قطر تودع مليار دولار في خزينة البنك المركزي المصري

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وطن- قالت وكالة بلومبيرغ، إنّ صندوق الثروة القطري أودعَ مبلغ مليار دولار للبنك المركزي المصري، في خطوة تُظهر تحسّناً في العلاقات المشتركة.

وذكرت الوكالة في تقرير لها، أنّ جهاز قطر للاستثمار سيودع النقدَ، كجزء من صفقة لشراء حصص في شركات محلية.

محادثات شراء حصص حكومية

وذلك بعد أيام من الكشف عن إجراء قطر محادثاتٍ متقدمة لاستثمار 2.5 مليار دولار في مصر، عبر شراء حصص مملوكة للدولة في أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في البلاد وشركات أخرى.

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وقبل أشهر، بدأت قطر عبر جهاز الاستثمار وصندوقها السيادي التفاوضَ لشراء حتى 25%، في “فودافون مصر”.

وجهاز قطر للاستثمار هو صندوق الثروة السيادي للدولة الخليجية الغنية بالغاز، ويُشرف على أصول تُقدّر قيمتها بنحو 445 مليار دولار.

شراء 20% من فودافون مصر

وكانت “بلومبرغ” قد أوضحت في وقت سابق، أنَّه بموجب الاتفاقية، سيحصل جهاز قطر للاستثمار على حصة 20% في “فودافون مصر“، من شركة المصرية للاتصالات.

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وتحسّنت العلاقات بين القاهرة والدوحة كثيراً في الفترة الماضية، وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيارةً للدوحة؛ شهدت التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ.

وفي وقت سابق من هذا العام، أودعت قطر 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، لمساعدة أكبر دولة عربية -من حيث عدد السكان- على مواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء.

استثمارات وشراكات كبيرة

وفي مارس الماضي، اتفقت قطر مع الحكومة المصرية في مارس الماضي، على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة.

لكن لم يكشف الجانبان حينَها عن المجالات التي ستُضخ بها تلك الاستثمارات، أو موعد إبرام الصفقات.

وذكرت وكالة بلومبيرغ في وقت سابق، أنّ صندوق قطر السيادي يرغب في الاستحواذ على حصص أغلبية في عدد من الشركات المصرية، وهو ما يرفضه الصندوق السيادي المصري.

كما طالب الجانب القطري بتحصين استثماراته من النزاعات، التي قد تنشأ نتيجة الاستحواذ، فضلاً عن انتظار وصول الجنيه المصري لسعر عادل مقابل الدولار.

وجرت عدة صفقات للاستحواذ على الأسهم المصرية بأسعار بخسة خلال الشهور الماضية، في ظلّ تدنّي القيم السوقية للأسهم، بعد رفع سعر الفائدة، وتراجع قيمة الجنيه المصري لأقل مستوياته في نحو 5 سنوات.