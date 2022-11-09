“عرين الأسود” تكشف تفاصيل معركة أسطورية بنابلس بعد تكتم الاحتلال على خسائره

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وطن – أصدرت مجموعة “عرين الأسود”، مساء الأربعاء، بيانا صحفيا تحدثت من خلاله عن تفاصيل ما جرى أمس، من مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند اقتحام قبر يوسف في مدينة نابلس.

بيان عرين الأسود

وقالت المجموعة: “نفذ مقاتلي عرين الأسود بتنسيق أمني مقدَّس بينهم وبين أسود كتيبة بلاطة ورفاق الفاروق معركة أسطورية، ليلة الأربعاء، إبان دخول قوات الاحتلال لمنطقة قبر يوسف”.

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وأضافت “عرين الأسود”: خضنا معركة أسطورية فجر اليوم عقب دخول قوات الاحتلال لقبر يوسف، والاحتلال دخل كما خرج، تحت زخات الرصاص.”

وأكدت “سنفهم الصخر والحجر والبشر أن لا حياة طبيعية وهناك إحتلال جاثم على صدورنا …” المجد كل المجد للبندقية المثقفة المشتبكة”.

#سمح_بالنشر "اعلام الاحتلال"

🔴 اصابات لجنود الاحتلال اثناء اشتباكات في الضفة المحتلة#فيديوهات متنوعة تظهر حجم الخسائر في الجنود أثر اشتباكات عنيفة مع مجموعات #عرين_الأسود ولم ينشر الاعلام العبري شيء عن هذه الفيديوهات وهناك تكتم كبير جدا عن الخسائر الحقيقية pic.twitter.com/5Ky3DFvfsA — أيمن ماجد (@Ayman93Abed) November 9, 2022

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وفيما يلي نص بيان مجموعة “عرين الأسود”:

بسم الله الرحمن الرحيم

“فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ”

صدق الله العظيم

“بيان مقتضب.. نفذ مقاتلي عرين الأسود بتنسيق أمني مقدَّس بينهم وبين أسود كتيبة بلاطة ورفاق الفاروق معركة أسطورية ليلة الأربعاء إبان دخول قوات الإحتلال لمنطقة قبر يوسف وهنا نود أن نوضح لأبناء شعبنا هدف هذا الإقتحام الذي كلّف العدو من الجهد والعتاد ما يبذله لإجتياح دولة عربية من فرق قناصة ووحدات خاصة ومستعربين وقوات مؤللة عالية التحصين.”

“كل ذلك لنقل قادة اليمين الصهيوني من أجل أخذ صورة في القبر ليظهر العدو أمام شعبه مظهر القوي ولكن الهدف الحقيقي من الإقتحام هو إيصال رسالة لقادة اليمين أنفسهم من قبل قادة الجيش أن لا تضغطوا علينا وأقنعوا المستوطنين بعدم الضغط علينا بموضوع الصلاه فها انتم دخلتم وخرجتم تحت زخات الرصاص.”

“وبالفعل علق أحد قادتهم مذ وصل الى القبر:أننا وصلنا تحت زخات الرصاص والقنابل لايعلم الأرهابيون أننا جئنا من أوروبا بهذه الصورة وتحت زخات الرصاص”.

“هنا نقف إجلالا وإكبارا لروح الشهيد المشتبك مهدي حشاش رفيق الشهداء وبطل الكتيبة وأسد العرين ونقول لأبناء شعبنا عندما تراهم عادوا يدخلون آمنين بباصاتهم ومركباتهم ولا يُمطرون بالرصاص إعلم أن العرين إنتهى ولكن هيهات هيهات”

“ونوجه لوم وعتب الأحبة للأحبة لإخوانا وسائل الإعلام والصحفيين أنتم مقصرون جدا بتغطية الأحداث لقد خلقت الصحافة للحروب لا للمؤتمرات الصحفية والجنائز وإن كان هناك أي توجيه لكم بإهمال الأحداث والإشتباكات على أمل أن تعود الحياة لطبيعتها نقول لمن مرر هذه المعلومة لكم إذا عاد وديع ومهدي والمبسلط والنابلسي والعزيزي والشيشاني وباقي الشهداء والقائمة تطول إن عادوا للحياة ستعود الحياة الى طبيعتها سنفهم الصخر والحجر والبشر أن لا حياة طبيعية وهناك إحتلال جاثم على صدورنا”.

“المجد كل المجد للبندقية المثقفة المشتبكة.. أخوتكم مجموعة عرين الأسود”

"سنفهم الصخر والحجر والبشر أن لا حياة طبيعية وهناك إحتلال جاثم على صدورنا

المجد كل المجد للبندقية المثقفة المشتبكة" -أخوتكم مجموعة عرين الأسود.🔥#عرين_الأسود pic.twitter.com/dDY2CaB70C — لجنة القدس – JUST (@alqudsjust) November 9, 2022

واستشهد الشاب مهدي محمد حشاش (18 عاما)، فجر اليوم الأربعاء، جراء إصابته خلال التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت في مخيم بلاطة، كما توغلت القوات في عدة مناطق في نابلس لتأمين اقتحامات أعضاء كنيست ومجموعة من المستوطنين إلى “قبر يوسف”.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الشاب رأفت علي عبد الله عيسة 29 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين