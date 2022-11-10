خبير يكشف 5 طرق لجعل وقود سيارتك يدوم لفترة أطول

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وطن– كشف جريج ويلسون، مؤسس موقع مقارنة تأمين السيارات Quotezone.co.uk، لصحيفة ذا صن البريطانية، عن 5 طرق لجعل وقود سيارتك يدوم لفترة أطول، في ظل أزمة تكلفة المعيشة.

تخلص من الوزن الزائد

تعمل محركات السيارات بجهد أكبر عندما تحمل وزنًا أكبر، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود، وعن طريق التخلص من الأشياء غير الضرورية في سيارتك، يمكنك تقليل بعض الوزن.

صيانة دورية

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يجب أن تعمل السيارة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، لأنها تساعد في الاقتصاد في استهلاك الوقود. وقد تكون صيانة السيارة مكلفة على المدى القصير، ولكنها ستجعل السيارة تعمل بشكل أكثر سلاسة، وتساعدك على تجنب التكاليف الإضافية في المستقبل.

الحفاظ على سرعة ثابتة

يعدّ الحفاظ على سرعة ثابتة أفضلَ طريقة لتحقيق أقصى استفادة من الوقود.

وللحفاظ على الوقود، ينصح دائماً بتجنب الضغط الشديد على دواسة الوقود.

التحقق من ضغط الإطارات

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من المهم التأكد من أنّ الإطارات منتفخة بالضغط المناسب، لأنّ الإطارات ذات الهواء المنخفض تخلق المزيد من مقاومة التدحرج، مما يعني أن المحرك يجب أن يعمل بجهد أكبر.

يمكن للسيارة أن تستهلك وقودًا إضافيًا بنسبة 5 في المائة، مقابل كل انخفاض ضغط يبلغ 0.5 بار.

إيقاف تشغيل الوظائف الإضافية

يجب استخدام وظائف، مثل: نظام تكييف الهواء، وسخانات المقاعد عند الضرورة فقط، لأنه يمكنهم استنزاف بطارية السيارة، وكذلك خزان البنزين.