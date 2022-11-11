الكشف عن افتتاح أول كازينو في الخليج العربي في الإمارات ينافس كازينوهات لاس فيجاس!

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وطن– قال الرئيس التنفيذي كريج سكوت بيلينغز، الذي يدير فندق وكازينو وين ريزورتس، إنه سيفتتح كازينو في المنتجع الفاخر الذي يبنيه في الإمارات العربية المتحدة، في سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربية، حيث لطالما كانت المقامرة محظورة.

ووفقا لما نقلته وكالة “رويترز“، سيمثل الكازينو لحظة فاصلة بالنسبة للخليج، المنطقة التي فرضت تقليديًا قواعد إسلامية أكثر صرامة من أجزاء أخرى من الشرق الأوسط.

منافسة شديدة بين الإمارات والسعودية

وبحسب الوكالة، يأتي احتمال إنشاء كازينو جديد على خلفية المنافسة الشديدة في الخليج، حيث يتنافس مركز الأعمال والسياحة الإماراتي مع المملكة العربية السعودية سريعة الانفتاح لتصبح الوجهة المفضلة في منطقة تنوع اقتصادها المعتمد على النفط.

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وأعلنت إمارة رأس الخيمة ووين في يناير الماضي أن المنتجع قد تم ترخيصه لممارسة الألعاب دون تحديد المقامرة ، مما أثار حديثًا متجددًا عن الكازينوهات التي يتم تقديمها في الإمارات الأخرى مثل دبي، مركز السياحة الإقليمي.

الافتتاح سيكون في 2026

وأكد “بيلينغز” على أن الكازينو، من المقرر الانتهاء منه في عام 2026 على جزيرة من صنع الإنسان قبالة ساحل رأس الخيمة.

وقال: “إن عنصر الكازينو، حيث سنعمل على الأقل لبعض الوقت بمفردنا، مما يجعله مثيرًا للغاية، يتشكل ليكون أكبر إلى حد ما من كازينو الشركة في لاس فيجاس.

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وأضاف: “عندما تفكر في سوق مثل هذا حيث تكون لفترة من الوقت المشغل الوحيد، فأنت بالتأكيد لا ترغب في بناء الكازينو، ولكنك تريد الحفاظ على هذا الإحساس بالطاقة “.

ورأس الخيمة هي واحدة من الإمارات السبع الأصغر والأقل شهرة، في حين أن “بيلينغز” يمتلك في مركز الأعمال الإقليمي بدبي حاليًا منتجعًا بدون كازينو وتقوم MGM Resorts International ببناء منتجع آخر جديد.