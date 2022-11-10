المشهور العُماني مبارك المعشني يشارك في مظاهرة بالهند ويثير تفاعلاً واسعاً(شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو فكاهياً للمشهور العماني “مبارك المعشني”، خلال مشاركته في مظاهرة في ولاية كيرلا الهندية.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “المعشني” متقدّماً المظاهرة، وهو يردد هتافات المتظاهرين بشكل ساخر.

ووفقاً للفيديو، يبدو أن “المعشني” صادف أثناء تواجده في الشارع مرورَ مظاهرة احتجاجية، فقرر الانضمام إليها وتصويرها، من باب حس الفكاهة.

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وظهر واضحاً، وفقاً للفيديو، عدم معرفة “المعشني” معنى الهتافات التي نادى بها المتظاهرون، حيث كان يردد ما يسمع دون أن يفهم، حتى أن بعض الهتافات سقطت منه، ولم يتمكن من ترديدها.

عماني يشارك هنود متظاهرين 😂 pic.twitter.com/Lc04xjI5Tg — Trend pase (@trend_pase) November 9, 2022

الفيديو المتداوَل لاقى تفاعلاً واسعاً من قبل المغردين، الذين عبّروا عن إعجابهم به، في حين تساءل البعض عن إمكانية أن يكون “المعشني” مُدركاً لما يقوله، أم يردد ما يقوله المتظاهرون بالصدفة.

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وفي هذا السياق، قالت مغردة أضحكها الفيديو: “هو يتكلم لغتهم ولا صدفت معه يرتب ع الكلمات”.

هو يتكلم لغتهم ولا صدفت معه يرتب ع الكلمات😂😭 — 🎵 (@a3oojy) November 9, 2022

وقال مغرد آخر: “ليش انا جلسست اردد وراهم”.

ليش انا جلسست اردد وراهم. ! 😂😂😭 — BoSh.90 (@90_bosh) November 9, 2022

وعبرت مغردة أخرى عن سعادتها بالفيديو، قائلةً: “بس زندا اباد عرف ينطقها صح”.

بس زندا اباد عرف ينطقها صح😂😂😂😂😂😂 — 🐻🎧 (@moon_fcb7) November 9, 2022

ومازح مغرد آخر قائلاً: “تخيل لو طلعت المظاهرات للمطالبة بدعم المثلية وهو مشارك معهم”.

تخيل لو طلعت المظاهرات للمطالبة بدعم الـ 🏳️‍🌈 وهو مشارك معهم ،،

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — fCb~بلوغرآني 🅙 (@2369WD) November 9, 2022

وقال آخر: “اخرتها تطلع ضد المسلمين وذا مايدري”.

اخرتها تطلع ضد المسلمين وذا مايدري 😂 — عنان (@Anan6iii) November 9, 2022

يشار إلى أن نجم مواقع التواصل الاجتماعي العماني “مبارك المعشني” متواجد حالياً في الهند، ويشارك منذ أيام بنشر فيديوهات توثق رحلته هناك، عبر قناته على “اليوتيوب” و”سناب شات”.