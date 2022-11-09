طالب سعودي سحل زميله المصري وفقأ عينه.. ومطالبات “بحق زياد”

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وطن – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا مروعة، أكدوا أنها لطالب مصري يُدعى “محمد زياد عبد ربه”، بعد تعرضه لاعتداء وحشي من قبل زميل له في الثانوية التي يدرس بها في مدينة “القصيم” بالسعودية حيث تقيم أسرته المصرية الوافدة.

وسم “حق الطالب زياد بالسعودية” يُشعل السوشيال ميديا

وظهر الطالب “زياد” وهو في حالة صحية يرثى لها، بينما كانت أثار تعرضه للعنف ما زالت شاهدة على ما تعرض له.

زياد محمد عبدربه طالب مصري في ٣ ثانوي في مدرسه ثانوية بريده (القصيم)

تعرض لاعتداء من طالب سعودي الجنسيه معاه في الفصل بسبب حقد تفوقه في الدراسه مما ادي الي فقد بصره ولما يتاخد اي اجراء مع المعتدي في حق زياد

(وتم عمل محضر ولكن تم رفضه من مركز الشرطة #حق_الطالب_زياد_بالسعودية pic.twitter.com/Y53FnOKN0Q — ساره خالد . (@sara_khaledll) November 9, 2022

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وفي تفاصيل هذه الحادثة الألمية، أكد نشطاء روايات متطابقة، مفادها تعرض زياد لاعتداء بالضرب من قبل زميل له (سعودي) من نفس القسم بسبب حقد الأخير على تفوقه الدراسي.

زياد محمد عبدربه طالب مصري في ٣ ثانوي في مدرسه ثانوية بريده (القصيم)

تعرض لاعتداء من طالب سعودي الجنسيه معاه في الفصل بسبب حقد تفوقه في الدراسه مما ادي الي فقد بصره ولما يتاخد اي اجراء مع المعتدي في حق زياد

(وتم عمل محضر ولكن تم رفضه من مركز 👇🏻#حق_الطالب_زياد_بالسعوديه pic.twitter.com/3uE7TkuFQC — بـورس؏يِديِة‏🦅®️ (@r_eemonhanen) November 9, 2022

ذات المصادر، أفادت أيضاً بإصابة العين اليسرى للطالب زياد بجروح بليغة أو أنه من المرجح أن يكون فقد بصره فيها أساساً.

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أثارت هذه الحادثة المروعة غضب النشطاء عبر السوشيال ميديا، الذين عبروا عن استهجانهم ورفضهم لما تعرض له الطالب المصري.

مُطالبين بضرورة فتح تحقيق رسمي في الحادثة وبضرورة رد الاعتبار لـ زياد، المتفوق دراسيا.

“حق زياد يجب أن يعود”

لكن المثير للجدل في هذه هو أن جنسية زياد، بحسب نشطاء، قد تحول، أو أنها كذلك بالفعل، في أن ينال المُعتدي، وهو طالب سعودي، عقابه الذي يستحقه.

يأتي ذلك خاصة في الوقت الذي تداول فيه البعض، أنباء مفادها عدم إظهار المدرسة التي حدثت فيها الواقعة أي تعاون مع عائلة زياد.

العائلة المصرية التي كانت قد تقدمت بشكوى إلى مركز الشرطة في مدينة القصيم، لكن الأخير رفضها، بحجة أن الشكوى في هذه الحادثة هي من اختصاص المدرسة المعنية (مكان الواقعة).

من خلال المدرسه ولم يتم اخد اي اجراء قانوني من قبل المدرسة وتم مؤخر تغيير الاقوال من قبل الشهود لان المعتدي عليه طالب مصري ويوجد تقرير طبي من قبل مستشفي بريده التخصصي#نطالب بحق زياد محمد عبدربه

الجالية المصرية بالسعودية#حق_الطالب_زياد_بالسعوديه pic.twitter.com/jnntzB9xGk — باك باك🦆❤️ (@FatmaMHassan8) November 9, 2022

كل هذه التطورات المتسارعة والمثيرة للريبة، خاصة لدى الجالية المصرية في السعودية، دفعت الكثير من المغردين إلى إطلاق وسم “حق الطالب زياد بالسعودية“.

وذلك في محاولة للضغط على السلطات المعنية سواء كانت المصرية أو السعودية، من أجل التدخل في هذه القضية بما يحفظ الحقوق الكاملة للمُعتَدى عليه، الطالب المصري زياد.

وطالب المصريون، سفيرهم في المملكة السعودية بالتدخل من أجل الدفاع عن حق زياد في تقديم شكواه ونيل حقوقه بصفته مواطنا مصريا أولا وقبل كل شيء.

#نطالب بحق زياد محمد عبدربه بالقانون والعدل في بلد العدل

الجالية المصرية بالسعودية#حق_الطالب_زياد_بالسعوديه#سفير_المساعده pic.twitter.com/LI5jcQUKAJ — Nada Nabell (@NNaabell) November 9, 2022

دعا النشطاء في السعودية كذلك، إلى الضغط من أجل رفع المظلمة التي سُلطت على زياد، معتبرين أن مثل تلك الحوادث لا تمثل في شيء المجتمع السعودي وأنها حادثة معزولة يجب معاقبة مقترفها.