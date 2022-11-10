ما فعله الحوثيون بالسفينة الإماراتية المختطفة “روابي” لا يصدق (شاهد)

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وطن – احتفت مدينة الحديدة اليمنية، بزفاف 572 عريسا وعروسا ضمن العرس الجماعي الثالث بدعم من الهيئة العامة للزكاة على متن سفينة “روابي ” الإماراتية التي تم الإستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي اليمنية مطلع العام الجاري.

وكانت سفينة “روابي” قد تم مصادرتها مطلع هذا العام في المياه اليمنية، من قبل الحوثيين حيث كانت محملة بكميات كبيرة من الأسلحة للفصائل الموالية للإمارات -وفق نشطاء-.

صالة عرس

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للحفل الذي نظمه مكتب الهيئة العامة للزكاة على متن السفينة الضخمة، في رسالة تحدي واضحة لتحالف العدوان الذي يرفض إلى اليوم تمديد الهدنة التي انتهت مطلع أكتوبر الماضي.

الحوثيون يقيمون عرساً جماعياً في مدينة الحديدة اليمنية على متن سفينة روابي الإماراتية العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في البحر الأحمر مطلع العام 2022. pic.twitter.com/f9EUgfABoy — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) November 8, 2022

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وأظهر مقطع فيديو متداول صور للسفينة قبل وبعد استخدامها كصالة عرس.

حيث ظهرت على متن السفينة في الصورة الأولى آليات عسكرية، وفي الصورة الثانية بدا عشرات العرسان بلباس أبيض جالسين على كراس.

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وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، أعلن في يناير الماضي أن “مليشيا الحوثي اختطفت سفينة الشحن “روابي” قبالة ميناء الحديدة”، لافتا إلى أن “السفينة المختطفة ترفع علم دولة الإمارات”.

هذه السفينة أمريكا صنعتها و #الامارات اشترتها و اليمني تزوج عليها ،

سفينة حربية أرسلتها #الامارات إلى #اليمن لتستعرض بها فأخذها اليمنيون وأقاموا عرساً جماعياً على متنها !

صفعة ثلاثية الأبعاد لدويلة جنون العظمة . pic.twitter.com/tadTGYNqo5 — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) November 10, 2022

فيما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عن “احتجاز سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، على متنها معدات عسكرية وتمارس أعمالا عدائية”.

وفي نيسان الماضي أعلن المتحدث باسم حركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن محمد عبد السلام، الإفراج عن طاقم سفينة الشحن الإماراتية “روابي” المحتجزة في اليمن إضافة إلى نقل معتقل بريطاني كان يقوم بأنشطة مشبوهة –حسب قوله- .

بناء على مساعي عمانية وبعد أخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمه تم الافراج عن طاقم السفينه الاماراتية (روابي) التي دخلت المياه الاقليمية اليمنية بطريقة غير قانونية ، اضافة الى نقل معتقل بريطاني كان يقوم بأنشطة مشبوهة . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) April 25, 2022

منصة للحياة

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إقامة السلطة المحلية في محافظة الحديدة، العرس الجماعي على متن سفينة روابي الإماراتي، رسالة لتحالف العدوان بأن اليمنيين حولوا السفينة التي جاءت محملة بأدوات الموت والدمار، إلى منصة للحياة وصالة للفرح والسرور.

وتفاعل مرتادو “تويتر” مع خبر العرس والدلالة الرمزية باختيار مكانه، وعلق حساب باسم”نحو الحرية” : “السفينة التي أرسلتها الإمارات لحرب اليمن وأختطفها الحوثي، قبل أيام أقيم على سطحها عرس جماعي.

وأضاف:”وجود خصوم بمستوى ذكاء ابن زايد وابن سلمان أفضل خدمة تلقاها الحوثي!”

السفينة التي أرسلتها الإمارات لحرب اليمن وأختطفها الحوثي، قبل أيام أقيم على سطحها عرس جماعي 😂 وجود خصوم بمستوى ذكاء ابن زايد وابن سلمان أفضل خدمة تلقاها الحوثي! pic.twitter.com/l4XfJoNTgS — نحو الحرية (@hureyaksa) November 9, 2022

وسخر “فتى تهامة الثائر” من استخدام سفينة إماراتية كصالة أفراح قائلاً :”عاجل وهام الاتصالات تتقاطر من جميع محافظات الجمهورية للحجز في قاعة روابي البحرية لإقامة الأعراس على متنها. وتابع :”مافيش غير تقبلوا الحجوزات”.

عاجل وهام الاتصالات تتقاطر من جميع محافظات الجمهورية للحجز في قاعة روابي البحرية لاقامة الاعراس على متنها

هههههههههههههههههههه

فتحتم الباب يا استاذ محمد عياش قحيم @mohammmed_quhim

لان مافيش غير تقبلوا الحجوزات

ههههه pic.twitter.com/gZJCPDBFOi — فتى تهامة الثائر بديل (@ftythamt08) November 8, 2022

وعقب “زكريا الدبعي” ساخرا:”من سفينة حربية إلى صالة روابي للأفراح والمناسبات”.

من سفينه حربية الى صالة روابي للأفراح والمناسبات — Zakarya Aldubaee (@ZAldubaee) November 9, 2022

بينما عبر “كامو” من وجهة نظر مخالفة عن اعتقاده بأن السفينة أرسلت من الإمارات بالأصل كدعم للحوثي ضد السعودية، لكن تم التسليم ضمن لعبة متفق عليها بين ايران وعيال زايد”، حسب وصفه.