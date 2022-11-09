مقاس حذائك يكشف عن عدد السنين التي ستعيشها.. الأصغر حجمًا يعيشون أقل!

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وطن– لا شكّ في أنّ الخبراء لا ينفكّون عن البحث في أسرار الحياة والموت، منغمسينَ في استكشاف خبايا الحياة والتّمعّن في أدقّ تفاصيل البشر، التي تكشف عن أشياء غريبة ومهمة في آن واحد.

اليوم شملت الدراسات كلّ مجالات الحياة، لكنْ ما لم نتوقعه هو أنّ دراسة سويدية حديثة، بحثت في مقاس أحذية البشر المرتبط يمتوسط ​​العمر المتوقّع لديهم، بحسب ما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية.

وفي هذا السياق، قال عالم الأوبئة الدكتور “هانز بيورز”: “استخدمنا البيانات المحوسبة لمقارنة مقاس أحذية الأشخاص في جميع أنحاء السويد مع أعمارهم، وهكذا درسنا العمر الذي ماتوا فيه وسبب الوفاة ووجدنا أن مقاس الحذاء مرتبط بالتأكيد بطول العمر”.

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كما أكد الدكتور “بيورز” أنه: “على الرغم من أن الدراسات لم تجد علاقة مباشرة بين حجم الحذاء والمرض أو بين عرض القدم والعمر، فإن وجدنا أن كلاهما مرتبطات ارتباطًا واضحًا بين حجم مقاس الحذاء والعمر الافتراضي”.

كيف أجريت هذه الدراسة؟

وفقًا لترجمة “وطن“، فإن متوسط ​​العمر المتوقّع بين النساء، يكون أعلى بين الأشخاص الذين يرتدون مقاس حذاء 38 (مقاس الحذاء الأكثر شيوعًا): أي بين 78 و84 عامًا. أما اللواتي يرتدين مقاس حذاء 35، فيتأرجح متوسط ​​العمر المتوقع بين 64 و69 عامًا.

وبين الرجال، فإنّ الذين يرتدون أحذيةً بمقاس 42 سيعيشون أطول، أي بين 75 و82 عامًا. أما أولئك الذين يرتود مقاس أحذية بين 38 أو 45، فمتوسط العمر المتوقع بينهم، 66-69 سنة.

حجم الحذاء ومتوسط ​​العمر المتوقع للمرأة

35: 64-69 سنة.

36: 70-76 سنة.

37: 77-82 سنة.

38: 78-84 سنة.

39: 73-75 سنة.

40: 70-72 سنة.

41: 67-70 سنة.

66:42- 69 سنة.

حجم الحذاء ومتوسط ​​العمر المتوقع للرجال

38: 66 – 69 سنة.

39: 67-72 سنة.

40: 72-75 سنة.

41: 73-77 سنة.

42: 75-82 سنة.

43: 74-79 سنة.

44: 67-72 سنة.

45: 66-69 سنة.

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بحسب الباحثين، ينبغي أن تُؤخذ هذه النتائج بعين الاعتبار، حيث قالوا: “ليس لدينا شك في أن الناس يمكن أن يعيشوا أطول مما يشير إليه حجم حذائهم. لكن هذا لن يكون صحيحًا إلا إذا تبنوا أسلوب حياة صحي مع إيلاء اهتمام بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة”.