إنريكي يُفاجئ الجميع بتشكيلة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

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وطن- فاجأ المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عشاق وجماهير كرة القدم بقائمة تشكيلة منتخب إسبانيا المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وشهدت قائمة منتخب إسبانيا (لاروخا)، استبعاد كلاً من اللاعبين، سيرجيو راموس، دافيد دي خيا، تياغو ألكنتارا، كيبيا، رودرجو مورينو، ميكيل مورينو، رافا مير، أسباس، جريمالدو، بالدي جريمالدو.

راموس لن يشارك في آخر كاس عالم له في مسيرته 💔#منتخب_اسبانيا pic.twitter.com/OJNNHrK6XP — Kooora (@kooora) November 11, 2022

تشكيلة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

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كما وجاءت قائمة منتخب إسبانيا التي اختارها المدرب الإسباني لويس إنريكي، للمشاركة بها في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، روبيرت سانشيز، ديفيد رايا.

دفاع لاروخا: داني كارفاخال، سيراز أزبليكويتا، إريك غارسيا، هوغو جيامون، باو توريس، إيمريك لابورتا، جوردي ألبا، خوسيه جايا.

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خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، رودريجيو هيرنانديز، بابلو جافي، كارلوس سولير، ماركوس بورينتي، بيدري، كوكي.

✍️🏻 Apunta estos nombres, son los que van a pelear cada balón y correr hasta el último minuto por la camiseta de la @SEFutbol. 2⃣6⃣ jugadores que representarán la ilusión de todo un país en el Mundial. 📲 Guárdate esa imagen: ¡ESTA ES #LaListaDeTodos!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/QlfHGKibrP — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

كما وفي مركز الهجوم: فيران توريس، نيكو ويليامز، يريمي بينو، ألفارو موراتا، ماركو أسينسيو، بابلو سارابيا، داني أولمو، أنسو فاتي.

مجموعة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

كما ويتواجد منتخب إسبانيا (لاروخا) في المجموعة الخامسة من مونديال كأس العالم 2022 قطر، برفقة ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

كما وسيلتقي منتخب إسبانيا أولى مبارياته الافتتاحية في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، أمام كوستاريا، الأربعاء، في ال23 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب (استاد الثمامة).

🚨 OFICIAL | Convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial de Catar. 👥 Estos son los 26 jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para defender a España en la gran cita. 🤗 Esta es mi lista, la tuya, es #LaListaDeTodos. 🇪🇸 ¡¡#VamosEspaña!! ¡¡VAMOS A HACER ALGO GRANDE!!#Catar2022 pic.twitter.com/6PhppxRDc1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

كما وبعدها سيواجه أمام المكاكين الألمانية، ثم سيختتم منافسات دور المجموعات أمام اليابان مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.