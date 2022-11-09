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حياتنا

مقاس حذائك يكشف عن عدد السنين التي ستعيشها.. الأصغر حجمًا يعيشون أقل!

"هناك رابط واضح بين حجم مقاس الحذاء والعمر الافتراضي"

كتب معالي بن عمر
مقاس حذائك يكشف عن عدد السنين التي ستعيشها! watanserb.com
مقاس حذائك يكشف عن عدد السنين التي ستعيشها!
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وطن– لا شكّ في أنّ الخبراء لا ينفكّون عن البحث في أسرار الحياة والموت، منغمسينَ في استكشاف خبايا الحياة والتّمعّن في أدقّ تفاصيل البشر، التي تكشف عن أشياء غريبة ومهمة في آن واحد.

اليوم شملت الدراسات كلّ مجالات الحياة، لكنْ ما لم نتوقعه هو أنّ دراسة سويدية حديثة، بحثت في مقاس أحذية البشر المرتبط يمتوسط ​​العمر المتوقّع لديهم، بحسب ما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية.

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وفي هذا السياق، قال عالم الأوبئة الدكتور “هانز بيورز”: “استخدمنا البيانات المحوسبة لمقارنة مقاس أحذية الأشخاص في جميع أنحاء السويد مع أعمارهم، وهكذا درسنا العمر الذي ماتوا فيه وسبب الوفاة ووجدنا أن مقاس الحذاء مرتبط بالتأكيد بطول العمر”.

فإن متوسط ​​العمر المتوقع بين النساء، يكون أعلى بين الأشخاص الذين يرتدون مقاس حذاء 38
فإن متوسط ​​العمر المتوقع بين النساء، يكون أعلى بين الأشخاص الذين يرتدون مقاس حذاء 38
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كما أكد الدكتور “بيورز” أنه: “على الرغم من أن الدراسات لم تجد علاقة مباشرة بين حجم الحذاء والمرض أو بين عرض القدم والعمر، فإن وجدنا أن كلاهما مرتبطات ارتباطًا واضحًا بين حجم مقاس الحذاء والعمر الافتراضي”.

كيف أجريت هذه الدراسة؟

وفقًا لترجمة “وطن“، فإن متوسط ​​العمر المتوقّع بين النساء، يكون أعلى بين الأشخاص الذين يرتدون مقاس حذاء 38 (مقاس الحذاء الأكثر شيوعًا): أي بين 78 و84 عامًا. أما اللواتي يرتدين مقاس حذاء 35، فيتأرجح متوسط ​​العمر المتوقع بين 64 و69 عامًا.

وبين الرجال، فإنّ الذين يرتدون أحذيةً بمقاس 42 سيعيشون أطول، أي بين 75 و82 عامًا. أما أولئك الذين يرتود مقاس أحذية بين 38 أو 45، فمتوسط العمر المتوقع بينهم، 66-69 سنة.

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حجم الحذاء ومتوسط ​​العمر المتوقع للمرأة

  • 35: 64-69 سنة.
  • 36: 70-76 سنة.
  • 37: 77-82 سنة.
  • 38: 78-84 سنة.
  • 39: 73-75 سنة.
  • 40: 70-72 سنة.
  • 41: 67-70 سنة.
  • 66:42- 69 سنة.
الرجال الذين يرتون أحذية بمقاس 42 سيعيشون أطول، أي بين 75 و 82 عامًا.
الرجال الذين يرتون أحذية بمقاس 42 سيعيشون أطول، أي بين 75 و 82 عامًا.

حجم الحذاء ومتوسط ​​العمر المتوقع للرجال

  • 38: 66 – 69 سنة.
  • 39: 67-72 سنة.
  • 40: 72-75 سنة.
  • 41: 73-77 سنة.
  • 42: 75-82 سنة.
  • 43: 74-79 سنة.
  • 44: 67-72 سنة.
  • 45: 66-69 سنة.
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بحسب الباحثين، ينبغي أن تُؤخذ هذه النتائج بعين الاعتبار، حيث قالوا: “ليس لدينا شك في أن الناس يمكن أن يعيشوا أطول مما يشير إليه حجم حذائهم. لكن هذا لن يكون صحيحًا إلا إذا تبنوا أسلوب حياة صحي مع إيلاء اهتمام بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة”.

شملت الدراسات كل مجالات الحياة، لكن ما لم نتوقعه هو أن دراسة سويدية حديثة، بحثت في مقاس أحذية البشر المرتبط يمتوسط ​​العمر المتوقع لديهم
شملت الدراسات كل مجالات الحياة، لكن ما لم نتوقعه هو أن دراسة سويدية حديثة، بحثت في مقاس أحذية البشر المرتبط يمتوسط ​​العمر المتوقع لديهم

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المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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