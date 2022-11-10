“MEE”: مونديال قطر فرصة اقتصادية ضائعة للبحرين .. وتوجيه بتخفيف حدّة التغطية!

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وطن – اعتبر تقرير نشره موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، أن مونديال قطر 2022 فرصة اقتصادية ضائعة بالنسبة للبحرين.

فمع قرب انطلاق صافرة البداية لبطولة مونديال قطر، تأمل البلدان التي كانت على خلاف مع قطر، بفارغ الصبر الاستفادة من الحدث الرياضي.

أنفقت قطر الغنية بالغاز ما يقدر بـ 220 مليار دولار على بناء بنية تحتية عالمية المستوى، بما في ذلك الطرق الجديدة ووسائل النقل العام والمرافق الرياضية.

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وبحسب التقرير، تتوقع إمارة دبي، التي لا تبعد سوى 45 دقيقة بالطائرة، زيادة في حجوزات الفنادق في اللحظة الأخيرة حيث يستعد أكثر من 1.2 مليون شخص السفر إلى قطر لحضور مونديال قطر.

في غضون ذلك، تقدم المملكة العربية السعودية المجاورة، التي قطعت نفسها إلى حد كبير عن السياحة حتى بدأت إصدار التأشيرات السياحية في عام 2019، لمن يحملون بطاقات “هيا” الفرصة لزيارة المملكة لمدة 60 يومًا.

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ولكن على بعد أميال قليلة من قطر ، يبدو أن هناك القليل من الاهتمام في مملكة البحرين حول أول بطولة كأس عالم في الشرق الأوسط.

لا توجد رحلات جوية مباشرة، ولا مناطق للمشجعين، وقليل من الإعلانات لبطولة مونديال قطر التي تقوم برحلة قصيرة عبر شواطئها.

قال كريستيان كوتس أولريشسن، زميل الشرق الأوسط في معهد بيكر بجامعة رايس، لموقع Middle East Eye: “يبدو أن البحرين قد فوتت فرصة كأس العالم، لا سيما بالنظر إلى قطاع الضيافة الملائم للسياحة”.

تقارب بطيء

كانت العلاقات بين البحرين وقطر متوترة في السنوات الأخيرة وانهارت تمامًا في يونيو 2017 في أعقاب الأزمة الدبلوماسية الخليجية.

انضمت البحرين إلى مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في قطع العلاقات مع قطر وفرضت حصارًا على جارتها بسبب مزاعم بأنها تدعم “الإرهاب” ولها علاقات وثيقة مع إيران. ونفت الدوحة الاتهامات وقالت إن المقاطعة تهدف إلى الحد من استقلالها.

منذ قمة مجلس التعاون الخليجي التاريخية في العام الماضي في العلا بالسعودية، والتي شهدت نهاية رسمية للخلاف، تحسنت علاقات قطر مع مصر والمملكة العربية السعودية وبدرجة أقل الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ.

وعلى الرغم من ذلك التطور، لم يكن هناك إصلاح حقيقي للعلاقات بين الدوحة والمنامة.

بعد أسبوعين من قمة العلا، اتهم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني قطر بعدم اتخاذ “المبادرة” لحل خلافها مع المملكة.

وقال أولريتشسن: “من المؤكد أن العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البحرين وقطر كانت الأبطأ في التحسن”.

في حين قال أكاديمي بحريني مقيم في المملكة المتحدة ، طلب عدم ذكر اسمه بسبب “حساسية الموضوع” ، إنه لن يصف موقف البحرين بأنه نقص في الحماس.

وتابع: “إنها كأس العالم ، بعد كل شيء … [يبدو] فقط أن عملية التقارب تسير ببطء شديد بالنسبة للشركات البحرينية لجني أي شيء من كأس العالم.”

قال العديد من الأشخاص الذين تحدثوا إلى “ميدل إيست آي” بشرط عدم الكشف عن هويتهم ، إن مزاج كأس العالم في المنامة كان هادئًا إلى حد كبير ، حيث يسعى السكان لقياس موقف الحكومة من الحدث.

تعليمات حكومية بحرينية لتخفيف حدة تغطية أحداث كأس العالم!

من جانبه، قال مسؤول تنفيذي في إحدى الصحف لموقع Middle East Eye إن هناك تعليمات من الحكومة البحرينية لتخفيف حدة تغطية أحداث كأس العالم.

وقال موقع “ميدل إيست آي” انه تواصل مع السفارة البحرينية في لندن للتعليق، لكنه لم يتلق ردًا.

وفقًا للمدير التنفيذي، كان رعاة كأس العالم الذين لديهم مصالح تجارية في المملكة حذرين أيضًا بشأن تشغيل حملات إعلانية مطبوعة وخارجية بسبب مخاوف بشأن كيفية استجابة الحكومة.

تواصل موقع “ميدل إيست آي” مع خمسة رعاة رئيسيين للبطولة ، لكنه لم يتلق ردًا بحلول وقت النشر.

وأضاف المسؤول التنفيذي للصحيفة أن شركته استأجرت ملعبًا لكأس العالم روسيا 2018 وأنشأت شاشات تلفزيون عملاقة لمشجعي كرة القدم – لكن لم يكن هناك شيء بهذا الحجم مخطط له في حدث هذا العام.

وقال: “كانت مراكز التسوق البحرينية تضج [بالإثارة] عندما تقام نهائيات كأس العالم في مكان آخر. ولكن الآن – على الرغم من قرب الحدث – لا توجد طقوس تجارية معتادة مثل بيع أجهزة التلفاز المخفضة”.

مشاهدة من المنزل

تاريخياً، تصادمت البحرين وقطر للسيطرة على جزيرتي حوار وجنان وكذلك مدينة الزبارة.

بالإضافة إلى تغطية قناة الجزيرة لانتفاضة الربيع العربي عام 2011، وقرار قطر منح الجنسية للمسلمين السنة من المملكة ذات الأغلبية الشيعية.

وقال وكيل سفريات في المنامة إن الخلاف الذي طال أمده يعني أن فرص الرحلات المباشرة بين البلدين ضئيلة.

وبحسب كمال محيي الدين ، سمسار عقارات هندي في المنامة ، فإن مسألة انتقال المشجعين البحرينيين إلى قطر لم تكن هي التداعيات الوحيدة لغياب الرحلات الجوية المباشرة.

وقال إن خدمات النقل من الدوحة إلى المنامة ، المدينة الأكثر تساهلاً في المنطقة والتي تضم حوالي 20 ألف غرفة فندقية ، كانت ستفيد الجميع.

وقال محيي الدين: “إن فرصة استضافة مشجعي كأس العالم يمكن أن تحقق نتائج جيدة بالنسبة لاقتصاد البحرين ، ولا يزال هناك أمل في أن يحدث ذلك”.

وأضاف إن ميزانية البحرين تستهدف 20 في المائة من عائدات السياحة هذا العام ، وقد حققت بالفعل 18 في المائة ، مستشهدا بتقرير ادعى زيادة بنسبة 984 في المائة في وصول السياح إلى البحرين في الربع الأول من هذا العام بعد نهاية. من القيود المرتبطة بالجائحة.

قالت وزارة التراث والسياحة العمانية إن كأس العالم تستعد “لرفع صورة العديد من الوجهات الإقليمية” وإن الانتعاش المالي المرتبط بالحدث قد يمتد بعد انتهاء البطولة.

في الربع الأول من هذا العام ، دخل 1.483 مليون سائح البحرين عبر جسر الملك فهد الذي يربط الدولة الجزيرة بالمملكة العربية السعودية – مقارنة بـ 84 ألف سائح العام الماضي ، وهو نمو ضخم يُعزى إلى تخفيف قيود السفر المتعلقة بـ Covid-19.

نتيجة لذلك ، عاد القطريون أيضًا إلى البحرين.

قال بائع خضار لموقع ميدل إيست آي: “أرى الكثير من سيارات نيسان باترول [السيارة المفضلة للمواطنين القطريين] تحمل لوحات أرقام قطرية هنا”.

وزعم أن هذا حدث بعد أن التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على هامش قمة جدة في يوليو.

وقال البقال “كلما رأينا صور القادة القطريين والبحرينيين وهم يتصافحون ويبتسمون ، ولكننا لا نزال نمتنع عن السفر بالطائرة، نعتقد أنهم نسوا مناقشة القضية مرة أخرى”.

ومع ذلك ، قال بعض المشجعين إنهم سيذهبون برحلة في السيارة والتي تستغرق خمس ساعات لمشاهدة المباريات على الهواء مباشرة ، بينما سيتابع البعض الآخر كأس العالم من منازلهم.

قال عمار أحمدي، مستشار أعمال بحريني ، لموقع Middle East Eye: “قد لا يتمكن بعض البحرينيين من القدوم إلى قطر، لكننا سنشاهد جميع المباريات على التلفزيون”.

وتابع “نحن من عشاق كرة القدم المتحمسين ، وهي رياضة رئيسية هنا. أريد أن أحضر جميع المباريات التي تلعبها البرازيل ، لكني لم أحصل على تذكرة.”