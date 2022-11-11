الملكة رانيا.. ظهور لافت في منتدى باريس ببلوزة ارتدتها ميغان ماركل وتباع بملغ ضخم!

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وطن– شاركت الملكة رانيا العبدالله زوجةُ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الجمعة، في الدورة الخامسة لمنتدى باريس للسلم، داعيةً المجتمع الدولي للعمل المشترك، من أجل نقلة نوعية في الاستجابة للأزمات العالمية.

وتحدثت الملكة رانيا خلال الجلسة الافتتاحية من منتدى باريس للسلام، الذي عُقد في قصر بروننيارت في باريس، مرتديةً بلوزة مصممة من مجموعة أزياء لم تنزل للأسواق بعد.

ولهذه المناسبة، ارتدى صاحبة الجمال الشرق أوسطي قميصًا أبيض بياقة مع تفاصيل ذهبية، من ماركة Maison Schiaparelli.

القميص من مجموعة الشركة لصيف 2023

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وبحسب موقع “إكسبريس” البريطاني، فإنّ القميص الذي لم يتمّ طرحه هو من مجموعة الشركة لربيع وصيف 2023، وبدا رائعًا على الملكة رانيا.

ويقول الوصف الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة: “قميص بياقة مصنوع من البوبلين الأبيض الناصع، ومزخرف بخيوط كريستالية مزينة بالخرز من الشعر الذهبي الذي ينزلق من الكتفين – وهو عمل مبدع لإلسا شياباريللي”.

ووفقاً للموقع، فإنه لا يوجد سعر مرتبط بالبلوزة حتى الآن، نظرًا لكونها جزءًا من مجموعة قادمة للعام الجديد المقبل.

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وقامت الملكة رانيا، وهي الأم لأربعة أطفال بإقران بلوزتها ببنطلون أسود، على الرغم من عدم وضوح العلامة التجارية، التي تنتمي إليها في الصور.

مشابهة لبلوزة ميغان ماركل

وبحسب الموقع، تبدو بلوزة الملكة رانيا، بسبب تفاصيلها الذهبية على الأكمام، مشابهة تمامًا لتلك التي ارتدتها ميغان ماركل، في عام 2021.

وكانت دوقة ساسكس قد جلستْ لإجراء مقابلة مع “إلين ديجينيرز” في بلوزة بيضاء من Oscar de la Renta، تباع بسعر ضخم يصل إلى 1،690 جنيهًا إسترلينيًا.

وتتميز أكمام البلوزة بفتحات عديدة، تجعلها تبدو مشابهة جدًا لقميص رانيا مع الكثير من تفاصيل الأكمام من مسافة بعيدة.

وقالت مقدمة البرامج التلفزيونية “لورين كيلي” سابقًا عن لقاء “ميغان”: “أخبرك ما الذي جعل الناس يتحدثون أيضًا، زي ميغان. اعتقدت أنها تبدو مذهلة للغاية”.

الملكة رانيا تدعو لحل مشاكل العالمية

وحضرت الملكة رانيا العبدالله، الجمعة، منتدى باريس للسلام، الذي ينعقد سنويًا لسدّ فجوة الحوكمة من خلال الجمع بين العديد من أصحاب المصلحة، لتقديم حلول ملموسة للمشاكل العالمية.

وفي حديثها في النسخة الخامسة من منتدى باريس للسلام، أشارت إلى أنّ العالم يواجه “تلاقيًا في الأزمات”، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا، وتغير المناخ، وعدم المساواة، وتآكل الثقة بشكل عام.

وقالت: “ومع ذلك، فإننا في كثير من الأحيان نفشل في مواجهة تهديداتنا المشتركة بروح من القضية المشتركة”.

وشدّدت المـلكة رانيـا على أنّ مجرد محاولة الحفاظ على استقرار الأمور ليست كافية، داعيةً إلى أربع عمليات إعادة ترتيب حاسمة في نهج الإنسانية تجاه التحديات المشتركة.