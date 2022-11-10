الخميس, نوفمبر 10, 2022
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بطل سوري استثنائي يحطم 10 أرقام قياسية لموسوعة “غينيس”

تجاوز الرقم العالمي السابق لرياضي إسباني

كتب خالد الأحمد
اللاعب السوري محمد فيضو watanserb.com
اللاعب السوري محمد فيضو يدخل موسوعة غينيس 14 مرة
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وطن – تمكن اللاعب السوري “محمد فيضو” من تحطيم الرقم العاشر العالمي بموسوعة “غينيس“، وتمثل إنجازه في رفع رجل واحدة بـ 113 ضغطة في دقيقة واحدة، متجاوزاً الرقم العالمي السابق لرياضي إسباني بـ 80 ضغطة.

رقم قياسي خاص به

وكانت سنة 2021 استثنائية للشاب العشريني إذ بعد أشهر من التمارين والمثابرة، تواصل محمد مع لجنة كتاب “غينيس” ليبدأ مشواره الرياضي حيث تمكن من تسجيل رقم قياسي خاص به عندما نجح بتمرين الضغط الجانبي بتكرار 93 مرة خلال دقيقة واحدة.

محمد فيضو

وفي المرة الثانية سجل اسمه مجدداً برقم قياسي بتمرين الضغط على قبضة واحدة مع رفع رجل واحدة وحقيبة 40 باوند (1 كلغ يساوي تقريباً 2.2 باوند) على الظهر وبتكرار 73 مرة خلال دقيقة واحدة.

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وفي المرة الثالثة سجل رقماً قياسياً بتمرين الضغط الجانبي بيد واحدة بتكرار 63 مرة خلال دقيقة واحدة.

أحلام أصبحت واقعاً

وأشار تقرير لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن “فيضو” ابن الثانية والعشرين عاماً، اعتاد على تحقيق نجاح تلو النجاح وترويض أحلامه لتصبح واقعاً يرسم له درب الوصول للعالمية، كما يطمح.

فقد تمكن عام 2021 من دخول الموسوعة بستة أرقام قياسية، وفي عام 2022 بعشرة أرقام قياسية عالمية، ليتمكّن خلال عامين متتالين من تحطيم الرقم الأكبر في موسوعة غينيس.

تمكن اللاعب محمد فيضو عام 2021 من دخول الموسوعة بستة أرقام قياسية
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وقال “فيضو” الطالب في كلية التربية بجامعة تشرين للوكالة: “وضعت نصب عيني تحطيم الرقم القياسي لتمرين الضغط على القبضة مع رفع رجل واحدة، وقد نجحت في ذلك فقد حطمت الرقم السادس عشر لعام 2022.”

وتابع:”وذلك بعد أن تمكنت من رفع رجل واحدة بـ 113 ضغطة في دقيقة واحدة، متجاوزاً الرقم الرقم العالمي السابق للرياضي الإسباني بـ 80 ضغطة.”

مواظبة يومية على التمرين

ومنذ طفولته وهو يحلم بالوصول إلى العالمية، إذ يقول فيضو، لاعب رياضة التايكواندو: تحقيق الأحلام والشهرة يتطلبان تعبا وإرادة وتصميما، وبالفعل استطعت أن أصنع من المستحيل معجزة، حيث أتدرب أحياناً عشر ساعات يومياً لرفع مستوى لياقتي البدنية.

وحسب فيضو، فإن كل تمرين من تمارين القوة البدنية يعتمد على تقوية عضلات معينة على حساب عضلات أخرى، ولذلك كنت أواظب على التدريب على تمارين الضغط واللياقة البدنية التي كانت تتطلب جهداً كبيراً وتركيز ومواظبة يومية للارتقاء بلياقتي البدنية.

محمد فيضو

وكشف اللاعب السوري أن يضطر بسبب ظروف سوريا الانتظار لثمانية أشهر حتى يحصل على الشهادة والميدالية ، وذلك بعد أن يتم ارسالها من بريطانيا إلى أحد أقاربه في قطر الذي يرسلها له إلى لبنان، ومن ثم إلى سوريا لأستلمها أخيراً، بالإضافة لدفع تكاليف مالية للحصول على الشهادة.

يحلم بالوصول إلى العالمية

وبنبرة ممزوجة بالزهو أضاف فيضو: “هذه الأرقام التي أتجاوزها ليست جديدة وإنما تعود لسنوات سابقة فشل كثيرون في تحطيمها بالرغم من الدعم الذي يتلقونه.

وأردف أنه يحلم بالوصول إلى العالمية منذ طفولته، واستدرك أن “تحقيق الأحلام والشهرة يتطلبان تعبا وإرادة وتصميما، وبالفعل استطعت أن أصنع من المستحيل معجزة، حيث أتدرب أحياناً عشر ساعات يومياً لرفع مستوى لياقتي البدنية”.

اللاعب السوري محمد فيضو يحلم بالوصول إلى العالمية

يذكر أن البطل السوري فيضو يملك شهادة في التدريب البدني، والمساج الرياضي والتجميلي، و3 شهادات في التغذية، وشهادة في المعالجة الفيزيائية المنزلية، وشهادتين بالإسعافات الأولية، وعدة شهادات أخرى في الاستشفاء العضلي والتحكيم الدولي في كمال الأجسام والقوة البدنية.

وكان محترف اللياقة البدنية السوري “عبد الله سقاطي” نجح في ديسمبر 2020 بكسر الرقم القياسي لأكثر عدد تمارين ضغط بذراع ورجل واحدة خلال دقيقة (لرجل) محققاً 51 مرة وذلك في محاولة أجراها في مدينة اللاذقية الساحلية بسوريا.

المصدرسبوتنيك
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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