ورقة يانصيب جعلت أمريكي مليارديرا وسوري “محظوظ” كان له نصيب

وطن – ربح السوري “جو شحيد” مليون دولار أمريكي بطريقة غريبة، لمجرد أن البطاقة الرابحة لليانصيب قد بيعت في المتجر الذي يمتلكه داخل محطة محروقات في ولاية “كاليفورنيا”.

وأعلنت شركة اليانصيب الأمريكية ليانصيب “باوربول” الأرقام الفائزة، صباح الثلاثاء، بعد تأخير بما يقرب من 10 ساعات من الموعد المحدد بسبب مشكلة أمنية.

وقدم مسؤولو يانصيب كاليفورنيا الشيك إلى جو شحيد وأبنائه، جو جونيور وداني، في يوم انتخابات ممطر خارج محطة الوقود الخاصة بهم.

وأوضحت “باوربول” أن تذكرة واحدة فحسب في كل أنحاء الولايات المتحدة تطابقت مع الأرقام الخمسة التي أسفر عنها السحب وهي 10 و33 و41 و47 و56 و10 للرقم الإضافي “باوربول”.

وأشار موقع “يورو نيوز“، إلى أن شخصاً من ولاية كاليفورنيا نجح في انتزاع الجائزة الكبرى ليانصيب “باوربول” الأمريكي التي بلغت قيمتها رقماً قياسياً عالمياً هو 2,04 مليار دولار.

وبحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المنظمة الثلاثاء، بعدما تراكمَ هذه المبلغ خلال أشهر لم يتمكن فيها أيّ كان من الفوز. وبيعت البطاقة الفائزة في متجر يملكه رجل من أصل سوري في كاليفورنيا.

وفي تغريدة على “تويتر” أشارت هيئة اليانصيب في كاليفورنيا، إلى أن الفائز هو أول شخص من كاليفورنيا يصبح مليارديراً بواسطة اليانصيب.

لافتة إلى أن البطاقة الفائزة بيعَت في “جوز سيرفيس سنتر” (Joe’s Service Center) في ألتادينا، وهو متجر في محطة للمحروقات يملكه “جو شحيد” السوري الأصل، وقد حصل على عمولة بقيمة مليون دولار.

The owner of Joe’s Service Center in Altadena, California, who came to the United States from Syria in 1980 with $14,000 in his pocket, is now a millionaire after selling the sole winning Powerball lottery ticket. https://t.co/xURqsqkThb

— CNN (@CNN) November 9, 2022