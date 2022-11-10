تعرّف على البلدان التي تكون فيها الحياة أغلى مما هي عليه في فرنسا..

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وطن– إذا كنا كثيرًا ما نشكو من ارتفاع تكلفة المعيشة، بسبب الأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية التي كانت مثل القشة التي قصمت ظهر البعير، فهناك أماكن في العالم حيث يكون العيش فيها أو حتى مجرّد السفر إليها مكلّفًا بشكل لا يُصدّق.

وفيما يلي، استعرضت مجلة “غرازيا” الفرنسية، البلدان والأقاليم التي تكون فيها تكلفة المعيشة أغلى من فرنسا، على سبيل المثال؟

لمعرفة ذلك، ما عليك سوى تصفّح موقع Numbeo، وهو قاعدة بيانات تشاركية: يقوم مستخدمو الإنترنت من جميع أنحاء العالم من خلاله بالإشارة إلى أسعار الأنواع المختلفة من المنتجات أو الخدمات (المطاعم، والتسوق، والطعام والنقل، وفواتير الطاقة والملابس وتكاليف المرافق الترفيهية). والمؤشر الأساسي هو 100. لذلك فمن الأفضل أن يكون المؤشر أقل من ذلك، إذا كنت لا تريد أن تتحمل تكاليف باهظة الثمن.

برمودا، فرنسا، أم الولايات المتحدة؟ ما هي الدول التي لديها أعلى تكلفة معيشية؟

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وفقًا لما ترجمته “وطن”، فإن الدولة التي تعتبر تكلفة المعيشة فيها الأغلى؛ هي برمودا، وهي بالفعل بلغت المرتبة الأولى في عام 2021. فهذا الأرخبيل البريطاني بلغت تكاليف المعيشة فيه أعلى الدرجات، ويقدّر مؤشر تكلفة الحياة فيه بـ146.04.

علاوة على ذلك، فإن التسوق في هذه الجزيرة أغلى بالنسبة لأي شخص، حيث بلغ المؤشر (148.66)، وإذا كنت تريد أن تدلل نفسك في مطعم صغير وبتكلفة مناسبة، فهذا يقدّر بـ (159.17)، أما استئجار عقار، فبلغ مؤشر (98.58).

في هذا الترتيب، تحتل فرنسا المرتبة التاسعة عشرة “فقط” بتكلفة معيشية بمؤشّر 74.13، أي نصف مؤشر برمودا، كما أن المقدرة الشرائية تبلغ هناك مؤشر 81.07، مقابل 85.41 في فرنسا.

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خلف برمودا، نجد سويسرا التي يبلغ مؤشر تكلفة المعيشة فيها 123.35، لكنها على المستوى العالمي تتمتع بأعلى قوة شرائية (118.44). تأتي بعد ذلك النرويج (100.90)، وأيسلندا (94.86)، وبربادوس (92.37)، وجيرسي (92.02)، وإسرائيل (88.05)، والدنمارك (84.12)، وجزر الباهاما (84)، وسنغافورة (83.98) التي تحتل المركز العاشر في هذه القائمة.

ثم تليهم الولايات المتحدة بمؤشر يبلغ 26، وهي قبل المملكة المتحدة مباشرة، وإيطاليا التي بلغ مؤشر تكاليف المعيشة فيها 32، علمًا بأنها في أسفل الترتيب وفي المركز 139، ثم نجد في النهاية باكستان بمؤشّر تكلفة معيشة يقدر بـ(19.92).