اختبر مستوى ذكائك.. أمامك 11 ثانية فقط لتحسب عدد الأشخاص داخل المعرض الفني!

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وطن– يعدّ اختبار الذكاء هذا طريقةً ممتعةً لاختبار مستوى ذكائك، بناءً على القرار الذي تتخذه أثناء حلّ لعبة التفكير.

تفكير تحليلي ومنطقي

تحت هذه الأنواع من الألغاز الذهنية، تحتاج إلى تحليل المشكلة بعناية، والوصول إلى الإجابة باستخدام مهارات التفكير التحليلي والمنطقي.

تجعل ألعاب التفكير ودعابة الدماغ، لغزًا بسيطًا أكثر تشويقًا، من خلال إضافة عنصر ممتع إلى الألغاز.

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تحتاج إلى التفكير بشكل خلاق للوصول إلى الحل، لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة.

لذا، فقد توصلنا إلى دعابة مثيرة للاهتمام للدماغ، نشرها موقع “برايت سايد“، حيث يتعين عليك تحديد العدد الإجمالي للأشخاص داخل معرض الرسم في الصورة.

كم عدد الأشخاص؟

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في الصورة أعلاه، تحتاج إلى تحديد عدد الأشخاص الموجودين داخل معرض الرسم، يسأل اللغز المشاهدين “كم عدد الأشخاص هنا؟” في الصورة.

يمكنك أن ترى أنّ الناس يحدقون في اللوحة، في المعرض الفني.

داخل المعرض، يوجد تمثال محفوظ في وسط الغرفة، لذا أثناء حساب عدد الأشخاص في الصورة، عليك أن تضع في اعتبارك، أن الأشخاص الموجودين في الغرفة يجب أن يكونوا على قيد الحياة.

أنت مطالَب بالنظر إلى الصورة بعناية فائقة قبل الإجابة على هذا اللغز، لأن الإجابة بسيطة للغاية ولكنها صعبة.

إليك الإجابة

إذا نظرت إلى الصورة بعناية، فستتمكن من تحديد العدد الإجمالي للأشخاص داخل معرض اللوحة. لو كنت تعتقد أن الإجابة هي 11، فهذا خطأ لأن اللوحة والتمثال ليسا على قيد الحياة.

أما إذا كانت الإجابة هي 5، فأنت مخطئ مرة أخرى، لأنه يوجد في الغرفة شخص يختبئ خلف اللوحة.

الآن، إذا كنت ستحسب عدد الأشخاص، فسترى أن هناك 6 أشخاص داخل معرض الرسم.

تم وضع علامة على جميع الأشخاص الستة في الصورة الواردة أدناه:

إذن ، الجواب على هذا الاختبار العقلي هو أن هناك 6 أشخاص داخل معرض الرسم.

دعابة الدماغ أعلاه هي طريقة ممتعة لاختبار ذكائك، ومهاراتك في الملاحظة.

لا مهارات رياضية

تتطلب هذه الأنواع من الألغاز التفكير الجانبي، بدلاً من المهارات الرياضية، للوصول إلى الحل في الوقت المحدد. لكنك ستشعر بالإنجاز إذا اكتشفت الإجابة في ثوانٍ قليلة.

هذه الدعابة الذهنية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لتقييم مستوى ذكائك. ومع ذلك، فإن محاولة إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هي طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.