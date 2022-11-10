الخميس, نوفمبر 10, 2022
الرئيسيةحياتناتعرّف على البلدان التي تكون فيها الحياة أغلى مما هي عليه في...
حياتنا

تعرّف على البلدان التي تكون فيها الحياة أغلى مما هي عليه في فرنسا..

الوايات المتحدة وباكستان من بين الأرخص..

كتب معالي بن عمر
البلدان التي تكون فيها الحياة أغلى مما هي عليه في فرنسا.. watanserb.com
البلدان التي تكون فيها الحياة أغلى مما هي عليه في فرنسا..
- Advertisement -

وطن– إذا كنا كثيرًا ما نشكو من ارتفاع تكلفة المعيشة، بسبب الأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية التي كانت مثل القشة التي قصمت ظهر البعير، فهناك أماكن في العالم حيث يكون العيش فيها أو حتى مجرّد السفر إليها مكلّفًا بشكل لا يُصدّق.

وفيما يلي، استعرضت مجلة “غرازيا” الفرنسية، البلدان والأقاليم التي تكون فيها تكلفة المعيشة أغلى من فرنسا، على سبيل المثال؟

هل تفكر في الانتقال؟ هذه هي أرخص البلدان للعيش في 2022

لمعرفة ذلك، ما عليك سوى تصفّح موقع Numbeo، وهو قاعدة بيانات تشاركية: يقوم مستخدمو الإنترنت من جميع أنحاء العالم من خلاله بالإشارة إلى أسعار الأنواع المختلفة من المنتجات أو الخدمات (المطاعم، والتسوق، والطعام والنقل، وفواتير الطاقة والملابس وتكاليف المرافق الترفيهية). والمؤشر الأساسي هو 100. لذلك فمن الأفضل أن يكون المؤشر أقل من ذلك، إذا كنت لا تريد أن تتحمل تكاليف باهظة الثمن.

جزيرة برمودا في بريطانيا
جزيرة برمودا في بريطانيا

برمودا، فرنسا، أم الولايات المتحدة؟ ما هي الدول التي لديها أعلى تكلفة معيشية؟

- Advertisement -

وفقًا لما ترجمته “وطن”، فإن الدولة التي تعتبر تكلفة المعيشة فيها الأغلى؛ هي برمودا، وهي بالفعل بلغت  المرتبة الأولى في عام 2021. فهذا الأرخبيل البريطاني بلغت تكاليف المعيشة فيه أعلى الدرجات، ويقدّر مؤشر تكلفة الحياة فيه بـ146.04.

علاوة على ذلك، فإن التسوق في هذه الجزيرة أغلى بالنسبة لأي شخص، حيث بلغ المؤشر (148.66)، وإذا كنت تريد أن تدلل نفسك في مطعم صغير وبتكلفة مناسبة، فهذا يقدّر بـ (159.17)، أما استئجار عقار، فبلغ مؤشر (98.58).

في هذا الترتيب، تحتل فرنسا المرتبة التاسعة عشرة “فقط” بتكلفة معيشية بمؤشّر 74.13، أي نصف مؤشر برمودا، كما أن المقدرة الشرائية تبلغ هناك مؤشر 81.07، مقابل 85.41 في فرنسا.

موقع أمريكي: مصر أرخص دول العالم معيشة تفجر السخرية على تويتر

- Advertisement -

خلف برمودا، نجد سويسرا التي يبلغ مؤشر تكلفة المعيشة فيها 123.35، لكنها على المستوى العالمي تتمتع بأعلى قوة شرائية (118.44). تأتي بعد ذلك النرويج (100.90)، وأيسلندا (94.86)، وبربادوس (92.37)، وجيرسي (92.02)، وإسرائيل (88.05)، والدنمارك (84.12)، وجزر الباهاما (84)، وسنغافورة (83.98) التي تحتل المركز العاشر في هذه القائمة.

ثم تليهم الولايات المتحدة بمؤشر يبلغ 26، وهي قبل المملكة المتحدة مباشرة، وإيطاليا التي بلغ مؤشر تكاليف المعيشة فيها 32، علمًا بأنها في أسفل الترتيب وفي المركز 139، ثم نجد في النهاية باكستان بمؤشّر تكلفة معيشة يقدر بـ(19.92).

مؤشر تكلفة المعيشة في أميركا 26
مؤشر تكلفة المعيشة في أميركا 26

هذه أرخص 15 مدينة في أوروبا .. لم تكن تتخيلها

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

العملة الجزائرية الجديدة تثير غضب سياسيين وصحفيين فرنسيين..لماذا؟(شاهد)

الهدهد

معرض فرنسي يعرض خريطة للعالم أجمع بدون المغرب بعد أن ضمها للجزائر (شاهد)

الهدهد

جزائري ينزع ملابس سيدة بوسط الشارع محاولا اغتصابها في فرنسا

الهدهد

اعتداء عنيف جدا من الشرطة الفرنسية على سيدتين في احتجاجات باريس (شاهد)

اقتصاد

أزمات الطاقة تتفاقم في فرنسا والسلطات تضطر لاتخاذ قرار صادم

الهدهد

ماذا يحدث في فرنسا؟.. الميادين الكبرى مغلقة بروث الحيوانات (فيديو)

تقارير

نيويورك تايمز تكشف عن فضيحة حول جماجم المقاومين الجزائريين التي استعيدت من فرنسا

تقارير

تظاهرات غاضبة تجتاح فرنسا لتردي المعيشة.. هل انقضى عصر أوروبا الذهبي؟

الهدهد

تمزيق مصحف طالبة فرنسية وإلقاء حجابها في سلة المهملات وإشادة بموقف مدير المدرسة!

الهدهد

من فرنسا.. أحدث ظهور لملك البحرين حمد بن عيسى يثير جدلاً (فيديو)

تقارير

“دعونا لا نُضحي بالرباط لأجل الجزائر”.. صحيفة فرنسية تثير الجدل

حياتنا

تعرف على أغلى الدول السياحية في العالم (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بطل سوري استثنائي يحطم 10 أرقام قياسية لموسوعة “غينيس”

“الإفتاء” تحذر المصريين من التظاهر ضد السيسي غدا 1111: “فتنة”

بينها الإمارات والمغرب والجزائر.. دول عربية مهددة بتأثير مدمر لتغير المناخ

علاء عبدالفتاح يخضع “لتغذية قسرية” وتكتم شديد على وضعه الصحي

حيل في أندرويد لا يعرفها الكثير من المستخدمون

خبير يكشف 5 طرق لجعل وقود سيارتك يدوم لفترة أطول

مفاجأة حول سبب وفاة وكيل لاعبين مشهورين بعد سقوطه من شرفة منزله

انسحاب القوات الروسية من الفلوجة.. هل أخطأ بايدن عمدا أو طاله الخرف؟ (شاهد)

لماذا غطت الملكة رانيا العبدالله شعرها بوشاح أثناء زيارة البابا فرانسيس؟ (شاهد)

تواجد زياش وحمد الله .. تشكيلة منتخب المغرب في مونديال كأس العالم 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC