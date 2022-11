انسحاب القوات الروسية من الفلوجة.. هل أخطأ بايدن عمدا أو طاله الخرف؟ (شاهد)

- Advertisement -

وطن– أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالةً من الجدل، بعدما أخطأ في ذكر اسم مدينة خيرسون، وقال عِوضاً عنها الفلوجة (المدينة العراقية)، وهو يتحدث عن انسحاب القوات الروسية.

وكان وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو”، قد أمر قواته بالانسحاب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، واتخاذ مواقع دفاعية على الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.

وقال القائد العام للقوات الروسية الجنرال “سيرغي سوروفكين”، إنه لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى مدينة خيرسون، لافتاً إلى أنه اقترح “إقامة خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر”.

فيديو بايدن أثار حالة من الجدل، فهناك من ظنّ أنه دليل جديد على إصابة الرئيس الأمريكي بـ”الخرف”، كما يقال لتقدمه في السن.

لكن هناك من ظنّ أنّ بايدن تعمّد إظهار ذلك، للسخرية من تقارير إصابته بالخرف.

فيما ركز البعض على الأضرار التي لاقتها الولايات المتحدة في الفلوجة، خلال فترة احتلال العراق.

ومنذ فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية، لم يتوقف الجدل عن حالته الصحية، وسقط في العديد من الأخطاء التي تنم عن أمراض متعلقة بالشيخوخة أو الخرف.

وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو، يُظهر خطئاً وقع فيه الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، بعد أن أخطأ في عدد الولايات الأمريكية.

جاء ذلك خلال خطاب لبايدن، خلال حفل استقبال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا، شمال شرق البلاد.

وتحدث بايدن عن هزيمة الجمهوريين أمام معسكره الديمقراطي في انتخابات 2018 في 54 ولاية، علماً بأن عدد الولايات 50 ولاية.

Joe Biden apparently thinks that there are 54 states.

This guy is completely senile.

pic.twitter.com/rGsRMp4QhF

— Ryan Fournier (@RyanAFournier) October 29, 2022