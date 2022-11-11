إليسا تبرر تغريدتها حول علاء عبدالفتاح بطريقة غير متوقعة! (فيديو)

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وطن– برّرت الفنانة اللبنانية إليسا، تغريدتَها المحذوفة عن الناشط السياسي والحقوقي علاء عبد الفتاح، والتي طالب بعضُ المصرين بعدَها بمقاطعة الفنانة.

اعتقدت أنه لبناني!

وأكدت إليسا، أنها كانت تعتقد أنّ “علاء عبد الفتاح” لبنانيُّ الجنسية، لهذا أعادت نشر تغريدة “ديما صادق”.

وتابعت خلال مداخلة عبر برنامج “الحكاية” على “إم بي سي مصر”، والذي يقدمه عمرو أديب: “السوشيال ميديا بتتهم المواطنين بالخطأ. وعملت ريتويت لعلاء عبدالفتاح عشان كنت فاكراه لبناني، وما بسمح لحالي أتدخل بشيء مش لبناني”.

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وتابعت: “أنا بعتبر مصر بلدي وحبي لمصر كبير، وبعمل استثمارات بمصر، واللي حصل سوء تفاهم”.

أنا مع الجيش

وشدّدت الفنانة اللبنانية على ذلك بقولها: “أنا مع الجيش المصري ومع كل قرار بياخده، ولما شوفت التويتات بتاع علاء عبدالفتاح زعلت”.

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واستطردت: “مصر وشعبها خط أحمر، وبفتخر برئيس مصر ولا ممكن أغلط بمصر وأنا من جوا مصرية. وكل الأغاني بتاعتي مصرية، ويا رب أكون قدرت أوصل للناس أنا اللي حصل سوء تفاهم”.

الفنانة اليسا تعتذر وتكشف لاول مرة حقيقة وسبب اعادة تغريد تويتة باعلامية لبنانية عن مظاهرة امام السفارة البريطانية في بيروت للافراج عن علاء عبدالفتاح

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/LayFZOLcu6 #الحكاية#MBCMASR2 pic.twitter.com/J9sCb83VEa — الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022

إليسا غير مرحّب بك في مصر

وكان وسم #إليسا_غير_مرحب_بكِ في_مصر،، قد تصدر التريند قبل أيام، طالب خلاله المغردون الفنانةً اللبنانية بعدم التدخل بالشأن المصري.

جاء ذلك بعدما قامت ملكة الإحساس، بإعادة نشر تغريدة للإعلامية اللبنانية ديما صادق، تدعو فيها للاعتصام أمام السفارة البريطانية في بيروت، للمطالبة بالإفراج عن علاء عبدالفتاح.

وتعرّضت إليسا لهجوم شرس من بعض الناشطين، وهو ما اضطرها إلى إلغاء خطوتها في إعادة نشر التغريدة، واستبدلتها بتغريدة أخرى تشيد بها في مؤتمر المناخ.

بلدي التاني

وكتبت إليسا: “بعز الأزمات اللي عم نعيشها قدرت مصر تجمع العالم بشرم الشيخ لأهم لقاء حول المناخ اللي عم يهدد حياتنا ومستقبل الكوكب”.

وتابعت: “مؤتمر عالمي بيضعها على خريطة العالم برؤيتها للمستقبل. بلدي التاني بكل فخر”.

بعز الأزمات اللي عم نعيشها قدرت مصر تجمع العالم بشرم الشيخ لأهم لقاء حول المناخ اللي عم يهدد حياتنا ومستقبل الكوكب. مؤتمر عالمي بيوضعها على خريطة العالم برؤيتها للمستقبل. بلدي التاني بكل فخر — Elissa (@elissakh) November 8, 2022

إضراب جزئي

ودخل الناشط “علاء عبد الفتاح” في إضراب جزئي عن الطعام، منذ حوالي 200 يوم، وأخبر أسرته مؤخراً بأنه “سيصعّد” هذا الأمر حتى يصل إلى عدم شربه الماء.

وقالت شقيقته سناء في حديث لوسائل الإعلام، مؤخراً، إنّها تخشى أن يموت شقيقها أثناء وجود سوناك في مصر لحضور قمة المناخ.

ووجّهت شقيقة علاء، رسالةً إلى “ريشي سوناك”، تطالبه بالحصول على إثبات من السلطات المصرية بـ“أنه ما يزال حياً”.

وظلّ عبد الفتاح وراء القضبان في مصر طَوال العقد الماضي، وحُكم عليه في ديسمبر، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة.