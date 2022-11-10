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اقتحام السويس بأسطول مدرعات وسيارات شرطة عشية 11\11 وغلق المدينة (شاهد)

قوات الأمن أغلقت الشوارع والميادين بالتزامن مع دعوات التظاهر

كتب باسل النجار
اقتحام السويس watanserb.com
الأمن المصري يقتحم مدينة السويس ويغلق ميادينها عشية دعوات 1111
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وطن – تداول ناشطون على مواقع التواصل في مصر مقطعا مصورا، وثق أسطول لمدرعات وسيارات شرطة تابعة للداخلية المصرية، وهي تجوب ميادين مدينة السويس العامة وشوارعها وتغلقها، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية المحتملة غدا، الجمعة 11 نوفمبر.

السويس واستنفار أمني واسع

الفيديو الذي بثه الإعلامي معتز مطر عبر قناة “الشعوب” وتم تداوله على نطاق واسع، لم يتسنى لنا التأكد من صحته أو زمان تصويره، لكنه انتشر بشكل مكثف على حسابات مصرية بتويتر وفيسبوك.

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وكانت تقارير صحفية كشفت عن استعدادات أمنية مكثفة للأمن المصري، في الميادين العامة وخاصة “ميدان التحرير” ومحيطه، تخوفا من التجمعات وانطلاق شرارة “ثورة جديدة” بات يترقبها النظام.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار أيضا تزامنا مع قمة المناخ ومواجهة دعوات 11/11، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر.

وشهد “ميدان التحرير” بمنطقة وسط القاهرة – والذي يعد من أهم ميادين مصر – والذي شهد أحداث ثورة 25 يناير عام 2011 وأحداث 30 يونيو عام 2013، حالة استنفار أمني شديدة.

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حيث شوهدت سيارات الشرطة وقوات الأمن المركزي ومدرعات بالشوارع الجانبية المؤدية إلى الميدان استعدادا لتلك التظاهرات، وفقا لشهود عيان.

وتم أيضا رصد حالة استنفار أمني كبيرة في محيط ميدان “مصطفى محمود” بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، وهو أيضا أحد الميادين المصرية الشهيرة الذي شهد العديد من التظاهرات عقب اندلاع ثورة 25 يناير.

غلق ميدان التحرير والميادين العامة

وتكثف مدرعات الشرطة من وجودها بالقرب من ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب وباب اللوق، وسط العاصمة المصرية.

وكذلك أمام نقابتي الصحافيين والمحامين بشارعي عبد الخالق ثروت ورمسيس، وأيضا في بعض مناطق شرق القاهرة، مثل ميادين المطرية، وحلمية الزيتون، والألف مسكن، والنعام، في حي عين شمس، لما لهذه المناطق من سوابق في الخروج بتظاهرات.

وعلق معتز مطر على المقطع الذي بثه على حسابه الرسمي بتويتر أيضا بقوله: “رعب غير مسبوق من الشعب ومحاولة تخويف المصريين في السويس.”

وغداً الجمعة 11 نوفمبر، سيكون موعد هذه الاحتجاجات الشعبية، التي تمّ الترويج لها على مواقع التواصل، وسط استعدادات أمنية مكثّفة من قبل النظام بجميع أماكن الدولة الحيوية.

وتتزامن هذه الاحتجاجات المرتقبة، والتي حذّرت السفارة الأمريكية في القاهرة مواطنيها في مصر منها، مع انعقاد قمة المناخ التي تحوّلت إلى مصدر قلق هي الأخرى للسيسي، عقب التضامن الواسع من قبل عدد كبر من المشاركين فيها مع الناشط المعتقل علاء عبدالفتاح، ومطالبتهم النظام بالإفراج عنه.

دار الإفتاء تحذر المصريين من الخروج على السيسي

هذا وحذّرت “دار الإفتاء” المصرية في بيان رسمي لها، المصريينَ من المشاركة في التظاهرات التي تتم الدعوة لها على نطاق واسع غداً، (دعوات 11\11)، واصفة هذه الدعوات بأنها “فتنة”.

وتشهد مواقع التواصل في مصر منذ أيام، ترويجاً واسعاً لهذه الاحتجاجات ،التي تأتي تحت عنوان “ثورة الغلابة”، وسط تأكيد عدد كبير من المصريين على مشاركتهم بهذه الاحتجاجات، رفضاً لسياسات النظام، التي أفقرت المصريين، ودمرت الاقتصاد.

“الإفتاء”، وعبر حسابها الرسمي بفيسبوك، حذّرت المصريين من هذه الدعوات، ودعتهم لعدم المشاركة فيها بزعم الحفاظ على الوطن.

وذكرت ما نصه: “في هذه اللحظات الفارقة ووسط هذه التحديات؛ كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطني، أو ينطوي على شماتة فيما تمر به البلاد، هو حديث فتنة لا يخرج إلا من نفوس أعماها العداء للوطن”.

البيان الذي تسبّبَ بجدل واسع على السوشيال ميديا، بين النشطاء الذين انتقدوا سياسات النظام المتناقضة، حيث أكد السيسي أكثر من مرة في خطاباته على ضرورة فصل الدين عن السياسة، وها هي أكبر هيئة دينية بالدولة تدخل في صلب السياسة بما يخدم النظام ويدعم أهدافه، حسب وصفهم.

المصدروطن - رصد تويتر + فيسبوك
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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