الجمعة, نوفمبر 11, 2022
الرئيسيةاقتصادأسوأ أداء للدولار منذ 13 عاما بعد مفاجأة التضخم الأميركي.. ما التبعات؟
اقتصاد

أسوأ أداء للدولار منذ 13 عاما بعد مفاجأة التضخم الأميركي.. ما التبعات؟

توقعات بارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة

كتب خالد السعدي
سعر الدولار الأمريكي watanserb.com
أسوأ أداء يومي للدولار بعد تقرير التضخم الأمريكي
- Advertisement -

وطن – سجل الدولار أسوأ أداء يومي له منذ عام 2009، بعدما فاجأ تقرير التضخم الأميركي، الخميس، المتداولين بنمو أبطأ في الأسعار.

وانخفض مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري بنسبة 2%، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ إطلاق المؤشر عام 2005، وذلك بعد صدور البيانات التي أظهرت تباطؤ مؤشر التضخم الرئيسي في أكتوبر بأكثر من المتوقَّع.

ارتفاع الأسعار

يعزز هذا الأمر من الآمال بأنَّ ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة منذ عقود آخذ في الانحسار.

- Advertisement -

كما يمنح في الوقت ذاته مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مجالاً لإبطاء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، يمكن أن يؤدي تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى كبح ارتفاع الدولار الأميركي هذا العام، والذي أدى إلى إضعاف نظرائه من العملات في مجموعة العشر.

مؤشر المخاطرة ينخفض

وانخفض مؤشر المخاطرة في العملة الأميركية لشهر واحد، وهو الذي يقيس مراكز الخيارات والمعنويات، ليسجل أدنى مستوى له منذ يونيو، في إشارة إلى أنَّ الطلب على الدولار قد يتباطأ.

- Advertisement -

ونقلت الوكالة عن بيبان راي، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في مصرف “كنيديان إمبريال بنك أوف كوميرس”، قوله إن القراءة الأقل لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي تدفع الأسواق لإعادة تسعير سعر الفائدة عند مستوى أدنى.

وأشار إلى تأثير هذا الأمر لإحداث المزيد من الضغوط حالياً على الدولار الأميركي.

ووفق تقرير بلومبيرغ، تظهر توقُّعات السوق حاليا أنَّ ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر أكثر احتمالاً بكثير من 75 نقطة أساس، مما يخفّض فارق أسعار الفائدة مع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

وسجلت العملات الأوروبية ارتفاعا أمام الدولار الأميركي، إذ ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 3.1% إلى 1.1713 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر.

وسجلت العملة البريطانية أكبر مكاسب لها في يوم واحد مقابل الدولار منذ مارس 2020.

كما ارتفع سعر اليورو بنسبة 1.8% إلى 1.10196، وهو أعلى مستوى له في نحو شهرين مع ارتفاع أحجام العقود الآجلة لليورو، بينما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 1.8% مقابل الدولار.

المصدربلومبيرغ
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الثلاثاء 8 نوفمبر.. ارتفاعات صادمة جدا لـ الإسترليني واليورو!

اقتصاد

السودان.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار الاثنين 7 نوفمبر وتراجع جديد لليورو والإسترليني!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الأربعاء 2 نوفمبر.. تراجع بالسوق السوداء

اقتصاد

مهزلة 15 سبتمبر تتكرر من جديد.. ماذا قال يوسف الحسيني عن سعر الدولار؟

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الثلاثاء 1 نوفمبر.. تراجع كبير جدا للعملات الرئيسية

اقتصاد

السودان.. ارتفاع سعر الدولار الاثنين 31 أكتوبر يقود باقي العملات للارتفاع بعد فترة استقرار!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الأربعاء 26 أكتوبر.. قفزة كبيرة جدا لليورو والإسترليني

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر.. ارتفاع كبير في سعر اليورو!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رئيس البرازيل لولا دا سيلفا يبكي بحرقة: لم أتوقع عودة الجوع إلى هذا البلد(شاهد)

وسط مطالب بالتحول نحو الانجليزية …أرقام صادمة عن واقع التعليم باللغة الفرنسية في المغرب

الملكة رانيا كسرت البروتوكول في لقاء البابا ومُنعت من ارتداء الأبيض كغيرها من الملكات!

استدعاء ساديو ماني رغم إصابته.. تشكيلة السنغال في مونديال كأس العالم 2022

السودان..تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعد استقرار دام لأسابيع

تفاصيل خطيرة يكشفها بعض النشطاء على خلفية سرقة شاحنة نقل أموال في تونس

لقاء طفل قطري مع إذاعة عُمانية يثير حماس تركي آل الشيخ وهذه كانت المفاجأة(شاهد)

إنريكي يُفاجئ الجميع بتشكيلة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

بسبب خطاب للرئيس الاسرائيلي …عبد المجيد تبون بنسحب من مؤتمر المناخ وتفاعل كبير مع موقفه

بكاء محمد بن راشد على والدته يثير تفاعلاً واسعاً (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC