتشهد نسخة مونديال قطر 2022 المرتقبة، غياب منتخب الجزائر الرائع بنجومه، عقب الخسارة. أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف وحيد في نهائيات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة للمونديال.

كما ويشهد كذلك منتخب مصر (الفراعنة)، الذي يضم أحد أبرز نجوم كرة القدم العربية والعالمية، وهو الفرعون المصري محمد صلاح (أبو مكة) هداف ليفربول الإنجليزي، عن مونديال كأس العالم، بعد الخسارة أمام السنغال (أسود التيرانغا) في نهائيات التصفيات الأفريقية بركلات الترجيح.

ويتواجد في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، 4 منتخبات عربية وهم، قطر (المستضيف)، السعودية. تونس، المغرب.

موعد افتتاح مونديال كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تنطلق مراسم افتتاح بطولة كأس العالم 2022، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بين منتخب قطر (العنابي) والإكوادور على ملعب ( استاد البيت).

كما وستكون المباراة الختامية للمونديال في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، الذي يصادف اليوم القطري لتأسيس دولة قطر على ملعب ( استاد لوسيل).