أغرب جريمة سرقة في الكويت.. لص يهاجم 3 محال ويسطو على 15 جهاز آيفون (شاهد)

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وطن- بثت وسائل إعلام كويتية، مقطعَ فيديو يُظهر لحظة ارتكاب جريمة سطو على محالِّ هواتف، في محافظة الفروانية (جنوب).

وأظهر الفيديو، الذي تمّ التقاطه بكاميرا مثبتة، اللّصَّ الملثم وهو يسطو على ثلاثة محال هواتف، ويسرق 15 جهاز آيفون.

فيديو/ لص ملثم يسطو على 3 محلات هواتف بالفروانية ويسرق 15 «آيفون». pic.twitter.com/Axvh7E2YGT — المجلس (@Almajlliss) November 9, 2022

سخرية واسعة

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أثار الفيديو موجةَ سخرية واسعة بين النشطاء الكويتيين، حيث قال ناشط: “انزين ليش النغمه ترا محل تيلفونات مو سطو على بنك”.

انزين ليش النغمه ترا محل تيلفونات مو سطو على بنك — تاليران (@TaleranQ8) November 9, 2022

وكتب آخر: “واضح متأثر بghost تبع كول اوف دوتي من القناع”.

واضح متأثر بghost تبع كول اوف دوتي من القناع — UNCLE HUSSAIN (@Hussain_AlSleem) November 9, 2022

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وسخرت ناشطة: “سامحوه المؤثرات الصوتية حلوة”.

سامحوه المؤثرات الصوتية حلوه — وَد (@Alw_Ashmri) November 9, 2022

وجزم ناشط، بأن يكون منفّذُ عملية السطو يحمل الجنسية السورية.

اقسم بالله سوري ، تذكروها اذا صادوه راح يطلع سوري — سعد (@saadawe_) November 9, 2022

فطالب ناشط القبض على صاحب هذه التغريدة، وتوقَّعَ علاقته بالسارق.

لابُد من إلقاء القبض عليك والتحقيق معاك

أنت أقسمت وأجزمت قد تكون لك علاقه أو تعرف السارق — خالد محمد (@abofatoom3) November 10, 2022

وتفاعل “نبيل”: “اتصور متاثر بمسلسلات من طريقه التنكر والسرقه بس ان شاء الله يصيدونه لازم يترك له بصمه او يلاحق عند التصرف بالتلفونات ال١٥”.

اتصور متاثر بمسلسلات من طريقه التنكر والسرقه بس ان شاء الله يصيدونه لازم يترك له بصمه او يلاحق عند التصرف بالتلفونات ال١٥ — Nabil (@turkaitn) November 9, 2022

عقوبات جرائم السرقة في الكويت

وتنصّ المادة (219) من قانون الجزاء الكويتي، على فرض عقوبة بالحبس لمدة ثلاث أعوام، وتوقيع غرامة مالية، في حالة كانت السرقة واقعةً في مكان سكني كشقة محلّ سكن أو غيره، أو في مكان ديني للعبادة، أو وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية، وكان الممتلك واقعاً في مخزن في وسيلة النقل.

وتُفرض تلك العقوبة أيضاً إذا كان محلُّ الجريمة مكاناً عامّاً ممتلكاً للدولة، حتى لو كان الشيء المسروق يمتلكه شخص آخر، مثل: خزائن البنوك وغيرها، وإذا استخدم السارق سلاح يساعده في إتمام الجريمة، كذلك لو كانت المساعدة على هيئة شريك آخر.

كما تُطبّق إذا كانت السرقة حدثت في الليل، وإذا كان مرتكب الجريمة عاملاً في المنزل أو موظفاً وأدى الجريمة ضد رب العمل.

بينما تكون عقوبة السرقة في الكويت خمسةَ أعوام، والغرامة المالية في حالة كان محل السرقة ذا سور وقام السارق بتكسير السور للدخول أو الخروج من المكان، كذلك في حالة استخدام مفاتيح غير أصلية أو صناعية للقيام بالجريمة.

وتكون عقوبة السرقة في الكويت السَّجن لمدة ٧ سنوات، والغرامة المالية إذا وقعت السرقة من خلال تحطيم وعاء، أو من خلال الاقتحام لباب غرفة أو سور.