نادية الجندي تغازل ابن سلمان في الرياض بفستان أحمر عاري الصدر! (شاهد)

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وطن- أثارت الفنانة المصرية نادية الجندي، الجدل بجرأة إطلالتها في العاصمة السعودية الرياض.

وارتدت نادية الجندي فستاناً باللون الأحمر الناري، تميز بكونه أوف شولدر يكشف الكثير من صدرها. وضيق جداً يوضح تفاصيل جسدها. مع قفازات على طول اليدين بنفس اللون.

سعيدة بالنهضة الفنية

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ونشرت الجندي صوراً عبر حسابها على “انستجرام”. أثناء تواجدها في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالرياض، والذي حضرته مع كوكبة من نجوم الفن والإعلام في العالم العربي.

ووجهت نادية الشكر لإدارة المهرجان على تكريمها. وعقبت: “بشكر المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ووزير الإعلام السعودي السيد ماجد القصبي على التكريم الذي أسعدني كثيرًا”.

View this post on Instagram A post shared by نادية الجندي Nadia Elgendy (@nadiaalgindi)

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وتابعت الفنانة المصرية “شكرًا للشعب السعودي الجميل على محبتكم. ‏وسعيدة إني موجودة معاكم في السعوديةوسعيدة بالنهضة الفنية والانفتاح اللي بتشهده السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان”.

انتحال شخصية

وفي سياق آخر، عبرت عبرت نادية الجندي قبل أيام عن غضبها. وذلك بعدما اكتشفت وجود صفحة على تطبيق الـ(تيك توك) تنتحل شخصيتها وتحمل اسمها.

ونشرت نادية عبر “انستجرام” صورة للحساب المزيف، معقبة: “ليس لدى أي أكونت رسمي علي التيكتوك. وهذه الصفحة لا تمت لي بأي صلة وأنا مش ضد أي حد من المعجبين بعمل صفحات ليا. لكن يجب التنوية أنها صفحه فانز ولا يتحدث بلساني”.

وأردفت الجندي” وإن شاء الله سيتم إنشاء صفحه رسمية موثقة قريباً على التيك توك. وغلق أي صفحة تتحدث بلساني على أي وسيلة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي”.

وختمت: “كل صفحاتي الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء سواء على الفيس بوك والإنستغرام وتويتر هما دول الأكونتات الرسمية اللي بتخصني فقط… وشكراً”.

انكشف السر

هذا وقد انكشف أخيرا سر خلاف نادية الجندي، ونبيلة عبيد الممتد منذ أكثر 30 عاما.

وقالت نبيلة عبيد أثناء استضافتها في برنامج “صدى الملاعب“، إنه كان هناك فيلم لنادية الجندي في دور العرض.

وقالت عبيد إنها لا تعلم بما حدث للفيلم، وحينما تواجدت معها صحافية في المنزل من أجل إجراء حوار. فوجئت بها نبيلة تسألها عن أسباب خلافها مع نادية. لتصبح هذه المرة الأولى التي تعلم فيها بأن هناك خلافا بينها وبين زميلتها.

وبعد البحث، اكتشفت نبيلة أن هناك من أوقع بينها وبين الجندي. وتحدثوا بكلام غير صحيح عنها لدى نادية.