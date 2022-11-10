الخميس, نوفمبر 10, 2022
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المشهور العُماني مبارك المعشني يشارك في مظاهرة بالهند ويثير تفاعلاً واسعاً(شاهد)

"المعشني" ظهر وهو يردد هتافات المتظاهرين دون أن يفهمها

كتب سالم حنفي
مبارك المعشني watanserb.com
مبارك المعشني
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو فكاهياً للمشهور العماني “مبارك المعشني”، خلال مشاركته في مظاهرة في ولاية كيرلا الهندية.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “المعشني” متقدّماً المظاهرة، وهو يردد هتافات المتظاهرين بشكل ساخر.

ووفقاً للفيديو، يبدو أن “المعشني” صادف أثناء تواجده في الشارع مرورَ مظاهرة احتجاجية، فقرر الانضمام إليها وتصويرها، من باب حس الفكاهة.

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وظهر واضحاً، وفقاً للفيديو، عدم معرفة “المعشني” معنى الهتافات التي نادى بها المتظاهرون، حيث كان يردد ما يسمع دون أن يفهم، حتى أن بعض الهتافات سقطت منه، ولم يتمكن من ترديدها.

الفيديو المتداوَل لاقى تفاعلاً واسعاً من قبل المغردين، الذين عبّروا عن إعجابهم به، في حين تساءل البعض عن إمكانية أن يكون “المعشني” مُدركاً لما يقوله، أم يردد ما يقوله المتظاهرون بالصدفة.

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وفي هذا السياق، قالت مغردة أضحكها الفيديو: “هو يتكلم لغتهم ولا صدفت معه يرتب ع الكلمات”.

وقال مغرد آخر: “ليش انا جلسست اردد وراهم”.

وعبرت مغردة أخرى عن سعادتها بالفيديو، قائلةً: “بس زندا اباد عرف ينطقها صح”.

ومازح مغرد آخر قائلاً: “تخيل لو طلعت المظاهرات للمطالبة بدعم المثلية وهو مشارك معهم”.

وقال آخر: “اخرتها تطلع ضد المسلمين وذا مايدري”.

يشار إلى أن نجم مواقع التواصل الاجتماعي العماني “مبارك المعشني” متواجد حالياً في الهند، ويشارك منذ أيام بنشر فيديوهات توثق رحلته هناك، عبر قناته على “اليوتيوب” و”سناب شات”.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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