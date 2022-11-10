الخميس, نوفمبر 10, 2022
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مجاري الصرف الصحي تطفح في وجه الضيوف الأجانب بقمة المناخ بشرم الشيخ (شاهد)

مشهد أثار سخرية واسعة حول الاستعدادات التنظيمية

كتب شيراز ماضي
مجاري الصرف الصحي watanserb.com
مجاري الصرف الصحي
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وطن- في مشهدٍ أثار سخرية واسعة بين النشطاء، بثت وسائل إعلام لقطاتٍ تُظهر تسرّب مياه الصرف الصحي، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، في مدينة شرم الشيخ.

وعرضت قناة “يورو نيوز” مقطعَ فيديو، أظهر مياه الصرف الصحي في أحد الشوارع، فيما واجهَ الضيوف الأجانب صعوبات للعبور.

وشوهد بعض الضيوف، وهم يقفزون من فوق المياه، فيما وُضعت أحجار ليمرّ عبّرها آخرون، في مشهدٍ أثار سخرية واسعة بين الحاضرين.

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وشوهد عمال وهم يصلحون التسرب بشبكة الصرف الصحي، وينظفون مخرج المنطقة الزرقاء بموقع إقامة فعاليات واجتماعات المؤتمر.

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والمنطقة الزرقاء تعتبر الجزء اللوجستي للمؤتمر، حيث تضم قاعة المؤتمرات، وفيها المركز الإعلامي للمؤتمر وقاعة المعلومات وإصدار التصاريح.

تفاعل واسع

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انتقلت تلك السخرية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقال ناشط: “المهم انهم جايبين مساحات علشان يعالجوا المشكلة 🤣🤣🤣 شفت تخلف وفقر قبل كده”.

وسخر آخر: “سبحان الله مياه الأمطار تمشي في الرصيف”.

وكتب ثالث: “قمة المسخرة ، قمة عالمية يحضر فيها وفود عالمية وتطفح المجاري شوفوا اللي يضحكوا في الفيديو، نظام مسخرة والله”.

لحظة فارقة

وانطلقت فعاليات قمةَ تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة، يوم الأحد، في لحظة فارقة للتعامل مع قضية التغير المناخي.

وتحثّ الأمم المتحدة الدول على استخدام القمة للتفاوض على “اتفاق تاريخي”، لخفض انبعاثات الكربون.

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واتفقت أطراف المؤتمر على تقديم تمويل الخسائر والأضرار، كبند من بنود جدول الأعمال في مؤتمر المناخ، للمرة الأولى منذ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ.

ويحضر القمة أكثر من 120 من قادة الدول، إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

ويشارك نحو 30 ألف شخص في القمة التي ستستمر لأسبوعين، مع هذا فإن بعض النشطاء رفضوا الحضور، بسبب مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر.

المصدريوتيوب، تويتر، قناة يورو نيوز، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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