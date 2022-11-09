ضخمة.. تفاصيل استثمارات سعودية جديدة في نيوكاسل يونايتد

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وطن – أكدت وكالة “بلومبيرغ” أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة عشرات الملايين في نادي “نيوكاسل يونايتد” الإنجليزي، الذي اشتراه قبل أكثر من عام بقليل، في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون دولار.

السعودية تضح استثمارات جديدة في نيوكاسل يونايتد

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن صندوق الثروة السيادي ومستثمرون آخرون، سيضخون ماقيمته 70.4 مليون جنيه إسترليني (80.6 مليون دولار) في فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لبيان صدر اليوم الأربعاء، عن الصندوق.

أما الصندوق الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، فقد استحوذ في أكتوبر 2021 على أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في صفقة قدرت بحوالى 300 مليون جنيه إسترليني، وفي العام الأول منذ إتمام الصفقة، أنفق الصندوق أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني في صفقات شراء لاعبين جدد .. pic.twitter.com/32xcJYQtzJ — Turki Al-Dajam (@turkialdajam) November 1, 2022

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وبهذه الدفعة الجديدة، يصل المبلغ الإجمالي المستثمر في النادي من قبل مجموعة المستثمرين المالكة، إلى 450 مليون جنيه إسترليني، بحسب الوكالة الأمريكية.

جدير بالملاحظة أن صندوق الاستثمارات العامة كان قد أبرم، في أكتوبر عام 2021، صفقة استحواذ طويلة الأمد على نيوكاسل يونايتد.

وبذلك ينضم الفريق الإنجليزي، إلى قائمة الأندية الأوروبية التي يمولها مستثمرون من الشرق الأوسط، خليجيين خاصة.

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تثير الاستثمارات السعودية، التي يقودها الحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان، انتقادات متواصلة خاصة فيما يتعلق بمدى فعاليتها ومردودها على الاقتصاد السعودي.

القوة السعودية الناعمة …. بعض فوائد ودوافع شراء السعودية لنادي نيوكاسل يذكرها د. ظافر العجمي… pic.twitter.com/V4LUsWdqEb — الكعّام (@alk3aam) October 10, 2021

هل يشتري محمد بن سلمان “حب الجماهير” عبر “كرة القدم”؟

وعلى غرار الأصوات السعودية المعارضة التي عبرت عن رفضها لعملية الاستحواذ، فقد انطلقت في بريطانيا- مباشرة بعد الإعلان عن عملية الشراء- مجموعة من المطالبات والتحركات الاحتجاجية التي قادها عدد من الأندية الانجليزية بأنفسهم.

واشتكت عديد الأندية، لإدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في ذلك الوقت، شعورهم بالإحباط من كيفية تجاوز الصفقة اختبار المالكين والمديرين.

حتى أن الدوري الممتاز كان قد أعلن، خلال توقيع عملية الاستحواذ، عن تلقيه “ضمانات قانونية” من المالكين الجدد، بأنّ دولة السعودية لن تسيطر على نيوكاسل يونايتد، وعن فرض عقوبات إن ثبت خلاف ذلك.

"لا يمكن للمال أن يشتري لك الحب".. صحيفة "Foreign Policy" اعتبرت أن الهدف من وراء شراء #السعودية لنادي "نيوكاسل" هو "تغيير الرواية السيئة عنها". pic.twitter.com/UorVpXJsXg — صحيفة الاستقلال – الخليج (@alestiklal_Gulf) October 13, 2021

خاصة مع ارتباط اسم السعودية بالعديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومعلوم أن العديد من وكالات الاستخبارات الدولية- الولايات المتحدة الأمريكية مثلا- كانت قد أشارت إلى “الدور الرئيسي لمحمد بن سلمان في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في 2018 بسفارة بلاده في تركيا”.

وفي هذا الصدد أكدت العديد من التقارير أن صفقة الاستحواذ السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد، تهدف بدرجة أولى إلى “تلميع صورة محمد بن سلمان” في بريطانيا.

حتى أن صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية قد عنونت أحد مقالاتها في علاقة بعملية شراء السعودية للنادي الانجليزي، ودور ذلك في تلميع صورة بن سلمان بقولها “لا يمكن للمال أن يشتري لك الحب”.