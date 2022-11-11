الجمعة, نوفمبر 11, 2022
الرئيسيةالهدهدالكشف عن افتتاح أول كازينو في الخليج العربي في الإمارات ينافس كازينوهات...
الهدهد

الكشف عن افتتاح أول كازينو في الخليج العربي في الإمارات ينافس كازينوهات لاس فيجاس!

الكازينو سيتم افتتاحه في منتجع في إمارة رأس الخيمة

كتب سالم حنفي
افتتاح أول كازينو watanserb.com
افتتاح أول كازينو في الامارات
- Advertisement -

وطن– قال الرئيس التنفيذي كريج سكوت بيلينغز، الذي يدير فندق وكازينو وين ريزورتس، إنه سيفتتح كازينو في المنتجع الفاخر الذي يبنيه في الإمارات العربية المتحدة، في سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربية، حيث لطالما كانت المقامرة محظورة.

ووفقا لما نقلته وكالة “رويترز“، سيمثل الكازينو لحظة فاصلة بالنسبة للخليج، المنطقة التي فرضت تقليديًا قواعد إسلامية أكثر صرامة من أجزاء أخرى من الشرق الأوسط.

منافسة شديدة بين الإمارات والسعودية

وبحسب الوكالة، يأتي احتمال إنشاء كازينو جديد على خلفية المنافسة الشديدة في الخليج، حيث يتنافس مركز الأعمال والسياحة الإماراتي مع المملكة العربية السعودية سريعة الانفتاح لتصبح الوجهة المفضلة في منطقة تنوع اقتصادها المعتمد على النفط.

- Advertisement -

وأعلنت إمارة رأس الخيمة ووين في يناير الماضي أن المنتجع قد تم ترخيصه لممارسة الألعاب دون تحديد المقامرة ، مما أثار حديثًا متجددًا عن الكازينوهات التي يتم تقديمها في الإمارات الأخرى مثل دبي، مركز السياحة الإقليمي.

الافتتاح سيكون في 2026

وأكد “بيلينغز” على أن الكازينو، من المقرر الانتهاء منه في عام 2026 على جزيرة من صنع الإنسان قبالة ساحل رأس الخيمة.

وقال: “إن عنصر الكازينو، حيث سنعمل على الأقل لبعض الوقت بمفردنا، مما يجعله مثيرًا للغاية، يتشكل ليكون أكبر إلى حد ما من كازينو الشركة في لاس فيجاس.

سعي إماراتي لتحويل البلاد كوجهة للكازينوهات العالمية

- Advertisement -

وأضاف: “عندما تفكر في سوق مثل هذا حيث تكون لفترة من الوقت المشغل الوحيد، فأنت بالتأكيد لا ترغب في بناء الكازينو، ولكنك تريد الحفاظ على هذا الإحساس بالطاقة “.

ورأس الخيمة هي واحدة من الإمارات السبع الأصغر والأقل شهرة، في حين أن “بيلينغز” يمتلك في مركز الأعمال الإقليمي بدبي حاليًا منتجعًا بدون كازينو وتقوم MGM Resorts International ببناء منتجع آخر جديد.

المصدررويترز ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

رام الله عاصمة فلسطين.. “منهج دراسي” يثير عاصفة غضب ضد الإمارات

اقتصاد

بعد إقرارها نظام المساكنة بين غير المتزوجين.. دبي تطلب تسجيل أسماء القاطنين في كافة العقارات

الهدهد

“الغرياني” يرفض مصافحة “الدبيبة”.. فيديو روجته الإمارات و “وطن” تكشف حقيقته!(شاهد)

الهدهد

ظهور مقلق لحاكم دبي بعد هروب الأميرة هيا وانتزاعها ثروة طائلة منه (شاهد)

الهدهد

مشفى محمد بن زايد في سوريا لعلاج مصابي الميليشيات الإيرانية (شاهد)

اقتصاد

إماراتيون مستاؤون من رفع أسعار الوقود وكاتبة غاضبة: سودتم حياة البشر!

الهدهد

أحد “ذباب بن زايد” يتطاول على حفيظ دراجي لانتقاده “انبطاح الإمارات أمام إسرائيل”

الهدهد

وقفة حداد بالكنيست الإسرائيلي على روح خليفة بن زايد.. وآل خاجة يتلقى العزاء في تل أبيب

الهدهد

سعي إماراتي لتحويل البلاد كوجهة للكازينوهات العالمية

تقارير

بيغاسوس .. مفاجأة عن استثمار الإمارات في برنامج التجسس الإسرائيلي

الهدهد

مقاتلات حربية إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في سماء الخليج (شاهد)

الهدهد

بايدن يصادق على تشريع يمنع الجواسيس السابقين من أن يصبحوا “مرتزقة” لدى الإمارات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

في إطار تسوية مع النظام وعدم إحراجه.. عائلة الناشط علاء عبدالفتاح تتقدم بطلب للعفو عنه!

تحرش جماعي بنساء مغربيات “داخل مقر حكومي لحقوق الإنسان” وإدانة واسعة للحادثة وسط محاولات لتكميم الأفواه

الفيفا ينتصر لقطر ويصدم منتخب الدنمارك بهذا القرار

حينما تغضب أفعى أناكوندا .. هذا ما تفعله! (فيديو)

10 أسئلة تسألها شركات الطيران عند التوظيف..كيف تتصرف معها؟

محكمة سويسرية تقر تعويضاً بآلاف الدولارات للاجئة سورية أجهضت بعد ترحيلها عبر القطار!

هل قدم صامويل إيتو الرشوة من أجل إقصاء المنتخب الجزائري ؟ لاعب كاميروني سابق يفضحه

استجابة لوصية السلطان.. طيران السلام العُماني ينسحب من معرض بحريني تطبيعي

وسط جدل حول إقصائه.. هكذا تضامن المغربي “حكيمي” مع الإسباني “راموس”

رئيس البرازيل لولا دا سيلفا يبكي بحرقة: لم أتوقع عودة الجوع إلى هذا البلد(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC