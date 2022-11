علاء عبدالفتاح يخضع “لتغذية قسرية” وتكتم شديد على وضعه الصحي

- Advertisement -

وطن– قالت عائلة الناشط المصري المعتقل “علاء عبدالفتاح”، إنّه تعرّضَ لتدخل طبي بعلم الجهات القضائية، دون إخبارهم أو إخبار محاميه.

بحسب بيان الأسرة، فإن سلطات الداخلية المصرية أبلغتهم بأنّ هذا التدخل الطبي، جاء لإنقاذ حياته.

ورفض أمن السجن، الذي يقبع به علاء “سجن وادي النطرون”، انتظار والدته الدكتورة “ليلى سويف” أمام السجن للاطمئنان عليه، أو إعطائها أي تفاصيل أخرى.

وجاء ذلك نقلًا عن شقيقة عبدالفتاح “منى سيف”، التي أكدت عدم إبلاغ الأهل أو المحامين بالإجراءات المتخذة مع علاء، المضرب كليًا عن الماء والطعام.

🔴URGENT: They just told mama she is not allowed to stay by the prison, confirmed that "Medical intervention has been taken with @alaa, with the knowledge of judicial entities" !!

How can they not inform us and the lawyers?? how can we not see @alaaa ourselves!!#SaveAlaa #Cop27

— Mona Seif (@Monasosh) November 10, 2022