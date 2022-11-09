لديك 6 ثوانِِ فقط..هل يمكنك إيجاد الخطأ في هذه الصورة؟

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وطن– دعابة الدماغ، أو الخدعة البصرية، هذه مخصصة للأشخاص الذين يولون اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل.

والحيلة البصرية التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع “جارغان جوش” Jargan Josh، يتعيّنُ عليك العثورُ على الخطأ المخفي في الصورة.

فهل يمكنك القيام بهذا، والعثور على الخطأ في 6 ثوانٍ فقط؟

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ألعاب العقل هي ألغاز ممتعة تختبر قوة عقلنا وتحسن ذاكرتنا وتركيزنا. غالبًا ما تستخدم لتدريب الدماغ وتعزيز المهارات المعرفية.



في هذه الصورة، يمكنك رؤية 3 ساعات مختلفة، كل منها تظهر وقتًا مختلفًا.

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وكل ما عليك فعله هو النظر بدقة للساعات لتتبينْ أين يقع الخطأ، فانظر بعناية قبل الإجابة.

قد تبدو الصورة طبيعية تمامًا للوهلة الأولى، ولكن عليك العثور على الخطأ، وعلى ما يبدو، 3٪ فقط تمكنوا من العثور على الخطأ في هذه الصورة.



فهل تمكنت من تحديد الخطأ في الصورة أم لا؟

إذا لم تتمكن من اكتشاف الخطأ، فإليك تلميحًا لتسهيل الأمر عليك: انظر إلى الساعة الثانية.



الإجابة

الجواب على هذه الخدعة البصرية، هو أن الأرقام في الساعة الثانية ليست في محلّها وخاطئة.

إذا تمكنتَ من اكتشاف الخطأ في بضع ثوانٍ، فأنتَ من بين أفضل 3٪ ممن قاموا بحلّ دعابة الدماغ هذه!