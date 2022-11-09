لحظة انفجار مرعب بمصنع أسطوانات أكسجين في مصر على بعد أمتار من مدرسة (شاهد)

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وطن- انتشر مقطع فيديو، وُصف بـ”المرعب”، يوثّق لحظة انفجار ضخم في مصنع لتعبئة أسطوانات الأكسجين في مصر.

وأظهر مقطع الفيديو أولاً: أعمدةَ دخان وهي تنشب من حريق اندلع بالمصنع، قبل حدوث الانفجار المرعب الذي أثار فزعاً كبيراً بين الموجودين في محيط المصنع.

ووقع الحريق في المصنع المجاور على مسافة صغيرة جداً، من مدرسة النوبارية الثانوية الصناعية بالبحيرة.

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وشوهد عديد الطلاب في المنطقة وهم يهرولون للابتعاد عن منطقة الانفجار، وسط صيحات بضرورة الابتعاد سريعاً.

انفجار مصنع تعبئة أسطوانات أكسجين بمدينة النوبارية في البحيرة pic.twitter.com/92vKjh5omg — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 9, 2022

وسيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع غرب النوبارية بالبحيرة في مصر، على حريق نشب داخل مصنع أكسجين خاص بالمنطقة الصناعية الثانية.

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وقالت وسائل إعلام محلية، إنّ الحريق أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق بـ مصنع أكسجين خاص، بالمنطقة الصناعية الثانية في مدينة النوبارية.

ودفعت السلطات بثلاث سيارات إطفاء من قوات الحماية المدينة لموقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه.

أرقام الحوادث في مصر

وكان تقرير صدر العام الماضي، قد كشف تعرض مصر لـ 438,5 ألف حريق، خلال الـ 10 سنوات الماضية، دون احتساب الحرائق التي وقعت العام الجاري حتى الآن.

وشهد عام 2021، اندلاعَ 51533 حريقاً على مستوى البلاد، مقابل 51963 حادثة عـام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 0,8%.

وبلغ عدد المتوفَّينَ مـن ضحايـا حوادث الحريق، 252 متوفًّى عام 2021، مقابل 199 متوفًّى عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 26,6% عن عام 2019.

وبلغ عدد المصابين 824 مصاباً عام 2021، مقابل 878 مصاباً عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 6,2% عن عام 2020.

وجاءت محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق في المحافظات، بعدد 6132 حادثةً، بنسبة 11,9%، ثم محافظة الجيزة بعدد 3925 حادثة، بنسبة 7,6%، وفى المرتبة الأخيرة محافظة شمال سيناء بعدد 76 حادثة، وبنسبة 0,1% من إجمالي حوادث الحريق.