الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
الرئيسيةتقارير"نيوم".. تسريبات عن خطة محمد بن سلمان لتمويل حلمه الأسطوري
تقارير

“نيوم”.. تسريبات عن خطة محمد بن سلمان لتمويل حلمه الأسطوري

مدينة خيالية في صحراء السعودية بتكلفة فلكية

كتب فهمي الورغمي
تمويل مشروع نيوم watanserb.com
- Advertisement -

وطن – تعمل السعودية بالتعاون مع شركة “لازارد” العالمية، على دراسة سبل تمويل مشروع مدينة “نيوم” عالية التقنية، والتي سيتم بناؤها في صحراء السعودية بتكلفة تبلغ 500 مليار دولار، وفق خطة أعلن عنه ولي العهد محمد بن سلمان، منذ 2017.

لازارد الأمريكية تساعد السعودية في تقييم خيارات تمويل “نيوم”

وقالت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن لازارد سوف تساعد السعودية في تقييم خيارات التمويل، بما في ذلك مبيعات الديون، والطرح العام الأولي المحتمل في البورصة السعودية، بحسب المصادر.

وتعتبر “لازارد” أحد رواد مجال الاستشارات المالية وإدارة الأصول، وتدير عملياتها من 41 مدينة بـ26 دولة في مناطق أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا.

- Advertisement -

وفي سياق متصل، عينت “لازارد”، سارة السحيمي، وهي مواطنة سعودية، في منصب رئيس مجلس إدارة الأعمال المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت في بيان حينها، أن مكتب الرياض سيكون بمثابة المحور الإقليمي لعمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدير بالذكر أنه وفقاً لـ بلومبيرغ، فقد رفضت “لازارد” الحديث عن تفاصيل التعاون بينها وبين السعودية، خاصة وأن المداولات لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن حجم أو كيفية التمويل الذي ستحظى به “مدينة نيوم”.

- Advertisement -

حتى أن المتحدث باسم “لازارد” رفض التعليق على تساؤلات “بلومبيرغ”، في الوقت الذي لم يرد فيه ممثل مشروع “نيوم” أصلاً على طلب التعليق.

يشار إلى أن التفويض الاستشاري الذي حصلت عليه “لازارد” يضعها اليوم في موقع رئيسي للفوز بأعمال مستقبلية في مدينة “نيوم”، التي يعتبرها الكثيرون واحدة من أكثر مشروعات البناء تعقيداً في العالم.

هل ينجح مشروع مدينة نيوم؟

ومعلوم، أن السعودية كانت قد أعلنت عن مشروع “نيوم” في 2017، وهو عبارة عن مدينة عالية التقنية في الصحراء بمساحة هائلة..

وفي واحد من كلماته الإعلامية، أكد محمد بن سلمان في يوليو الماضي، أن المرحلة الأولى من مشروع “نيوم”، التي تمتد حتى عام 2030، ستتكلف 1.2 تريليون ريال (319 مليار دولار)، على أن يغطي صندوق الاستثمارات العامة السعودي نصف هذا المبلغ.

كما خصصت المملكة 300 مليار ريال لصندوق استثماري مرتبط بـ”نيوم”، وتخطط لإجراء طرح عام أولي للمشروع بحلول عام 2024.

لكن في المقابل، يواجه مشروع “نيوم” العديد من الانتقادات والاحترازات من الداخل السعودي وأيضاً في الأوساط الإعلامية الدولية.

حيث نشرت “بلومبيرغ” في يوليو الماضي، تقريرا شاملا كشفت فيه عن “ملامح فشل مشروع نيوم”.

وقالت الوكالة إن “المشروع يمر بتحديات كبيرة ويبدو أن تحويله من خيال علمي إلى واقع لا يزال أمراً صعباً”.

وخلصت “بلومبيرغ” في تقريرها، الى أنه وطبقاً لما يقوله أكثر من 25 من العاملين الحاليين والسابقين في المشروع تم إجراء مقابلات معهم، وبناء كذلك على 2700 صفحة من الوثائق الداخلية “لم يزل هذا المشروع يمنى بالعديد من الانتكاسات.

وتابعت أن “كثير منها ناجم عن صعوبة تنفيذ أفكار محمد بن سلمان الفخمة والمتغيرة باستمرار، وكذلك من صعوبة مواجهة الأمير، الذي لا يتردد عن سجن العديد من أفراد عائلته عندما يخبرونه بأنه لا يمكن تحقيق رغباته”.

المصدربلومبيرغ
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

رواتب فلكية يمنحها محمد بن سلمان للموظفين الأجانب في مشروع نيوم

الهدهد

حكم غير مسبوق من محكمة سعودية ضد اثنين من قبيلة الحويطات!

الهدهد

حاخام جديد في السعودية.. ما علاقته بمشروع يهودي في “نيوم”؟

الهدهد

مخاطر بيئية ولا حظر للكحوليات.. تقرير فرنسي يفجر مفاجآت صادمة عن مشروع نيوم

الهدهد

اكتشاف بركة مياه صخرية بمشروع نيوم السعودي تثير ذهولا.. ما القصة؟ (صور)

تقارير

صدمة للسعوديين.. قيمة الرواتب التي يمنحها محمد بن سلمان لقائمة طويلة من المستشارين “بنيوم”

تقارير

مشروع نيوم يواجه تحديات .. لماذا يهرب الموظفون الأجانب؟!

الهدهد

بتكلفة 500 مليار دولار .. تعرف على مشروع نيوم السعودي

تقارير

مشروع نيوم .. صور الأقمار الصناعية تكشف المستور (شاهد)

تقارير

ديلي ميل: ابن سلمان يستجدي شركات “وول ستريت” بعد عجزه عن حشد التمويل لمشاريعه بسبب سمعته المتدهورة في الخارج

الهدهد

(العهد الجديد) يكشف تفاصيل قضية فساد في نيوم والمفاجأة أن سعر الشجرة الواحدة 10 آلاف ريال

الهدهد

ما هو مشروع “كورال بلوم” الذي أطلقه ابن سلمان لاستكمال مسلسل خداع السعوديين؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“عرين الأسود” تكشف تفاصيل معركة أسطورية بنابلس بعد تكتم الاحتلال على خسائره

طالب سعودي سحل زميله المصري وفقأ عينه.. ومطالبات “بحق زياد”

فيديو مؤلم.. نقل جماعي لجثامين السوريين الغرقى في بحر الجزائر

هذا ما قاله الشيخ “الخليلي” عن الاختلاط بحفل تخرج كلية مزون

شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

أول ظهور للطفل ضحية الكلاب الضالة بسلطنة عمان ومفاجأة غير متوقعة

ضخمة.. تفاصيل استثمارات سعودية جديدة في نيوكاسل يونايتد

ورقة يانصيب جعلت أمريكي مليارديرا وسوري “محظوظ” كان له نصيب

عريس وعروسه بفيديو صادم أمام المدعوين! (شاهد)

عارضة أزياء عمانية تحدث ضجة بجلسة تصوير مثيرة في قلعة نزوى (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC