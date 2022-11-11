الجمعة, نوفمبر 11, 2022
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رياضة

إنريكي يُفاجئ الجميع بتشكيلة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

قائمة منتخب إسبانيا (لاروخا) تشهد استبعاد الثلاثي راموس ودي خيا وأسباس

كتب فارس أبو شيحة
إنريكي يختار فائمة منتخب إسبانيا النهائية في مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
إنريكي يختار فائمة منتخب إسبانيا النهائية في مونديال كأس العالم 2022
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وطن- فاجأ المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عشاق وجماهير كرة القدم بقائمة تشكيلة منتخب إسبانيا المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وشهدت قائمة منتخب إسبانيا (لاروخا)، استبعاد كلاً من اللاعبين، سيرجيو راموس، دافيد دي خيا، تياغو ألكنتارا، كيبيا، رودرجو مورينو، ميكيل مورينو، رافا مير، أسباس، جريمالدو، بالدي جريمالدو.

تشكيلة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

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كما وجاءت قائمة منتخب إسبانيا التي اختارها المدرب الإسباني لويس إنريكي، للمشاركة بها في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، روبيرت سانشيز، ديفيد رايا.

دفاع لاروخا: داني كارفاخال، سيراز أزبليكويتا، إريك غارسيا، هوغو جيامون، باو توريس، إيمريك لابورتا، جوردي ألبا، خوسيه جايا.

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خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، رودريجيو هيرنانديز، بابلو جافي، كارلوس سولير، ماركوس بورينتي، بيدري، كوكي.

كما وفي مركز الهجوم: فيران توريس، نيكو ويليامز، يريمي بينو، ألفارو موراتا، ماركو أسينسيو، بابلو سارابيا، داني أولمو، أنسو فاتي.

مجموعة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

كما ويتواجد منتخب إسبانيا (لاروخا) في المجموعة الخامسة من مونديال كأس العالم 2022 قطر، برفقة ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

كما وسيلتقي منتخب إسبانيا أولى مبارياته الافتتاحية في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، أمام كوستاريا، الأربعاء، في ال23 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب (استاد الثمامة).

كما وبعدها سيواجه أمام المكاكين الألمانية، ثم سيختتم منافسات دور المجموعات أمام اليابان مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

المصدروطن + صفحة منتخب إسبانيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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