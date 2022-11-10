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خبير يكشف 5 طرق لجعل وقود سيارتك يدوم لفترة أطول

من بينها الحفاظ على سرعة ثابتة

كتب ايمان الباجي
كيف تجعل وقود سيارتك يدوم لفترة أطول؟ خبير يكشف 5 طرق watanserb.com
5 طرق لجعل وقود سيارتك يدوم لفترة أطول
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وطنكشف جريج ويلسون، مؤسس موقع مقارنة تأمين السيارات Quotezone.co.uk، لصحيفة ذا صن البريطانية، عن 5 طرق لجعل وقود سيارتك يدوم لفترة أطول، في ظل أزمة تكلفة المعيشة.

تخلص من الوزن الزائد

تعمل محركات السيارات بجهد أكبر عندما تحمل وزنًا أكبر، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود، وعن طريق التخلص من الأشياء غير الضرورية في سيارتك، يمكنك تقليل بعض الوزن.

صيانة دورية

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يجب أن تعمل السيارة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، لأنها تساعد في الاقتصاد في استهلاك الوقود. وقد تكون صيانة السيارة مكلفة على المدى القصير، ولكنها ستجعل السيارة تعمل بشكل أكثر سلاسة، وتساعدك على تجنب التكاليف الإضافية في المستقبل.

الحفاظ على سرعة ثابتة

يعدّ الحفاظ على سرعة ثابتة أفضلَ طريقة لتحقيق أقصى استفادة من الوقود.

وللحفاظ على الوقود، ينصح دائماً بتجنب الضغط الشديد على دواسة الوقود.

التحقق من ضغط الإطارات

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من المهم التأكد من أنّ الإطارات منتفخة بالضغط المناسب، لأنّ الإطارات ذات الهواء المنخفض تخلق المزيد من مقاومة التدحرج، مما يعني أن المحرك يجب أن يعمل بجهد أكبر.

يمكن للسيارة أن تستهلك وقودًا إضافيًا بنسبة 5 في المائة، مقابل كل انخفاض ضغط يبلغ 0.5 بار.

إيقاف تشغيل الوظائف الإضافية

يجب استخدام وظائف، مثل: نظام تكييف الهواء، وسخانات المقاعد عند الضرورة فقط، لأنه يمكنهم استنزاف بطارية السيارة، وكذلك خزان البنزين.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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