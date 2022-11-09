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مشجعة كرة قدم فاتنة تعري صدرها احتفالا بفوز فريقها وما فعلته لاحقا صادم(شاهد)

المشجعة استغلت شهرتها وانضمت لمنصة OnlyFans

كتب سالم حنفي
مشجعة كرة قدم تعري صدرها watanserb.com
مشجعة كرة قدم تعري صدرها
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وطن- نشر موقع “نيويورك بوست” مقطعُ فيديو لمشجعة مكسيكية، أصبحت حديث الصحافة بعد قيامها بتعرية صدرها في الاستاد، احتفالاً بتسجيل فريقها هدفاً.

انتشار واسع للفيديو

ووفقاً للصحيفة، فقد حصد مقطع الفيديو على أكثر 1.1 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد هواة كرة القدم بما فعلته المشجعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيديو تمّ التقاطه في 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي، خلال مواجهة فريق Tigres UANL ضد CF Pachuca، في مباراة بطولة Liga MX في نويفو ليون .

مشجعة كرة قدم
مشجعة كرة قدم
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وولفت الموقع إلى أن فريق Tigres UANL، الذي كان الفريق المضيف، حصل على ركلة جزاء لكسر التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، لينتهيَ به الأمر بتسجيل الهدف والفوز بالمباراة، وعندها أصبح الجمهور جامحًا بأكثر من طريقة.

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المشجّعة تعرض صدرها احتفالاً بفوز فريقها

وفي الفيديو يمكن رؤية المشجّعة وهي ترفع قميصها الأزرق وتعرض ثدييها للجمهور، مثل: المحتفلين في ماردي غرا. ثم تشرع في القفز لأعلى ولأسفل، بحيث ترتد ثدييها على مرأى من الآلاف من المشجعين المبتهجين.

مشجعة كرة قدم
مشجعة كرة قدم

وأكد الموقع على أن الكثير من المتفرجين المحبين لكرة القدم، انهالوا عليها لالتقاط صور سيلفي معها.

استغلال الشهرة

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وقال الموقع، إنّ المشجعة التي تدعى “كارلا غارزا”، والبالغة من العمر 31 عاماً، قامت لاحقاً باستغلال شهرتها بسبب تعريتها لصدرها، من خلال الانضمام إلى منصة OnlyFans.

ولفتت إلى أنها دشّنت حساباً على المنصة، تعرض من خلاله مقاطع وصوراً لـ”الفاسقين” الراغبين في مشاهدتها، حيث كتبت “مرحبًا يا رفاق، اشتركوا لتعرفوا كل أسراري”.

وقالت، إنها تتقاضى 14 دولارًا شهريًا من المتطفلين الفاسقين الراغبين في مشاهدتها عارية مرة أخرى.

المصدرموقع "نيويورك بوست، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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