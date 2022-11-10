قرار قضائي يحسم أمر مشاركة الإكوادور في نهائيات كأس العالم 2022

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وطن- أعلنت محكمة التحكيم الرياضية في مدينة لوزان السويسرية، عن السماح بمشاركة منتخب الإكوادور في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، بعد إصدار الحكم النهائي في الدعاوى المقدمة من تشيلي بشأن اللاعب “بايرون كاستيو”.

وقالت المحكمة الرياضية، إن اللاعب بايرون كاستيو، الذي زعمت تشيلي بأنه غير مؤهل للّعب خلال تصفيات كأس العالم، يُعَدّ مواطناً من الإكوادور، وبذلك سيلعب الأخير منافسات بطولة كأس العالم 2022 مع أواخر هذا الشهر.

منتخب الإكوادور سيشارك في كأس العالم 2022

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قد فتح التحقيق في قضية لاعب منتخب الإكوادور كاستيلو، في شهر إبريل/نيسان الماضي، بعد شكوًى تقدّمَ بها الاتحاد التشيلي لكرة القدم، زعم فيها بأنّ اللاعب غير مؤهل لتمثيل الإكوادور، كما أنه مواطن كولومبي دخل الإكوادور بطريقة غير شرعية.

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ورفض اتحاد (الفيفا)، الطعن المقدم من الاتحاد التشيلي بشأن اللاعب كاستيو، المولود في دولة كولومبيا عام 1995، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

الفيفا تؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم 2022، مع توقيع غرامة مالية بالإضافة إلى عقوبة 3 نقاط من التصفيات القادمة ✅ إليكم القصة كاملة في التغريدات التالية.. 👇 pic.twitter.com/XJobMBwmy3 — GOAL Arabia (@GoalAR) November 8, 2022

قرار المحكمة الرياضية

وقررت المحكمة الرياضية لفضِّ النزاعات، خصم 3 نقاط من منتخب الإكوادور في بداية النسخة القادمة من تصفيات كأس العالم 2026، إلى جانب تغريمها 100 فرانك سويسري (101.6 ألف دولار)، بسبب استخدام منتخب الإكوادور وثائق تحتوي على معلومات كاذبة.

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كما وأردفت المحكمة، “نظراً لأنّ جنسية أيّ لاعب بدافع عن ألوان اتحاد وطني تحددها القوانين المحلية، فإن اللاعب بايرون كاستيو كان مؤهلاً للعب تصفيات كأس العالم 2022 قطر”.

🚨| محكمة التحكيم الرياضي (CAS) تؤكد أحقية بايرون كاستيو في تمثيل الإكوادر 🇪🇨 في مونديال قطر 🇶🇦 2022، مع دفع نفقات للاتحاديْن التشيلي والبيروفي تصل إجمالًا إلى ما يقارب 110 ألف دولار، مع خصم ثلاث نقاط من الإكوادور في التصفيات القادمة المؤهلة لكأس العالم 2026.@aullidomundial pic.twitter.com/c5N8cMvz72 — Elsayed Mohamed Elsayed (@Elsayedology23) November 8, 2022

وتابعت، “السلطات في الإكوادور قدمت لنا ما يثبت بأن اللاعب كاستيو يحمل جنسيتها”.

رسميًا – محكمة CAS تؤكد مشاركة منتخب الإكوادور في مونديال كأس العالم قطر 2022 بعد رفض طلب منتخب تشيلي و منتخب البيرو.#كأس_العالم | #WorldCup pic.twitter.com/cJq1288SZR — كأس العالم 2022™ (@UCL_ARAB) November 8, 2022

كما وشارك لاعب منتخب الإكوادور كاستيو، في 8 مباريات في تصفيات كأس العالم 2022، كانت مباراتان منها أمام نظيره تشيلي.

منتخب الإكوادور ضد قطر في كأس العالم 2022

كما وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2022 قطر، عن وقوع منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى، برفقة قطر المستضيف والسنغال وهولندا.

🚨🚨🚨رسميا.. رفض الشكوى المقدمة من تشيلي بشأن لاعب الإكوادور بيرون كاستيلو. ❌ فيفا يعلن مشاركة الإكوادور في كأس العالم 2022.🇪🇨 ✅ pic.twitter.com/RghhrmwB8L — FilGoal (@FilGoal) November 8, 2022

وسيلتقي منتخب الإكوادور المواجهة الافتتاحية لبطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر، أمام قطر المستضيف لتلك البطولة، في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب (استاد البيت).