الخميس, نوفمبر 10, 2022
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رياضة

قرار قضائي يحسم أمر مشاركة الإكوادور في نهائيات كأس العالم 2022

المحكمة الرياضة تقرر خصم 3 نقاط وفرض غرامة مالية على منتخب الإكوادور

كتب فارس أبو شيحة
منتخب الإكوادور سيشارك في كأس العالم 2022 watanserb.com
منتخب الإكوادور سيشارك في كأس العالم 2022
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وطن- أعلنت محكمة التحكيم الرياضية في مدينة لوزان السويسرية، عن السماح بمشاركة منتخب الإكوادور في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، بعد إصدار الحكم النهائي في الدعاوى المقدمة من تشيلي بشأن اللاعب “بايرون كاستيو”.

وقالت المحكمة الرياضية، إن اللاعب بايرون كاستيو، الذي زعمت تشيلي بأنه غير مؤهل للّعب خلال تصفيات كأس العالم، يُعَدّ مواطناً من الإكوادور، وبذلك سيلعب الأخير منافسات بطولة كأس العالم 2022 مع أواخر هذا الشهر.

منتخب الإكوادور سيشارك في كأس العالم 2022

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قد فتح التحقيق في قضية لاعب منتخب الإكوادور كاستيلو، في شهر إبريل/نيسان الماضي، بعد شكوًى تقدّمَ بها الاتحاد التشيلي لكرة القدم، زعم فيها بأنّ اللاعب غير مؤهل لتمثيل الإكوادور، كما أنه مواطن كولومبي دخل الإكوادور بطريقة غير شرعية.

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ورفض اتحاد (الفيفا)، الطعن المقدم من الاتحاد التشيلي بشأن اللاعب كاستيو، المولود في دولة كولومبيا عام 1995، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

قرار المحكمة الرياضية

وقررت المحكمة الرياضية لفضِّ النزاعات، خصم 3 نقاط من منتخب الإكوادور في بداية النسخة القادمة من تصفيات كأس العالم 2026، إلى جانب تغريمها 100 فرانك سويسري (101.6 ألف دولار)، بسبب استخدام منتخب الإكوادور وثائق تحتوي على معلومات كاذبة.

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كما وأردفت المحكمة، “نظراً لأنّ جنسية أيّ لاعب بدافع عن ألوان اتحاد وطني تحددها القوانين المحلية، فإن اللاعب بايرون كاستيو كان مؤهلاً للعب تصفيات كأس العالم 2022 قطر”.

وتابعت، “السلطات في الإكوادور قدمت لنا ما يثبت بأن اللاعب كاستيو يحمل جنسيتها”.

كما وشارك لاعب منتخب الإكوادور كاستيو، في 8 مباريات في تصفيات كأس العالم 2022، كانت مباراتان منها أمام نظيره تشيلي.

منتخب الإكوادور ضد قطر في كأس العالم 2022

كما وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2022 قطر، عن وقوع منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى، برفقة قطر المستضيف والسنغال وهولندا.

وسيلتقي منتخب الإكوادور المواجهة الافتتاحية لبطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر، أمام قطر المستضيف لتلك البطولة، في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب (استاد البيت).

المصدروطن + الجزيرة نت + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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