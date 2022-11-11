السبت, نوفمبر 12, 2022
الرئيسيةحياتناالملكة رانيا.. ظهور لافت في منتدى باريس ببلوزة ارتدتها ميغان ماركل وتباع...
حياتنا

الملكة رانيا.. ظهور لافت في منتدى باريس ببلوزة ارتدتها ميغان ماركل وتباع بملغ ضخم!

البلوزة يبلغ سعرها 1690 جنيه إسترليني

كتب سالم حنفي
الملكة رانيا في منتدى باريس للسلم watanserb.com
الملكة رانيا
- Advertisement -

وطن– شاركت الملكة رانيا العبدالله زوجةُ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الجمعة، في الدورة الخامسة لمنتدى باريس للسلم، داعيةً المجتمع الدولي للعمل المشترك، من أجل نقلة نوعية في الاستجابة للأزمات العالمية.

وتحدثت الملكة رانيا خلال الجلسة الافتتاحية من منتدى باريس للسلام، الذي عُقد في قصر بروننيارت في باريس، مرتديةً بلوزة مصممة من مجموعة أزياء لم تنزل للأسواق بعد.

ولهذه المناسبة، ارتدى صاحبة الجمال الشرق أوسطي قميصًا أبيض بياقة مع تفاصيل ذهبية، من ماركة Maison Schiaparelli.

القميص من مجموعة الشركة لصيف 2023

- Advertisement -

وبحسب موقع “إكسبريس” البريطاني، فإنّ القميص الذي لم يتمّ طرحه هو من مجموعة الشركة لربيع وصيف 2023، وبدا رائعًا على الملكة رانيا.

إطلالة الملكة رانيا في منتدى باريس للسلم

ويقول الوصف الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة: “قميص بياقة مصنوع من البوبلين الأبيض الناصع، ومزخرف بخيوط كريستالية مزينة بالخرز من الشعر الذهبي الذي ينزلق من الكتفين – وهو عمل مبدع لإلسا شياباريللي”.

ووفقاً للموقع، فإنه لا يوجد سعر مرتبط بالبلوزة حتى الآن، نظرًا لكونها جزءًا من مجموعة قادمة للعام الجديد المقبل.

- Advertisement -

وقامت الملكة رانيا، وهي الأم لأربعة أطفال بإقران بلوزتها ببنطلون أسود، على الرغم من عدم وضوح العلامة التجارية، التي تنتمي إليها في الصور.

مشابهة لبلوزة ميغان ماركل

وبحسب الموقع، تبدو بلوزة الملكة رانيا، بسبب تفاصيلها الذهبية على الأكمام، مشابهة تمامًا لتلك التي ارتدتها ميغان ماركل، في عام 2021.

وكانت دوقة ساسكس قد جلستْ لإجراء مقابلة مع “إلين ديجينيرز” في بلوزة بيضاء من Oscar de la Renta، تباع بسعر ضخم يصل إلى 1،690 جنيهًا إسترلينيًا.

ميغان ماركل

وتتميز أكمام البلوزة بفتحات عديدة، تجعلها تبدو مشابهة جدًا لقميص رانيا مع الكثير من تفاصيل الأكمام من مسافة بعيدة.

وقالت مقدمة البرامج التلفزيونية “لورين كيلي” سابقًا عن لقاء “ميغان”: “أخبرك ما الذي جعل الناس يتحدثون أيضًا، زي ميغان. اعتقدت أنها تبدو مذهلة للغاية”.

الملكة رانيا وميغان ماركل

الملكة رانيا تدعو لحل مشاكل العالمية

وحضرت الملكة رانيا العبدالله، الجمعة، منتدى باريس للسلام، الذي ينعقد سنويًا لسدّ فجوة الحوكمة من خلال الجمع بين العديد من أصحاب المصلحة، لتقديم حلول ملموسة للمشاكل العالمية.

وفي حديثها في النسخة الخامسة من منتدى باريس للسلام، أشارت إلى أنّ العالم يواجه “تلاقيًا في الأزمات”، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا، وتغير المناخ، وعدم المساواة، وتآكل الثقة بشكل عام.
وقالت: “ومع ذلك، فإننا في كثير من الأحيان نفشل في مواجهة تهديداتنا المشتركة بروح من القضية المشتركة”.

وشدّدت المـلكة رانيـا على أنّ مجرد محاولة الحفاظ على استقرار الأمور ليست كافية، داعيةً إلى أربع عمليات إعادة ترتيب حاسمة في نهج الإنسانية تجاه التحديات المشتركة.

المصدرإكسبريس
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

الملكة رانيا كسرت البروتوكول في لقاء البابا ومُنعت من ارتداء الأبيض كغيرها من الملكات!

حياتنا

لماذا غطت الملكة رانيا العبدالله شعرها بوشاح أثناء زيارة البابا فرانسيس؟ (شاهد)

حياتنا

الملكة رانيا.. مغرد مصري يصحح لها الخطأ حول تهنئتها للاعب أحمد أبو السعود!

حياتنا

الملكة رانيا.. إطلالة جريئة ومفعمة بالحيوية بحقيبة يد سعرها يفوق الخيال!(شاهد)

حياتنا

الملكة رانيا العبدالله.. إطلالة جديدة في وداع ملكة السويد بسعر صادم جدا!!(شاهد)

حياتنا

الملكة رانيا ترتدي ثوباً مطرزاً تقليدياً استكملت إطلالتها به بسعر صادم!

حياتنا

رد مثير من الملكة رانيا على سيدة تحدثت عن تركيزها بأن تصبح جدة!(شاهد)

حياتنا

الملكة رانيا تشارك في الاحتفال بإرث إليزابيث الثانية.. هذا ما قالته عن أحذيتها ورمزيتها!

حياتنا

الملكة رانيا.. إطلالة جديدة وجريئة وغير مسبوقة بجاكيت أحمر كاجوال بسعر صادم!

حياتنا

ناجي القاق قلب الأردن بحملة “انتوا الأمان” ورد فعل الملكة رانيا غير متوقع

حياتنا

الملكة رانيا تواصل ارتداء الملابس الباذخة.. إطلالتها في عمان كلفت هذا المبلغ الصادم!

الهدهد

رجل أعمال هارب يتطاول على “السيدة الجليلة” والملكة رانيا:”تمارس السحر”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لا تحمل المفاجآت .. تشكيلة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

فيلم إباحي داخل سيارة قرب برج “إيفل”.. لن تصدق ماذا فعل الفرنسيون بالمؤديين الـ3!

إيلون ماسك يطرد موظفة في “تويتر” على الهواء مباشرة ويشعل مواقع التواصل! (شاهد)

الانسحاب الروسي من خيرسون .. لماذا لجأ إليه بوتين الآن!؟

إليسا تبرر تغريدتها حول علاء عبدالفتاح بطريقة غير متوقعة! (فيديو)

أغنية فلسطينية حماسية دعما لقطر ومنتخبها في كأس العالم 2022 (شاهد)

5 محظورات للمشجعين خلال مونديال كأس العالم 2022

“ترامب” ينشر صورة لـ”ابن سلمان” يهين فيها “بايدن” بإشارة بذيئة بإصبعه الأوسط (شاهد)

محمد عبده يثير الجدل بما فعله مع “عايض” بسبب عائض القرني (فيديو)

شيرين وحسام.. هل ستنجب منه في سن الـ42 لإرضاء والديه! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC