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وفاة منيرة بنت محمد العطيشان.. معلومات مفاجئة عن والدة الأمير متعب بن عبدالله آل سعود!

الأمير متعب بن عبدالله هو ابنها الوحيد

كتب سالم حنفي
وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود watanserb.com
الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
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وطن- أصدر الديون الملكي السعودي بياناً، أعلن فيه وفاة منيرة بنت محمد بن عبد الله العطيشان والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وأرملة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال البيان، إن الصلاة على الفقيدة ستتم عقب صلاة عصر اليوم، الأربعاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تويتر ينعى والدة الأمير متعب

وضجّ موقع التدوينات المصغر “تويتر” بتغريدات النعي، من قبل عدد كبير من الأمراء وأقارب الفقيدة وغيرهم من الكاتب والمؤثرين السعوديين.
وقالت نورة تركي العطيشان، ابنة عم الفقيدة: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله ابنة العم منيرة بنت محمد العطيشان والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يجعل قبرها روضه من رياض الجنة”.

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ونعى الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود الفقيدة، قائلاً: “إنا لله وإنا اليه لراجعون اللهم اغفر لوالدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، الأميرة منيرة بنت محمد العطيشان واغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى من الجنه وتغمدها بواسع رحمتك يا كريم.. لا حول ولا قوة الا بالله”.

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من جانبه، قال المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي “ياسر عبدالعزيز المسفر”، ناعياً والدة الأمير متعب: “انا لله و انا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الخالة و الوالده الاميرة منيرة بنت محمد العطيشان والدة الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز. نسأل الله تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها الفردوس الاعلى ولا حول ولا قوة الا بالله”.

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وقال “فهد الهديب”: “وفاة الأميرة منيرة بنت محمد العطيشان والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وأخت محافظ الخفجي السابق المهندس بدر بن محمد العطيشان نسأل الله ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويغفر لها ويسكنها فسيح الجنان ويلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان”.

أصول منيرة بنت محمد العطيشان

وتنحدر الأميرة من عائلة الشيخ الراحل “محمد بن عبد الله القطيشان التميمي”، أمير قرية العليا المتمركزة شمال المملكة العربية السعودية، فهي البنت البكر في عائلته.

كما تُعدّ والدة الأمير “متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود”، وزير الحرس الوطني السابق.

وعاشت الفقيدة وترعرعت في قرية العليا، وتتفرع من عائلة لها تأثيرها في الحكومة السعودية، “العطيشان”، حيث يُعَدّ كلٌّ من أمير رأس التنورة، الشيخ صالح بن عبد الله العطيشان التميمي، إضافة إلى الشيخ تركي بن عبد الله العطيشان التميمي أمير رأس التنرة والبريمي، أعمامها.
وتزوجت “منيرة بِنت محمّد العِطيشان” الملك الرّاحل “عبد الله بن عبد العزيز”، في سن مبكرة من عمرها، لكن لم تدم العلاقة طويلاً، فقد انفصل الملك عنها بعد زواجها منه بفترةٍ قصيرة.
وأثمر زواجها منه نجلها الوحيد “متعب بن عبدالله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود”، عام 1953.

سبب وفاة منيرة بنت محمد العطيشان

وقد تربّى الأمير “متعب بن عبدالله” في كنف جده الشيخ “محمد بن عبدالله العطيشان”، لأكثر من ثلاث سنوات.
وبحسب المعلومات المتداوَلة، فقد عانت الفقيدة مؤخراً من المرض، وتمّ نقلها إلى المستشفى قبل وفاتها بأيام قليلة، بسبب تدهور حالتها الصحيّة وتعرّضها لاتنكاسة قوية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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