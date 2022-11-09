لا تخطر على البال..فوائد عديدة للنوم عارياً تكشفها خبيرة

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وطن– قد يبدو النوم عارياً فكرةً غريبة بالنسبة للبعض، ولكن كشفت خبيرة أنّ النوم بدون ملابس مفيدٌ في الواقع من أجل البقاء في صحة جيدة، خلال فصل الشتاء.

فوائد النوم عارياً

أوضحت الدكتورة كاثرين هول، أخصائية علم نفس النوم في Somnus Therapy، لصحيفة ذا صن البريطانية: “للنوم عاريا مزايا عديدة، ولعل أهمها تحسين الدورة الدموية”.

وأضافت، “عندما تنام، تزداد الدورة الدموية نشاطََا. لكن النوم عارياً يمنع ارتداء الملابس مثل الجوارب أو البيجامات الضيقة من تقييد تدفق الدم”.

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إن وجود دورة دموية جيدة أمرٌ مهم لقلبك وعضلاتك، حيث تسمح لكل عضو بالعمل بشكل صحيح، مما يساعد على تدفق الدم والأكسجين عبر أجسامنا.

وأضافت الدكتورة “هول”، أنّ النوم عاريًا يمكن أن يساعد في تنظيم درجة حرارة جسمك، والتي تكون دائمًا أعلى عندما تكون مريضًا بالأنفلونزا على سبيل المثال.



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وأشارت الدكتورة “هول”، إلى أن النوم بهذه الطريقة يمكن أن يكون مفيداً لصحة الرجل والمرأة على حدٍّ سواء.

حيث قالت: “بالنسبة للرجال، النوم عاريََا يساهم في زيادة الخصوبة. أما بالنسبة للنساء، سيقلل من فرص الإصابة بأي التهابات ناتجة عن الملابس الداخلية غير المريحة”.

الاضطراب العاطفي الموسمي

كما أوضحت أنّ التخلي عن الملابس واختيار النوم عارياً، يمكن أن يعزز أيضًا مستويات الأوكسيتوسين لديك، مما قد يساعد في مكافحة الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD).

والاضطراب العاطفي الموسمي هو نوع من حالات الاكتئاب، يحدث بسبب التغيرات الموسمية، ويبدأ وينتهي في الأوقات نفسها تقريبًا كل عام.

وتبدأ الأعراض عادة في الخريف، وتستمر حتى أشهر الشتاء، وقد تشمل الأعراض نقص الطاقة وتقلبات المزاج.



وتقول الدكتورة “هول”، إن النوم عارياً يمكن أن يساعد في منع ذلك.

يعدّ الحفاظ على صحتك أمرًا أساسيًا، وبينما قد يساعدك النوم عاريًا، هناك أيضًا أشياء أخرى يجب وضعها في الاعتبار.

قالت “كلير نيفينسون”، مديرة الصيدلة في بوتس، إنّه في معظم حالات نزلات البرد والإنفلونزا، لن تكون هناك حاجة لرؤية طبيبك العام.

وأوضحت بالقول: “كما هو الحال مع الزكام، فإن أفضل طريقة للتعافي هي الراحة في المنزل والتدفئة وشرب الكثير من الماء”.

وإحدى الطرق التي يمكنك من خلالها حماية نفسك هي تعزيز مناعتك، وقالت “كلير”، إن أفضل طريقة للقيام بذلك هي اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات A وB12 وB6، والذي من شأنه أن يدعم الوظيفة الطبيعية لجهاز المناعة.