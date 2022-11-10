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أغرب جريمة سرقة في الكويت.. لص يهاجم 3 محال ويسطو على 15 جهاز آيفون (شاهد)

تفاعل واسع أثير على هذه الجريمة

كتب خالد السعدي
جريمة سرقة في الكويت watanserb.com
جريمة سرقة في الكويت
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وطن- بثت وسائل إعلام كويتية، مقطعَ فيديو يُظهر لحظة ارتكاب جريمة سطو على محالِّ هواتف، في محافظة الفروانية (جنوب).

وأظهر الفيديو، الذي تمّ التقاطه بكاميرا مثبتة، اللّصَّ الملثم وهو يسطو على ثلاثة محال هواتف، ويسرق 15 جهاز آيفون.

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سخرية واسعة

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أثار الفيديو موجةَ سخرية واسعة بين النشطاء الكويتيين، حيث قال ناشط: “انزين ليش النغمه ترا محل تيلفونات مو سطو على بنك”.

وكتب آخر: “واضح متأثر بghost تبع كول اوف دوتي من القناع”.

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وسخرت ناشطة: “سامحوه المؤثرات الصوتية حلوة”.

وجزم ناشط، بأن يكون منفّذُ عملية السطو يحمل الجنسية السورية.

فطالب ناشط القبض على صاحب هذه التغريدة، وتوقَّعَ علاقته بالسارق.

وتفاعل “نبيل”: “اتصور متاثر بمسلسلات من طريقه التنكر والسرقه بس ان شاء الله يصيدونه لازم يترك له بصمه او يلاحق عند التصرف بالتلفونات ال١٥”.

عقوبات جرائم السرقة في الكويت

وتنصّ المادة (219) من قانون الجزاء الكويتي، على فرض عقوبة بالحبس لمدة ثلاث أعوام، وتوقيع غرامة مالية، في حالة كانت السرقة واقعةً في مكان سكني كشقة محلّ سكن أو غيره، أو في مكان ديني للعبادة، أو وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية، وكان الممتلك واقعاً في مخزن في وسيلة النقل.

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وتُفرض تلك العقوبة أيضاً إذا كان محلُّ الجريمة مكاناً عامّاً ممتلكاً للدولة، حتى لو كان الشيء المسروق يمتلكه شخص آخر، مثل: خزائن البنوك وغيرها، وإذا استخدم السارق سلاح يساعده في إتمام الجريمة، كذلك لو كانت المساعدة على هيئة شريك آخر.

كما تُطبّق إذا كانت السرقة حدثت في الليل، وإذا كان مرتكب الجريمة عاملاً في المنزل أو موظفاً وأدى الجريمة ضد رب العمل.

بينما تكون عقوبة السرقة في الكويت خمسةَ أعوام، والغرامة المالية في حالة كان محل السرقة ذا سور وقام السارق بتكسير السور للدخول أو الخروج من المكان، كذلك في حالة استخدام مفاتيح غير أصلية أو صناعية للقيام بالجريمة.

وتكون عقوبة السرقة في الكويت السَّجن لمدة ٧ سنوات، والغرامة المالية إذا وقعت السرقة من خلال تحطيم وعاء، أو من خلال الاقتحام لباب غرفة أو سور.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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