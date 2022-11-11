استجابة لوصية السلطان.. طيران السلام العُماني ينسحب من معرض بحريني تطبيعي

وطن– انسحبت الشركات العمانية والكويتية من عرض جوي يقام في البحرين يضم شركات إسرائيلية، وسط دعوات من نشطاء للانسحاب من الحدث.

انسحب طيران السلام العماني من معرض البحرين الدولي للطيران الذي يقام في الفترة ما بين 9-11 نوفمبر ، بينما أزال بيت التمويل الكويتي شعاره من قائمة رعاة المعرض ، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونفت شركة طيران السلام أن يكون انسحابها بسبب دعوات لمقاطعة العرض الجوي بسبب مشاركة إسرائيلية.

وقالت الشركة لصحيفة “العربي الجديد” :”لم يكن طيران السلام قادراً على المشاركة بطائرة عرض في معرض البحرين الدولي للطيران هذا العام لأسباب تشغيلية ، وإطلاق وجهات جديدة ، ومتطلبات الصيانة ، وإعادة جدولة تسليم الطائرات” .

وكانت الجماعات المؤيدة لفلسطين في الخليج قد شنت حملة ضد أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل ، بعد إقامة العلاقات بين البحرين والإمارات العربية المتحدة.

ولا تزال عمان والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والكويت لا تربطها علاقات مع إسرائيل، ويعارض مواطنو هذه الدول توثيق العلاقات.

وكتبت مجموعة “عمانيون ضد التطبيع” على تويتر الشهر الماضي “طيران السلام. نعلم أنك لا تعرف هذه المعلومة. لكن بمشاركتك في معرض البحرين الدولي للطيران، ستقف إلى جانب ممثلي الشركات العسكرية الصهيونية”.

وتابعت:”لذلك احتراما لدماء المسلمين ولنا وإرادة سلطان عمان الذي قال لا ينبغي خيانة العرب ، نطلب منكم الانسحاب”.

طيران السلام.

نعلم انكم لاتعلمون هذه المعلومة بمشاركتكم في معرض البحرين الدولي للطيران ستقفون بجنب ممثلي الشركات العسكرية الصهيونيةلذلك واحتراما لدماء المسلمين ولنا و لوصية السلطان التي تنص على عدم خذلان العرب نطالبكم بالانسحاب @SalamAir #عمانيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/awtBKuF61L — عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) October 28, 2022

من جانبها، ردت الشركة على تغريدة “عمانيون ضد التطبيع” بالقول:”نشكر لكم تواصلكم معنا، ونفيدكم بأن طيران السلام كان من أوائل المسجلين في المعرض قبل اكتمال قائمة المسجلين. وعطفًا على طرحكم، فإننا نفيدكم باتخاذنا اللازم لإلغاء ركن عرضنا في قاعة المعرض.”

نشكر لكم تواصلكم معنا، ونفيدكم بأن #طيران_السلام كان من أوائل المسجلين في المعرض قبل اكتمال قائمة المسجلين. وعطفًا على طرحكم، فإننا نفيدكم باتخاذنا اللازم لإلغاء ركن عرضنا في قاعة المعرض. — SalamAir (@SalamAir) October 29, 2022

وشكرت مجموعة أخرى تسمى “التحالف الخليجي ضد التطبيع” بيت التمويل الكويتي لحذف نفسه من قائمة رعاة الحدث.

البحرين تمعن في التطبيع

وكانت البحرين واحدة من أربع دول عربية قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 من خلال اتفاقيات إبراهيم المثير للجدل والتي توسطت فيها الولايات المتحدة. وقد وقع البلدان بالفعل العديد من اتفاقيات التعاون ، بما في ذلك في القطاع العسكري.

زيارة نتنياهو لسلطنة عمان

وكانت هناك تكهنات قوية في السنوات الأخيرة بأن عمان قد تقيم علاقات مع إسرائيل، وفي أكتوبر 2018 ، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو – الذي فاز بفترة ولاية جديدة – بزيارة نادرة إلى السلطنة.

ولا تزال عمان تحافظ على مقاطعة عربية لإسرائيل حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، كما تحافظ الكويت على موقفها الرافض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي مايو 2021 ، أقر البرلمان الكويتي مشروع قانون يمنع المواطنين الكويتيين والمغتربين من زيارة إسرائيل، كما حظر القانون الجديد التعبير عن التعاطف مع إسرائيل.