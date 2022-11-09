هذا هو العمر الذي من المفترض أن تقابل فيه شريك حياتك وفقًا للعلم

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وطن– نشرت مجلة “غرازيا” الفرنسية، تقريرًا تحدّثت فيه عن شعور الحب الذي يجعلنا نشعر بالأمان والراحة. فلا شكّ أنّ وجود شخص ما قريب منا، من شأنه أن يجعلنا أقوياء. وعلى العكس من ذلك، إذا كنت شخصًا أعزب، ستتوق للقاء هذا الشخص الذي سيجعل قلبك ينبض بالحياة.

لكن متى نلتقي بهذا الشخص؟ متى سيطرق الحبُّ بابنا؟ فيما يلي، كشفت المجلة عن العمر الذي من المفترض أن تقابل فيه حبَّ حياتك، وفقًا للعلم.

16، 20، 30؟ في أيّ عمر نلتقي بحب حياتنا؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنّ العمر الذي ستقع فيه المرأة في الحب؛ هو سن 25 عامًا، أما الرجل فسيكون في 28 من العمر.

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وبحسب ما استخلصه مسحٌ من موقع المواعدة Match.com، وبعد تحليل ردود 2000 من الأزواج، تمّ تحديد متوسط ​​عمر الأشخاص لتكوين علاقة الحب مستمرة.

وتمكّنت الدراسة من الكشف عن أنّ متوسط ​​العمر للوقوع في الحب؛ هو 27 عامًا بالنسبة للطرفين. وهذا أمر منطقي، لأنه بشكل عام، إنها المرحلة العمرية التي نفكر فيها في مستقبلنا.

قد يكون لدينا وظيفة مستقرة ومنزل خاص، لكن نميل أكثر إلى الالتزام على المدى الطويل مع شخص ما ومشاركة الحياة معه. كشفت هذه الدراسة أيضًا عن أنّ الناس يميلون إلى قول: “أنا أحبك” لأول مرة بعد خمسة أشهر من استئناف العلاقة.