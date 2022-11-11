الملكة رانيا كسرت البروتوكول في لقاء البابا ومُنعت من ارتداء الأبيض كغيرها من الملكات!

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وطن– زارت ملكة الأردن رانيا البابا فرنسيس في مدينة الفاتيكان مرتدية فستان أسود من تصميم Diamond Dogs. ومع ذلك ، على عكس الأميرة شارلين أميرة موناكو ، لم يُسمح لرانيا بارتداء فستان أبيض لزيارة البابا وربما تكون قد انتهكت البروتوكول مع وشاحها الأبيض، بحسب موقع “إكسبريس” البريطاني.

وزارت الملكة رانيا ، 52 عاما ، وزوجها الملك عبد الله الثاني ، 60 عاما ، البابا فرنسيس الخميس في مدينة الفاتيكان . ومع ذلك ، على عكس أفراد العائلة المالكة الآخرين مثل تشارلين ، أميرة موناكو والملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا ، لم يُسمح للملكة رانيا بارتداء فستان أبيض بالكامل.

لماذا لا تستطيع الملكة رانيا ارتداء الأبيض للقاء البابا؟

لم يُسمح للملكة رانيا بارتداء الأبيض لمقابلة البابا لأنها ليست كاثوليكية، حيث تتبع الملكة دين الإسلام مع زوجها.

وبالمثل، لا يُسمح للعائلة المالكة البريطانية بارتداء اللون الأبيض لمقابلة البابا، حيث أن الملك هو رئيس الكنيسة البروتستانتية في إنجلترا.

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وتعتبر الأميرة شارلين أميرة موناكو، من ناحية أخرى ، هي واحدة من سبع نساء فقط سُمح لها بارتداء اللون الأبيض أثناء لقائها بالبابا ، لأنها جزء من إمارة موناكو الكاثوليكية.

وتشمل المجموعة الصغيرة من النساء اللواتي يتمتعن بامتياز الأبيض الملكة صوفيا من إسبانيا ، والملكة باولا ملكة بلجيكا ، ودوقة لوكسمبورغ الكبرى ماريا تيريزا ، وملكة بلجيكا ماتيلد ، وملكة إسبانيا ليتيزيا ، والأميرة مارينا في نابولي ، وتشارلين ، أميرة موناكو.

ماذا ارتدت الملكة رانيا للقاء البابا فرنسيس ؟

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لمناسبة أمس الخميس ، ارتدت ملكة الأردن “فستان تيلدا” من تصميم ماركة تدعى Diamond Dogs، وهو فستان أسود يصل تحت الركبة ، بأكمام ثلاثة أرباع تتميز بأساور بيضاء في نهايته.

الفستان ذو رقبة مرتفعة لأغراض الحياء، ولتغطية شعرها الذي يوصى به للنساء اللواتي يزرن البابا، اختارت رانيا طرحة بيضاء تتناسب مع أصفاد فستانها.

بالنسبة للإكسسوارات، حملت حقيبة Dior “Tribale Promenade Pouch in Black” ، وهي حقيبة يد سوداء وفاخرة للغاية مع سلسلة ذهبية.

كما أن المشبك الذي يربط الحقيبة معًا مصنوع في الواقع من زوج من أقراط Dior المصنوعة من اللؤلؤ لإضفاء المزيد من التألق.

حقيبة من ديور بقيمة 1050 جنيه إسترليني

وعلى الرغم من بيعها الآن على موقع Dior الإلكتروني، وفقًا لـ Brag My Bag ، إلا أنها كانت تكلف 1050 جنيهًا إسترلينيًا في وقت الشراء.

واستمرارًا للموضوع الأسود، ارتدت الملكة رانيا حذاء من جينيفر شاماندي “Bespoke Lorenzo 105 Black Suede and Elaphe Pumps” ، لكن من الواضح أنها قد أزالت الأشرطة.

وعلى الرغم من أنه عادة ما يكون لهذه الأحذية ذات الكعب العالي حزام متصل بالجزء الأمامي منها، ارتدت الملكة حذاء مصمما بدون الأحزمة.