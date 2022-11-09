الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
الرئيسيةحياتنالديك 6 ثوانِِ فقط..هل يمكنك إيجاد الخطأ في هذه الصورة؟
حياتنا

لديك 6 ثوانِِ فقط..هل يمكنك إيجاد الخطأ في هذه الصورة؟

كتب ايمان الباجي
لديك 6 ثوانِِ فقط..هل يمكنك إيجاد الخطأ في هذه الصورة؟ watanserb.com
هل يمكنك العثور على الخطأ في هذه الصورة؟
- Advertisement -

وطن– دعابة الدماغ، أو الخدعة البصرية، هذه مخصصة للأشخاص الذين يولون اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل.

والحيلة البصرية التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع “جارغان جوش” Jargan Josh، يتعيّنُ عليك العثورُ على الخطأ المخفي في الصورة.

فهل يمكنك القيام بهذا، والعثور على الخطأ في 6 ثوانٍ فقط؟

- Advertisement -

ألعاب العقل هي ألغاز ممتعة تختبر قوة عقلنا وتحسن ذاكرتنا وتركيزنا. غالبًا ما تستخدم لتدريب الدماغ وتعزيز المهارات المعرفية.

في هذه الصورة، يمكنك رؤية 3 ساعات مختلفة، كل منها تظهر وقتًا مختلفًا.

- Advertisement -

وكل ما عليك فعله هو النظر بدقة للساعات لتتبينْ أين يقع الخطأ، فانظر بعناية قبل الإجابة.

قد تبدو الصورة طبيعية تمامًا للوهلة الأولى، ولكن عليك العثور على الخطأ، وعلى ما يبدو، 3٪ فقط تمكنوا من العثور على الخطأ في هذه الصورة.

فهل تمكنت من تحديد الخطأ في الصورة أم لا؟

إذا لم تتمكن من اكتشاف الخطأ، فإليك تلميحًا لتسهيل الأمر عليك: انظر إلى الساعة الثانية.

الإجابة

الجواب على هذه الخدعة البصرية، هو أن الأرقام في الساعة الثانية ليست في محلّها وخاطئة.

إذا تمكنتَ من اكتشاف الخطأ في بضع ثوانٍ، فأنتَ من بين أفضل 3٪ ممن قاموا بحلّ دعابة الدماغ هذه!

المصدرموقع jagranjosh، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

أين الملكة؟..فقط العبقري يمكن أن يعثر عليها في 11 ثانية فقط!

حياتنا

لديك 15 ثانية..هل يمكنك تحديد ثلاثة أجراس في هذه الصورة؟

حياتنا

وهم بصري للأذكياء فقط .. هل يمكنك اكتشاف مكان التفاحة في 11 ثانية فقط!

حياتنا

لديك 13 ثانية .. هل تستطيع تحديد مكان الفراشة بهذا الوهم البصري؟

حياتنا

اختبار ذكاء .. هل يمكنك اكتشاف الرجل المخبأ بهذا الوهم البصري في أقل من 3 ثوان؟

حياتنا

ما تراه أولاً يكشف عن أهم سمات شخصيتك!

حياتنا

انظر إلى الصورة .. ما تراه أولاً يكشف أعمق مخاوفك!

حياتنا

ليس 9 .. الأذكياء فقط سيكتشفون عدد الدلافين الحقيقي في هذه الخدعة البصرية!

حياتنا

وهم بصري .. ناشر الصورة يتحداك أن تكتشف الحقيقة من أول نظرة! (شاهد)

حياتنا

وهم بصري .. اكتشف الثعبان خلال 15 ثانية لتحطم الرقم القياسي

الهدهد

قدمها نيابة عنه مسؤول مخابراتي كبير.. “شاهد” شيخ إماراتي يمنح لاعبة إسرائيلية هدية ثمينة

الهدهد

“شاهد”: ساعة بنصف مليون في يد السيسي.. “ملهاش دعوة بـ تحملوا يا مصريين”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“عرين الأسود” تكشف تفاصيل معركة أسطورية بنابلس بعد تكتم الاحتلال على خسائره

طالب سعودي سحل زميله المصري وفقأ عينه.. ومطالبات “بحق زياد”

فيديو مؤلم.. نقل جماعي لجثامين السوريين الغرقى في بحر الجزائر

هذا ما قاله الشيخ “الخليلي” عن الاختلاط بحفل تخرج كلية مزون

شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

“نيوم”.. تسريبات عن خطة محمد بن سلمان لتمويل حلمه الأسطوري

أول ظهور للطفل ضحية الكلاب الضالة بسلطنة عمان ومفاجأة غير متوقعة

ضخمة.. تفاصيل استثمارات سعودية جديدة في نيوكاسل يونايتد

ورقة يانصيب جعلت أمريكي مليارديرا وسوري “محظوظ” كان له نصيب

عريس وعروسه بفيديو صادم أمام المدعوين! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC