الجمعة, نوفمبر 11, 2022
الرئيسيةحياتناالملكة رانيا كسرت البروتوكول في لقاء البابا ومُنعت من ارتداء الأبيض كغيرها...
حياتنا

الملكة رانيا كسرت البروتوكول في لقاء البابا ومُنعت من ارتداء الأبيض كغيرها من الملكات!

لا يسمح للملكات بارتداء الأبيض إلا لمن يتبعن الكاثوليكية

كتب سالم حنفي
الملكة رانيا watanserb.com
الملكة رانيا والبابا فرانسيس والعاهل الاردني الملك عبد الله
- Advertisement -

وطن– زارت ملكة الأردن رانيا البابا فرنسيس في مدينة الفاتيكان مرتدية فستان أسود من تصميم Diamond Dogs. ومع ذلك ، على عكس الأميرة شارلين أميرة موناكو ، لم يُسمح لرانيا بارتداء فستان أبيض لزيارة البابا وربما تكون قد انتهكت البروتوكول مع وشاحها الأبيض، بحسب موقع “إكسبريس” البريطاني.

وزارت الملكة رانيا ، 52 عاما ، وزوجها الملك عبد الله الثاني ، 60 عاما ، البابا فرنسيس الخميس في مدينة الفاتيكان . ومع ذلك ، على عكس أفراد العائلة المالكة الآخرين مثل تشارلين ، أميرة موناكو والملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا ، لم يُسمح للملكة رانيا بارتداء فستان أبيض بالكامل.

لماذا لا تستطيع الملكة رانيا ارتداء الأبيض للقاء البابا؟

لم يُسمح للملكة رانيا بارتداء الأبيض لمقابلة البابا لأنها ليست كاثوليكية، حيث تتبع الملكة دين الإسلام مع زوجها.
وبالمثل، لا يُسمح للعائلة المالكة البريطانية بارتداء اللون الأبيض لمقابلة البابا، حيث أن الملك هو رئيس الكنيسة البروتستانتية في إنجلترا.

- Advertisement -

وتعتبر الأميرة شارلين أميرة موناكو، من ناحية أخرى ، هي واحدة من سبع نساء فقط سُمح لها بارتداء اللون الأبيض أثناء لقائها بالبابا ، لأنها جزء من إمارة موناكو الكاثوليكية.

وتشمل المجموعة الصغيرة من النساء اللواتي يتمتعن بامتياز الأبيض الملكة صوفيا من إسبانيا ، والملكة باولا ملكة بلجيكا ، ودوقة لوكسمبورغ الكبرى ماريا تيريزا ، وملكة بلجيكا ماتيلد ، وملكة إسبانيا ليتيزيا ، والأميرة مارينا في نابولي ، وتشارلين ، أميرة موناكو.

ماذا ارتدت الملكة رانيا للقاء البابا فرنسيس ؟

- Advertisement -

لمناسبة أمس الخميس ، ارتدت ملكة الأردن “فستان تيلدا” من تصميم ماركة تدعى Diamond Dogs، وهو فستان أسود يصل تحت الركبة ، بأكمام ثلاثة أرباع تتميز بأساور بيضاء في نهايته.

الفستان ذو رقبة مرتفعة لأغراض الحياء، ولتغطية شعرها الذي يوصى به للنساء اللواتي يزرن البابا، اختارت رانيا طرحة بيضاء تتناسب مع أصفاد فستانها.

بالنسبة للإكسسوارات، حملت حقيبة Dior “Tribale Promenade Pouch in Black” ، وهي حقيبة يد سوداء وفاخرة للغاية مع سلسلة ذهبية.

لماذا غطت الملكة رانيا العبدالله شعرها بوشاح أثناء زيارة البابا فرانسيس؟ (شاهد)

كما أن المشبك الذي يربط الحقيبة معًا مصنوع في الواقع من زوج من أقراط Dior المصنوعة من اللؤلؤ لإضفاء المزيد من التألق.

حقيبة من ديور بقيمة 1050 جنيه إسترليني

وعلى الرغم من بيعها الآن على موقع Dior الإلكتروني، وفقًا لـ Brag My Bag ، إلا أنها كانت تكلف 1050 جنيهًا إسترلينيًا في وقت الشراء.

واستمرارًا للموضوع الأسود، ارتدت الملكة رانيا حذاء من جينيفر شاماندي “Bespoke Lorenzo 105 Black Suede and Elaphe Pumps” ، لكن من الواضح أنها قد أزالت الأشرطة.

وعلى الرغم من أنه عادة ما يكون لهذه الأحذية ذات الكعب العالي حزام متصل بالجزء الأمامي منها، ارتدت الملكة حذاء مصمما بدون الأحزمة.

المصدراكسبريس ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

الملكة رانيا.. مغرد مصري يصحح لها الخطأ حول تهنئتها للاعب أحمد أبو السعود!

حياتنا

الملكة رانيا.. إطلالة جريئة ومفعمة بالحيوية بحقيبة يد سعرها يفوق الخيال!(شاهد)

حياتنا

الملكة رانيا ترتدي ثوباً مطرزاً تقليدياً استكملت إطلالتها به بسعر صادم!

حياتنا

رد مثير من الملكة رانيا على سيدة تحدثت عن تركيزها بأن تصبح جدة!(شاهد)

حياتنا

الملكة رانيا تشارك في الاحتفال بإرث إليزابيث الثانية.. هذا ما قالته عن أحذيتها ورمزيتها!

حياتنا

الملكة رانيا.. إطلالة جديدة وجريئة وغير مسبوقة بجاكيت أحمر كاجوال بسعر صادم!

حياتنا

ناجي القاق قلب الأردن بحملة “انتوا الأمان” ورد فعل الملكة رانيا غير متوقع

حياتنا

الملكة رانيا تواصل ارتداء الملابس الباذخة.. إطلالتها في عمان كلفت هذا المبلغ الصادم!

الهدهد

رجل أعمال هارب يتطاول على “السيدة الجليلة” والملكة رانيا:”تمارس السحر”

الهدهد

لمفتي عُمان والملكة رانيا.. كلمات مؤثرة لاقت تفاعلاً في ذكرى المولد النبوي

حياتنا

فستان الملكة رانيا في عُمان ارتدته الأميرة كيت قبلها.. وسعره مفاجئ!

حياتنا

الملكة رانيا غادرت عُمان بإطلالة من مصممة كولومبية بسعر صادم.. هل قلدت ميغان ماركل؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رئيس البرازيل لولا دا سيلفا يبكي بحرقة: لم أتوقع عودة الجوع إلى هذا البلد(شاهد)

وسط مطالب بالتحول نحو الانجليزية …أرقام صادمة عن واقع التعليم باللغة الفرنسية في المغرب

استدعاء ساديو ماني رغم إصابته.. تشكيلة السنغال في مونديال كأس العالم 2022

السودان..تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعد استقرار دام لأسابيع

تفاصيل خطيرة يكشفها بعض النشطاء على خلفية سرقة شاحنة نقل أموال في تونس

لقاء طفل قطري مع إذاعة عُمانية يثير حماس تركي آل الشيخ وهذه كانت المفاجأة(شاهد)

إنريكي يُفاجئ الجميع بتشكيلة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

بسبب خطاب للرئيس الاسرائيلي …عبد المجيد تبون بنسحب من مؤتمر المناخ وتفاعل كبير مع موقفه

بكاء محمد بن راشد على والدته يثير تفاعلاً واسعاً (شاهد)

بالأرقام.. أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC