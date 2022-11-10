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ما فعله الحوثيون بالسفينة الإماراتية المختطفة “روابي” لا يصدق (شاهد)

الجماعة اليمنية استولت عليها مطلع العام الجاري

كتب خالد الأحمد
السفينة الإماراتية روابي watanserb.com
سفينة “روابي” الإماراتية التي تم الإستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي اليمنية مطلع العام الجاري
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وطن – احتفت مدينة الحديدة اليمنية، بزفاف 572 عريسا وعروسا ضمن العرس الجماعي الثالث بدعم من الهيئة العامة للزكاة على متن سفينة “روابي ” الإماراتية التي تم الإستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي اليمنية مطلع العام الجاري.

وكانت سفينة “روابي” قد تم مصادرتها مطلع هذا العام في المياه اليمنية، من قبل الحوثيين حيث كانت محملة بكميات كبيرة من الأسلحة للفصائل الموالية للإمارات -وفق نشطاء-.

صالة عرس

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للحفل الذي نظمه مكتب الهيئة العامة للزكاة على متن السفينة الضخمة، في رسالة تحدي واضحة لتحالف العدوان الذي يرفض إلى اليوم تمديد الهدنة التي انتهت مطلع أكتوبر الماضي.

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وأظهر مقطع فيديو متداول صور للسفينة قبل وبعد استخدامها كصالة عرس.

حيث ظهرت على متن السفينة في الصورة الأولى آليات عسكرية، وفي الصورة الثانية بدا عشرات العرسان بلباس أبيض جالسين على كراس.

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وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، أعلن في يناير الماضي أن “مليشيا الحوثي اختطفت سفينة الشحن “روابي” قبالة ميناء الحديدة”، لافتا إلى أن “السفينة المختطفة ترفع علم دولة الإمارات”.

فيما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عن “احتجاز سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، على متنها معدات عسكرية وتمارس أعمالا عدائية”.

وفي نيسان الماضي أعلن المتحدث باسم حركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن محمد عبد السلام، الإفراج عن طاقم سفينة الشحن الإماراتية “روابي” المحتجزة في اليمن إضافة إلى نقل معتقل بريطاني كان يقوم بأنشطة مشبوهة –حسب قوله- .

منصة للحياة

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إقامة السلطة المحلية في محافظة الحديدة، العرس الجماعي على متن سفينة روابي الإماراتي، رسالة لتحالف العدوان بأن اليمنيين حولوا السفينة التي جاءت محملة بأدوات الموت والدمار، إلى منصة للحياة وصالة للفرح والسرور.

وتفاعل مرتادو “تويتر” مع خبر العرس والدلالة الرمزية باختيار مكانه، وعلق حساب باسم”نحو الحرية” : “السفينة التي أرسلتها الإمارات لحرب اليمن وأختطفها الحوثي، قبل أيام أقيم على سطحها عرس جماعي.

وأضاف:”وجود خصوم بمستوى ذكاء ابن زايد وابن سلمان أفضل خدمة تلقاها الحوثي!”

وسخر “فتى تهامة الثائر” من استخدام سفينة إماراتية كصالة أفراح قائلاً :”عاجل وهام الاتصالات تتقاطر من جميع محافظات الجمهورية للحجز في قاعة روابي البحرية لإقامة الأعراس على متنها. وتابع :”مافيش غير تقبلوا الحجوزات”.

وعقب “زكريا الدبعي” ساخرا:”من سفينة حربية إلى صالة روابي للأفراح والمناسبات”.

بينما عبر “كامو” من وجهة نظر مخالفة عن اعتقاده بأن السفينة أرسلت من الإمارات بالأصل كدعم للحوثي ضد السعودية، لكن تم التسليم ضمن لعبة متفق عليها بين ايران وعيال زايد”، حسب وصفه.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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