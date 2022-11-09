الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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هذا هو العمر الذي من المفترض أن تقابل فيه شريك حياتك وفقًا للعلم

"حتى لو تظاهرنا بعدم الاهتمامبالموضوع، فإننا تتوق لمعرفة الوقت الذي سنقابل فيه شريك حياتنا"

كتب معالي بن عمر
العمر المناسب الذي ستقابل فيه شريك حياتك watanserb.com
العمر المناسب الذي ستقابل فيه شريك حياتك
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وطن– نشرت مجلة “غرازيا” الفرنسية، تقريرًا تحدّثت فيه عن شعور الحب الذي يجعلنا نشعر بالأمان والراحة. فلا شكّ أنّ وجود شخص ما قريب منا، من شأنه أن يجعلنا أقوياء. وعلى العكس من ذلك، إذا كنت شخصًا أعزب، ستتوق للقاء هذا الشخص الذي سيجعل قلبك ينبض بالحياة.

لكن متى نلتقي بهذا الشخص؟ متى سيطرق الحبُّ بابنا؟ فيما يلي، كشفت المجلة عن العمر الذي من المفترض أن تقابل فيه حبَّ حياتك، وفقًا للعلم.

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16، 20، 30؟ في أيّ عمر نلتقي بحب حياتنا؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنّ العمر الذي ستقع فيه المرأة في الحب؛ هو سن 25 عامًا، أما الرجل فسيكون في 28 من العمر.

العمر الذي ستقع فيه المرأة في الحب؛ هو سن 25 عامًا، أما الرجل سيكون في 28 من العمر.
العمر الذي ستقع فيه المرأة في الحب؛ هو سن 25 عامًا، أما الرجل سيكون في 28 من العمر.
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وبحسب ما استخلصه مسحٌ من موقع المواعدة Match.com، وبعد تحليل ردود 2000 من الأزواج، تمّ تحديد متوسط ​​عمر الأشخاص لتكوين علاقة الحب مستمرة.

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وتمكّنت الدراسة من الكشف عن أنّ متوسط ​​العمر للوقوع في الحب؛ هو 27 عامًا بالنسبة للطرفين. وهذا أمر منطقي، لأنه بشكل عام، إنها المرحلة العمرية التي نفكر فيها في مستقبلنا.

قد يكون لدينا وظيفة مستقرة ومنزل خاص، لكن نميل أكثر إلى الالتزام على المدى الطويل مع شخص ما ومشاركة الحياة معه. كشفت هذه الدراسة أيضًا عن أنّ الناس يميلون إلى قول: “أنا أحبك” لأول مرة بعد خمسة أشهر من استئناف العلاقة.

مكنت الدراسة من الكشف عن أن متوسط ​​العمر للوقوع في الحب؛ هو 27 عامًا.
مكنت الدراسة من الكشف عن أن متوسط ​​العمر للوقوع في الحب؛ هو 27 عامًا.

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المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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