احذر آلام الفك..قد يكون علامة على الإصابة بهذا المرض القاتل!

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وطن- إن الشعور بألم في الفك والرقبة والحلق وفي الجزء العلوي من البطن هي كلها في الواقع علامات تدل على الإصابة بأمراض القلب.

أمراض القلب

تسبب أمراض القلب والدورة الدموية، أكثر من ربع جميع الوفيات في بريطانيا. وإذا تُركت دون علاج، يمكن أن يكون لأمراض القلب التاجية تأثير مدمر على جسم الإنسان.

مثل أي حالة طبية، كلما اكتشفت الأعراض مبكرًا، كلما كان العلاج أنجح.



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ووفقًا لمايو كلينك، فإن الألم في الفك والرقبة والحلق وفي الجزء العلوي من البطن هي أعراض لمرض القلب التاجي – المعروف أيضًا باسم مرض الشريان التاجي.

ومرض الشريان التاجي هو حالة قلبية شائعة تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب وعادة ما تكون رواسب الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب هي سبب مرض الشريان التاجي.

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يقلل تصلب الشرايين من تدفق الدم إلى القلب وأجزاء أخرى من الجسم ويمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي لدى الرجال والنساء.

فالنساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى إلى جانب عدم الراحة في الصدر، مثل ضيق التنفس والغثيان والتعب الشديد.

فمن المهم إذن مراقبة أعراض مرض القلب والتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا شعرت بأي من هذه الأعراض.



يمكن أحيانًا اكتشاف أمراض القلب مبكرًا من خلال الفحوصات الطبية المنتظمة.

وتشمل الأعراض الأخرى لمرض القلب التاجي ما يلي:

ألم في الصدر

ضغط أو ضيق بالصدر

إحساس ضاغط أو مؤلم في منتصف الصدر

ضيق في التنفس

ألم أو شعور بعدم الارتياح يمتد إلى الأكتاف، أو الذراعين إذا ضاقت الأوعية الدموية في تلك المناطق من الجسم.

عادة ما يرتبط تصلب الشرايين، الذي يسبب أمراض القلب التاجية، ببعض عوامل نمط الحياة، مثل التدخين وشرب كميات كبيرة من الكحول بانتظام.

ولتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، يوصي الباحثون في مستشفى مايو كلينيك بالإقلاع عن التدخين وتناول نظام غذائي منخفض الملح والدهون المشبعة.

كما يُنصح بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا في معظم أيام الأسبوع بالإضافة إلى الحفاظ على وزن صحي والحصول على ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، وفقا لما أودرته صحيفة إكسبرس البريطانية.

