مشجعة كرة قدم فاتنة تعري صدرها احتفالا بفوز فريقها وما فعلته لاحقا صادم(شاهد)

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وطن- نشر موقع “نيويورك بوست” مقطعُ فيديو لمشجعة مكسيكية، أصبحت حديث الصحافة بعد قيامها بتعرية صدرها في الاستاد، احتفالاً بتسجيل فريقها هدفاً.

انتشار واسع للفيديو

ووفقاً للصحيفة، فقد حصد مقطع الفيديو على أكثر 1.1 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد هواة كرة القدم بما فعلته المشجعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيديو تمّ التقاطه في 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي، خلال مواجهة فريق Tigres UANL ضد CF Pachuca، في مباراة بطولة Liga MX في نويفو ليون .

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وولفت الموقع إلى أن فريق Tigres UANL، الذي كان الفريق المضيف، حصل على ركلة جزاء لكسر التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، لينتهيَ به الأمر بتسجيل الهدف والفوز بالمباراة، وعندها أصبح الجمهور جامحًا بأكثر من طريقة.

المشجّعة تعرض صدرها احتفالاً بفوز فريقها

وفي الفيديو يمكن رؤية المشجّعة وهي ترفع قميصها الأزرق وتعرض ثدييها للجمهور، مثل: المحتفلين في ماردي غرا. ثم تشرع في القفز لأعلى ولأسفل، بحيث ترتد ثدييها على مرأى من الآلاف من المشجعين المبتهجين.

وأكد الموقع على أن الكثير من المتفرجين المحبين لكرة القدم، انهالوا عليها لالتقاط صور سيلفي معها.

استغلال الشهرة

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وقال الموقع، إنّ المشجعة التي تدعى “كارلا غارزا”، والبالغة من العمر 31 عاماً، قامت لاحقاً باستغلال شهرتها بسبب تعريتها لصدرها، من خلال الانضمام إلى منصة OnlyFans.

ولفتت إلى أنها دشّنت حساباً على المنصة، تعرض من خلاله مقاطع وصوراً لـ”الفاسقين” الراغبين في مشاهدتها، حيث كتبت “مرحبًا يا رفاق، اشتركوا لتعرفوا كل أسراري”.

وقالت، إنها تتقاضى 14 دولارًا شهريًا من المتطفلين الفاسقين الراغبين في مشاهدتها عارية مرة أخرى.