الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
الرئيسيةاقتصادقطر تودع مليار دولار في خزينة البنك المركزي المصري
اقتصاد

قطر تودع مليار دولار في خزينة البنك المركزي المصري

تحسن ملموس في العلاقات بين القاهرة والدوحة

كتب خالد السعدي
استثمارات قطر في مصر watanserb.com
استثمارات قطر في مصر
- Advertisement -

وطن- قالت وكالة بلومبيرغ، إنّ صندوق الثروة القطري أودعَ مبلغ مليار دولار للبنك المركزي المصري، في خطوة تُظهر تحسّناً في العلاقات المشتركة.

وذكرت الوكالة في تقرير لها، أنّ جهاز قطر للاستثمار سيودع النقدَ، كجزء من صفقة لشراء حصص في شركات محلية.

محادثات شراء حصص حكومية

وذلك بعد أيام من الكشف عن إجراء قطر محادثاتٍ متقدمة لاستثمار 2.5 مليار دولار في مصر، عبر شراء حصص مملوكة للدولة في أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في البلاد وشركات أخرى.

- Advertisement -

وقبل أشهر، بدأت قطر عبر جهاز الاستثمار وصندوقها السيادي التفاوضَ لشراء حتى 25%، في “فودافون مصر”.

وجهاز قطر للاستثمار هو صندوق الثروة السيادي للدولة الخليجية الغنية بالغاز، ويُشرف على أصول تُقدّر قيمتها بنحو 445 مليار دولار.

شراء 20% من فودافون مصر

وكانت “بلومبرغ” قد أوضحت في وقت سابق، أنَّه بموجب الاتفاقية، سيحصل جهاز قطر للاستثمار على حصة 20% في “فودافون مصر“، من شركة المصرية للاتصالات.

- Advertisement -

وتحسّنت العلاقات بين القاهرة والدوحة كثيراً في الفترة الماضية، وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيارةً للدوحة؛ شهدت التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ.

وفي وقت سابق من هذا العام، أودعت قطر 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، لمساعدة أكبر دولة عربية -من حيث عدد السكان- على مواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء.

قطر تشتري “نصيب الأسد” من أسهم حكومة مصر في أكبر شركة اتصالات

استثمارات وشراكات كبيرة

وفي مارس الماضي، اتفقت قطر مع الحكومة المصرية في مارس الماضي، على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة.

لكن لم يكشف الجانبان حينَها عن المجالات التي ستُضخ بها تلك الاستثمارات، أو موعد إبرام الصفقات.

وذكرت وكالة بلومبيرغ في وقت سابق، أنّ صندوق قطر السيادي يرغب في الاستحواذ على حصص أغلبية في عدد من الشركات المصرية، وهو ما يرفضه الصندوق السيادي المصري.

كما طالب الجانب القطري بتحصين استثماراته من النزاعات، التي قد تنشأ نتيجة الاستحواذ، فضلاً عن انتظار وصول الجنيه المصري لسعر عادل مقابل الدولار.

وجرت عدة صفقات للاستحواذ على الأسهم المصرية بأسعار بخسة خلال الشهور الماضية، في ظلّ تدنّي القيم السوقية للأسهم، بعد رفع سعر الفائدة، وتراجع قيمة الجنيه المصري لأقل مستوياته في نحو 5 سنوات.

المصدروكالة بلومبيرغ ، توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مصري باغته الأمن أثناء بث مباشر يروج فيه لـ1111.. رد فعله غير متوقع

الهدهد

الاحتساب الحراري.. رئيس العراق يثير موجة سخرية في قمة المناخ (شاهد)

الهدهد

صحف غربية تهاجم قطر بصورة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان(شاهد)

الهدهد

سفير أبو ظبي يتضامن مع الحملات الغربية ضد قطر: المصالحة الخليجية وهمية ولن ننسى!

الهدهد

خالد سلمان فاجأ قناة ألمانية بما قاله عن “المثلية” فقطعت البث (فيديو)

تقارير

مصر.. نفق سري مُكتشف قد يقود إلى أهم اكتشاف أثري بالقرن الحالي

تقارير

ما هي دوافع بلاتر لشيطنة قطر قبل أيام من بدء كأس العالم؟

الهدهد

“صنم” داخل أكبر مول في قطر يثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

حياتنا

فيديوهات جنسية لسيدة مصرية وعشيقها تلقي بها إلى الهاوية.. بشاعة ما حدث لا يتصوره عقل!

الهدهد

صورة طالبات الإسدال بمدرسة مصرية تثير جنون عمرو أديب وخيري رمضان

حياتنا

لماذا رفض أحمد زكي الحج وصرخ في وجه عفاف شعيب “بأنه شيطان”؟

تقارير

بينها العراق وقطر.. سر مسارعة دول لتخزين الذهب بكميات ضخمة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“عرين الأسود” تكشف تفاصيل معركة أسطورية بنابلس بعد تكتم الاحتلال على خسائره

طالب سعودي سحل زميله المصري وفقأ عينه.. ومطالبات “بحق زياد”

فيديو مؤلم.. نقل جماعي لجثامين السوريين الغرقى في بحر الجزائر

هذا ما قاله الشيخ “الخليلي” عن الاختلاط بحفل تخرج كلية مزون

شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

“نيوم”.. تسريبات عن خطة محمد بن سلمان لتمويل حلمه الأسطوري

أول ظهور للطفل ضحية الكلاب الضالة بسلطنة عمان ومفاجأة غير متوقعة

ضخمة.. تفاصيل استثمارات سعودية جديدة في نيوكاسل يونايتد

ورقة يانصيب جعلت أمريكي مليارديرا وسوري “محظوظ” كان له نصيب

عريس وعروسه بفيديو صادم أمام المدعوين! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC