انسحاب القوات الروسية من الفلوجة.. هل أخطأ بايدن عمدا أو طاله الخرف؟ (شاهد)

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وطن– أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالةً من الجدل، بعدما أخطأ في ذكر اسم مدينة خيرسون، وقال عِوضاً عنها الفلوجة (المدينة العراقية)، وهو يتحدث عن انسحاب القوات الروسية.

وكان وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو”، قد أمر قواته بالانسحاب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، واتخاذ مواقع دفاعية على الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.

وقال القائد العام للقوات الروسية الجنرال “سيرغي سوروفكين”، إنه لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى مدينة خيرسون، لافتاً إلى أنه اقترح “إقامة خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر”.

بايدن: انسحب الروس من الفلوجة أعني خيرسون. pic.twitter.com/poII8WdAHS — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) November 10, 2022

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فيديو بايدن أثار حالة من الجدل، فهناك من ظنّ أنه دليل جديد على إصابة الرئيس الأمريكي بـ”الخرف”، كما يقال لتقدمه في السن.

مخرففف😂😂😂 — 𝑫𝒓 𝑨𝒍𝒃𝒂𝒚𝒂𝒕𝒊 🇵🇹🇧🇷 (@KKXXK7) November 10, 2022

صار يخربط من كثر الكوارث الي مسويتها دولته — NOTWSB12 (@tursttripleh) November 10, 2022

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لكن هناك من ظنّ أنّ بايدن تعمّد إظهار ذلك، للسخرية من تقارير إصابته بالخرف.

اعتقد بأنه (يطقطق على العالم) بشكل متعمد بعد اشاعات الخرف والعجز. — ابن كند (@kindahkingdom) November 10, 2022

صح متعمد ، ينرفز ترامب وهو يبي هذا — احمد العنزي (@Ahamadalanzi00) November 10, 2022

فيما ركز البعض على الأضرار التي لاقتها الولايات المتحدة في الفلوجة، خلال فترة احتلال العراق.

الفلوجة كابوس لكم — (💙,🧡) crypto (💙,🧡) (@o40518) November 10, 2022

مو ناسي الفلوجه ، من اللي شافه فيها — ابو نايف (@ffa89437525) November 10, 2022

ومنذ فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية، لم يتوقف الجدل عن حالته الصحية، وسقط في العديد من الأخطاء التي تنم عن أمراض متعلقة بالشيخوخة أو الخرف.

خطأ في عدد الولايات

وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو، يُظهر خطئاً وقع فيه الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، بعد أن أخطأ في عدد الولايات الأمريكية.

جاء ذلك خلال خطاب لبايدن، خلال حفل استقبال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا، شمال شرق البلاد.

وتحدث بايدن عن هزيمة الجمهوريين أمام معسكره الديمقراطي في انتخابات 2018 في 54 ولاية، علماً بأن عدد الولايات 50 ولاية.

Joe Biden apparently thinks that there are 54 states. This guy is completely senile.

pic.twitter.com/rGsRMp4QhF — Ryan Fournier (@RyanAFournier) October 29, 2022

تخوف أمريكي بسبب صحة الرئيس

وكان استطلاع رأي، قد أظهر تخوّف الأمريكيين بشكل عميق من حالة الشيخوخة، التي يُعاني منها الرئيس الأمريكي.

وفي نوفمبر 2021، خضع بايدن لفحص القولون بالمنظار، ونقل السلطة لفترة وجيزة إلى نائبة الرئيس “كامالا هاريس”، كما خضع بايدن لعملية استئصال ورم حميد في القولون.

ويعاني الرئيس الأمريكي من أمراض الشيخوخة، مثل: ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وعدم انتظام ضربات القلب.