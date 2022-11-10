الخميس, نوفمبر 10, 2022
الرئيسيةالهدهدانسحاب القوات الروسية من الفلوجة.. هل أخطأ بايدن عمدا أو طاله الخرف؟...
الهدهد

انسحاب القوات الروسية من الفلوجة.. هل أخطأ بايدن عمدا أو طاله الخرف؟ (شاهد)

تفاعل واسع مع فيديو جديد للرئيس الأمريكي

كتب خالد السعدي
القوات الروسية watanserb.com
الرئيس الامريكي جو بايدن
- Advertisement -

وطن– أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالةً من الجدل، بعدما أخطأ في ذكر اسم مدينة خيرسون، وقال عِوضاً عنها الفلوجة (المدينة العراقية)، وهو يتحدث عن انسحاب القوات الروسية.

وكان وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو”، قد أمر قواته بالانسحاب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، واتخاذ مواقع دفاعية على الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.

وقال القائد العام للقوات الروسية الجنرال “سيرغي سوروفكين”، إنه لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى مدينة خيرسون، لافتاً إلى أنه اقترح “إقامة خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر”.

- Advertisement -

فيديو بايدن أثار حالة من الجدل، فهناك من ظنّ أنه دليل جديد على إصابة الرئيس الأمريكي بـ”الخرف”، كما يقال لتقدمه في السن.

- Advertisement -

لكن هناك من ظنّ أنّ بايدن تعمّد إظهار ذلك، للسخرية من تقارير إصابته بالخرف.

فيما ركز البعض على الأضرار التي لاقتها الولايات المتحدة في الفلوجة، خلال فترة احتلال العراق.

ومنذ فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية، لم يتوقف الجدل عن حالته الصحية، وسقط في العديد من الأخطاء التي تنم عن أمراض متعلقة بالشيخوخة أو الخرف.

خطأ في عدد الولايات

وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو، يُظهر خطئاً وقع فيه الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، بعد أن أخطأ في عدد الولايات الأمريكية.

جاء ذلك خلال خطاب لبايدن، خلال حفل استقبال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا، شمال شرق البلاد.

بايدن يخطئ في عدد الولايات الأمريكية ويثير سخرية واسعة (فيديو)

وتحدث بايدن عن هزيمة الجمهوريين أمام معسكره الديمقراطي في انتخابات 2018 في 54 ولاية، علماً بأن عدد الولايات 50 ولاية.

تخوف أمريكي بسبب صحة الرئيس

وكان استطلاع رأي، قد أظهر تخوّف الأمريكيين بشكل عميق من حالة الشيخوخة، التي يُعاني منها الرئيس الأمريكي.

وفي نوفمبر 2021، خضع بايدن لفحص القولون بالمنظار، ونقل السلطة لفترة وجيزة إلى نائبة الرئيس “كامالا هاريس”، كما خضع بايدن لعملية استئصال ورم حميد في القولون.

ويعاني الرئيس الأمريكي من أمراض الشيخوخة، مثل: ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وعدم انتظام ضربات القلب.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

“نحن كرماء جدا”.. زيلينسكي أفقد بايدن أعصابه بهذا الطلب عبر الهاتف

الهدهد

بايدن يستفز الفلسطينيين والعرب:لو لم تكن إسرائيل موجودة لاخترعناها (فيديو)

الهدهد

صفقة سرية مع السعودية.. نيويورك تايمز: هكذا تعرض بايدن للخداع

تقارير

Wsj: هكذا سخر “ابن سلمان” من “بايدن” وشكك في قواه العقلية مع مستشاريه في الخفاء!

اقتصاد

ماذا يعني سحب بايدن 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الإستراتيجي؟

الهدهد

بايدن حسم أمره بشأن ابن سلمان ولقاء كان محتمَلاً في قمة العشرين

تقارير

“بايدن” يتوعد السعودية بعواقب وخيمة.. موعدنا مع عودة الكونغرس للانعقاد(شاهد)

الهدهد

جنود بوتين يستسلمون ويرفعون الرايات البيضاء في أوكرانيا (شاهد)

تقارير

“بايدن” يستعد لمعاقبة السعودية ومطالب بمنح الملك “سلمان” مهلة 5 أيام للتراجع وإلا!!

الهدهد

إدارة بايدن تدرس منح الحصانة لمحمد بن سلمان وتطلب مهلة

فيديو

أبناء بوتين يتحاربون.. اشتباك بين مقاتل من القوات الخاصة وحارس وطني روسي (فيديو)

تقارير

حلم “بوتين” يتبخر.. استسلام جماعي للقوات الروسية وسط تقدم إستراتيجي للجيش الأوكراني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مفتي ليبيا يجيز الخروج على السيسي ويدعو المصريين للإطاحة به (فيديو)

بطل سوري استثنائي يحطم 10 أرقام قياسية لموسوعة “غينيس”

“الإفتاء” تحذر المصريين من التظاهر ضد السيسي غدا 1111: “فتنة”

بينها الإمارات والمغرب والجزائر.. دول عربية مهددة بتأثير مدمر لتغير المناخ

علاء عبدالفتاح يخضع “لتغذية قسرية” وتكتم شديد على وضعه الصحي

حيل في أندرويد لا يعرفها الكثير من المستخدمين

خبير يكشف 5 طرق لجعل وقود سيارتك يدوم لفترة أطول

مفاجأة حول سبب وفاة وكيل لاعبين مشهورين بعد سقوطه من شرفة منزله

لماذا غطت الملكة رانيا العبدالله شعرها بوشاح أثناء زيارة البابا فرانسيس؟ (شاهد)

تواجد زياش وحمد الله .. تشكيلة منتخب المغرب في مونديال كأس العالم 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC