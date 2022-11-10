اللقطات الأولى للعثور على جثامين 5 أفغان قتلوا طعنا في تركيا

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وطن – بعد اختفاء استمر عدة أيام، عثرت أجهزة الأمن في تركيا على جثامين خمسة أفغانستانيين قتلوا طعنا.

وتلقت الشرطة بلاغا من ذوي القتلى باختفائهم، بتم إجراء عملية بحث، قادت إلى العثور عليهم في منزل يقع في حي “أورنك” بمنطقة ألتن داغ الشعبية بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة دمير أوران الإخبارية.

Ankara’nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi’nde bir evde 5 Afgan uyruklu şahıs ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, araştırmalarını sürdürüyor. pic.twitter.com/yepMBEeE6L — Ahmet Sesli (@Ahmet_Sesli_) November 10, 2022

العثور على الجثامين

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وعثرت أجهزة الأمن في البداية، على أربع جثث، وبعد البحث في المنزل تم العثور على الجثة الخامسة مكبّلة اليدين من الخلف، وموضوعة داخل أحد الأسرّة في المنزل.

وعلى الفور، تم استدعاء المزيد من العناصر الأمنية إلى المنطقة، وتم أخذ إجراءات أمنية مشددة.

وأظهرت التحريات الأولية، أن الخمسة أشخاص قتلوا قبل خمسة أيام من العثور عليهم، فيما تم فتح تحقيق بالحادثة وسيتم الكشف عما يقود إليه لاحقا.

📌 Ankara'da beş göçmen ölü bulundu Ankara’nın Altindağ ilçesinde bir evde Afgan uyruklu beş kişi ölü bulundu — Artı TV (@ArtiTV_) November 10, 2022

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بيان نيابة أنقرة

وقالت النيابة العامة في أنقرة، في بيان: “تم الحضور إلى عنوان سكني بمنطقة ألتن داغ بعد بلاغ بعدم التمكن من التواصل مع مجموعة من الأشخاص، وبعد استدعاء مختص بفتح الأقفال تم الدخول إلى المسكن، ليتم العثور على 5 مواطنين ذكور يعتقد أنهم أجانب، حيث تبين مقتلهم بعد تعرضهم لجروح باستخدام آلة حادة”.

وأضافت أن التحقيقات مستمرة من أجل جمع المعلومات والأدلة والتأكد من هويات الضحايا، من خلال النيابة العامة في أنقرة، وبإشراف من المدعي العام المناوب، وتواصل فرق الطب العدلي تحقيقاتها في مكان الجريمة.

بدوره، صرح محافظ أنقرة بأن التحقيقات في الحادث المؤسف بدأت تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد سبب القتل، ومعرفة مرتكبيه.

معاناة الأجانب

ويعاني الأجانب ولا سيما السوريين والأفغان من حالة رفض عنصرية من قبل بعض أطياف الشارع التركي، ولا سيما مع حالة الاستقطاب السياسي في البلاد وقرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023.

هذه الحالة رفعت من حدة التعصب والهجمات المنفذة بحقهم في الفترة الماضية، خاصة مع استخدام بعض الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة خطاب كراهية ضد الأجانب.