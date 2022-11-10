مفاجأة حول سبب وفاة وكيل لاعبين مشهورين بعد سقوطه من شرفة منزله

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وطن- أثارت حادثة وفاة وكيل لاعبين مشهورين في مصر، حازم الحديدي، الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب سقوطه من شرفة منزله في دولة مصر.

سبب وفاة حازم الحديدي

وقال الإعلامي الرياضي ونجم الأهلي المصري السابق، أحمد شوبير، بشأن حادثة وفاة “حازم الحديدي” وكيل لاعبين مصريين في كرة القدم: “فؤجئت باتصال من المحامي هشام عبد ربه، عقب وفاة وكيل اللاعبين المصرين حازم الحديدي عن سبب وفاته”.

وأضاف شوبير، “لقد أبلغني المحامي عبد ربه، بأنه قد تواصل مع حازم قبل عدة أيام، وكان في حالة اكتئاب شديد. كما وأخبره بأنه سيموت بعد عدة أيام”.

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كما واستكمل حديثه، “نفس الاتصال تلقاه من المحامي محمد عثمان مستشار نادي الأهلي المصري، الذي أبلغه أنه في حالة اكتئاب شديد، وممكن أن تجدوني ميتاً خلال عدة أيام”.

شقيق وكيل اللاعبين حازم الحديدي

وتابع شوبير، “ألوم نفسي، هل نحن مسؤولون عن وفاته، هل لم نقترب منه بشكل كافٍ؟!. كما من الممكن أن يكون الإنسان وسط الناس ولكن يشعر أنه وحيداً، أو حتى وسط نجاح ويشعر بحالة اكتئاب”.

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وفي ذات السياق، قال “حسام الحديدي” شقيق وكيل اللاعبين: “أخي كان يقف بشرفة حجرة نومه، واختل توازنه لشعوره بدوران فسقط ولم يراه أحد”.

الصديق العزيز حازم الحديدي مدير أعمال العديد من اللاعبين في رحاب الله في حادث انساني مؤلم انا لله وانا اليه راجعون — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) November 9, 2022

كما وأوضح شقيق الحديدي، أن الحادثة الواقعة حدثت بعد أدائه صلاة الفجر، ولم يعلم بأنها ستكون نهاية حياته.

وختم حديثه، “آخر حاجة يفكر فيها أخي الانتحار، ولا يوجد أي دوافع لفعل ذلك”.

ربنا يرحمك يا حازم الحديدي ويقوي أي تعبان يارب pic.twitter.com/HeikBo6lzM — حَتْحُوت (@HHathout) November 9, 2022

وكان وكيل اللاعبين المصريين الحديدي، قد توفيّ، الثلاثاء، عقب سقوطه من شرفة منزله من الطابق العاشر العلوي.